Mit IBM watsonx Assistant konnte das Mobinology-Team Towngas einen effektiven virtuellen Assistenten anbieten, der Sackgassen für Anrufer verhindert. Towngas verzeichnete eine deutliche Verbesserung seines NPS-Ratings, was zur Bindung treuer Kunden führte.

Der einfache Aufbau und Einsatz eines Chatbots für den Kundenservice: Der virtuelle Assistent Tinny ließ sich mit IBM watsonx Assistant problemlos aufbauen, starten und skalieren. Aktualität war das Gebot der Stunde. Da Towngas der einzige gebietsweite Gasversorger in Hongkong ist, der 75 % der Haushalte in der Region versorgt, war Towngas dafür verantwortlich, dass die Haushalte auch in den schwierigsten Zeiten funktionieren konnten.

Mit IBM watsonx Assistant können Unternehmen wie Mobinology nahtlos – manchmal innerhalb weniger Stunden – auf einer Website, in einem Telefoniesystem und per SMS bereitstellen und die Kosten für einen Anruf senken. Die Lösung hilft bei der Beantwortung von Routinefragen der Mitarbeiter und entlastet die Helpdesks, so dass sich die Agenten auf die hochwertigen Fragen konzentrieren können, die einen Menschen zur Lösung benötigen.