Durch die Nutzung der Rechenleistung von Cloud Computing können Unternehmen aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen und mit Big-Data-Analysen Geschäftsprozesse optimieren.

Jeden Tag sammeln sich riesige Datenmengen von Unternehmensendpunkten, Cloud-Anwendungen und den Benutzern, die mit ihnen interagieren, an. Mit Cloud-Computing können Unternehmen große Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten nutzen, um daraus Wert zu schöpfen.

Einzelhändler und Lieferanten extrahieren heute Informationen aus dem Kaufverhalten der Verbraucher, um ihre Werbe- und Marketingkampagnen auf ein bestimmtes Bevölkerungssegment auszurichten. Social-Networking-Plattformen bilden die Grundlage für die Analyse von Verhaltensmustern, anhand derer Unternehmen aussagekräftige Informationen gewinnen. Zudem lassen sich tiefere Erkenntnisse durch maschinelles Lernen (ML) und künstliche Intelligenz (KI) gewinnen – zwei Funktionen, die durch Cloud Computing möglich werden.

