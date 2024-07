Big-Data-Analyse ist der Einsatz fortschrittlicher Analysetechniken für sehr große, vielfältige große Datensätze, die strukturierte, halbstrukturierte und unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen und in verschiedenen Größen von Terabyte bis Zettabyte enthalten.

Was genau ist Big Data? Es kann als Datensätze definiert werden, deren Größe oder Typ die Fähigkeit herkömmlicher relationaler Datenbanken übersteigen, die Daten mit geringer Latenz zu erfassen, zu verwalten und zu verarbeiten. Zu den Merkmalen von Big Data gehören ein hohes Volumen, eine hohe Geschwindigkeit und eine große Vielfalt. Datenquellen werden zunehmend komplexer als herkömmliche Datenquellen, da sie durch künstliche Intelligenz (KI), mobile Geräte, soziale Medien und das Internet der Dinge (IoT) gesteuert werden. Die verschiedenen Arten von Daten stammen beispielsweise von Sensoren, Geräten, Video/Audio, Netzwerken, Protokolldateien, Transaktionsanwendungen, Internet und sozialen Medien – ein Großteil davon wird in Echtzeit und in sehr großem Umfang generiert.

Mit Big-Data-Analysen können Sie letztlich bessere und schnellere Entscheidungen treffen, zukünftige Ergebnisse modellieren und vorhersagen sowie die Business Intelligence verbessern. Bei der Entwicklung Ihrer Big-Data-Lösung sollten Sie Open-Source-Software wie Apache Hadoop, Apache Spark und das gesamte Hadoop-Ökosystem als kosteneffiziente, flexible Datenverarbeitungs- und Speichertools in Betracht ziehen, die das heutige Datenvolumen abdecken.