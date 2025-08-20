Veröffentlicht: 18. April 2024
Mitwirkende: Alice Gomstyn, Alexandra Jonker
Das CDP, früher bekannt als Carbon Disclosure Project, ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die ein System zur Offenlegung von Umweltauswirkungen für den privaten und öffentlichen Sektor bereitstellt. Das CDP fördert die jährliche Umweltberichterstattung und Transparenz als entscheidende Faktoren für den Aufbau einer nachhaltigen Wirtschaft, die Bekämpfung des Klimawandels und die Schaffung einer Netto-Null-Zukunft.
Das CDP ist nach eigenen Angaben die weltweit umfangreichste Sammlung von Umweltdaten, die von den Unternehmen selbst gemeldet werden. Die im Rahmen des CDP erfassten Daten ermöglichen es dem CDP, die Fortschritte von Unternehmen und Städten in verschiedenen Bereichen der Nachhaltigkeit zu verfolgen und für jede Stelle, die Angaben macht, eine Bewertung zu berechnen. Die CDP-Bewertungen sollen eine Momentaufnahme der Umweltleistung eines Unternehmens oder einer Stadt darstellen und Anreize für die Verwaltung von Umweltauswirkungen bieten.1
Das CDP-Framework für die Berichterstattung über Umweltinformationen ist eines von mehreren wichtigen ESG Reporting Frameworks und globalen Systemen zur Offenlegung. Zu den anderen gehören die Frameworks der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), das GHG (Greenhouse Gas) Protocol, die Global Reporting Initiative (GRI) und die Science-Based Targets Initiative (SBTi).
Das CDP wurde im Jahr 2000 in London als Carbon Disclosure Project ins Leben gerufen und forderte ursprünglich die Offenlegung von Treibhausgasemissionen, um den Informationsaustausch zwischen Unternehmen und Stakeholdern, wie z. B. Investoren, zu fördern. Die Gründer erhofften sich von der Veröffentlichung solcher Umweltdaten einen Anreiz für Maßnahmen gegen den Klimawandel.
Die gemeinnützige Organisation veröffentlichte 2003 ihren ersten CDP-Fragebogen, in dem Unternehmen aufgefordert wurden, ihre Kohlenstoffemissionen offenzulegen. Ein Jahrzehnt später verkürzte die Organisation ihren Namen auf CDP, um ihr breiteres Spektrum an Umweltberichten und die Vielfalt der Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen, mit denen sie zusammenarbeitet, widerzuspiegeln.
Zusätzlich zu den Angaben zur CO2-Bilanz verlangt das CDP auch Angaben zur Abholzung von Wäldern, zur Wassersicherheit und zum Plastikverbrauch. Die Reichweite geht mittlerweile über Unternehmen hinaus und umfasst auch Städte, Staaten und Regionen.
Auf der CDP-Website listet die Organisation vier Nachhaltigkeits- und Umweltthemen als Schwerpunktbereiche für die Datenerfassung auf.
Das CDP bittet die größten Unternehmen der Welt, im Rahmen des CDP-Fragebogens zum Klimawandel Informationen über Klimarisiken und Möglichkeiten für emissionsarme Maßnahmen vorzulegen. Die CDP-Daten, die durch den Fragebogen gesammelt werden, umfassen Scope 1-, Scope 2- und Scope 3-Emissionen, wie sie im GHG Protocol definiert sind, sowie Informationen über die Unternehmensführung, die Geschäftsstrategie, die Verwendung von Emissionsgutschriften, die interne Preisgestaltung für Kohlenstoff – der monetäre Wert, den Unternehmen den THG-Emissionen zuweisen – und mehr.
Das CDP fordert Unternehmen auf, ihre Auswirkungen auf das Wasser und ihre Bemühungen zur Verbesserung der Wassersicherheit zu messen. Die Organisation unterstützt Unternehmen auch bei der Identifizierung von Partnerschaften, die bei Letzterem hilfreich sein können. Laut dem CDP waren im Jahr 2023 mindestens 77 Milliarden USD durch Wasserrisiken in Lieferketten bedroht.2
Das CDP betrachtet die Abholzung von Wäldern als eine der größten ökologischen Herausforderungen der Welt, da die Abholzung Auswirkungen auf die Klimaregulierung, die Wasserressourcen und die Artenvielfalt hat. Durch sein Framework verfolgt das CDP die Vermeidung von Abholzung in der landwirtschaftlichen Produktion. Die Organisation erweitert außerdem ihren Geltungsbereich, um die Vermeidung der Zerstörung anderer natürlicher Ökosysteme zu erfassen.
Das CDP fördert die Offenlegung von Aktivitäten im Zusammenhang mit Kunststoffen. Dies bietet Unternehmen eine Grundlage für die Entwicklung von Strategien zur Verringerung des Kunststoffverbrauchs und der Kunststoffverschmutzung. Eine solche Offenlegung und die daraus resultierenden Strategien können Unternehmen auch dabei helfen, den sich entwickelnden lokalen und globalen Vorschriften zur Verwendung von Kunststoffen zuvorzukommen.
Seit seiner Gründung hat das CDP sein Portfolio an offenlegenden Stellen erweitert. Zusätzlich zu den Unternehmen bittet das CDP auch Regierungen und Organisationen des öffentlichen Sektors, darunter Stadt-, Staats- und Regionalregierungen sowie öffentliche Behörden, um Offenlegung ihrer Daten. Im Jahr 2023 beteiligten sich fast 25.000 Organisationen an der Offenlegung von CDP-Daten, darunter mehr als 23.200 Unternehmen (im Wert von zwei Dritteln der globalen Marktkapitalisierung) und mehr als 1.100 Städte, Bundesstaaten und Regionen.
Unternehmen können auch mit dem CDP zusammenarbeiten, um von den Mitgliedern ihrer Lieferketten Angaben zu den Umweltauswirkungen zu erhalten, während Investoren die CDP-Daten zur Entscheidungsfindung und zum Risikomanagement hinzuziehen können. Mehr als 700 Finanzinstitute mit einem Vermögen von über 67 Billionen USD und mehr als 300 große Einkäufer mit Ausgaben im Bereich der Beschaffung von über 6,4 Billionen USD fordern über das CDP Informationen an.
CDP-Bewertungen sind Metriken, die Unternehmen und ihren Stakeholdern durch Offenlegung zeigen sollen, wo sie in Bezug auf die Bekämpfung von Klimawandel, Abholzung und Wassersicherheit stehen. Durch die Offenlegung in aufeinanderfolgenden Jahren können Unternehmen ihre Fortschritte im Laufe der Zeit nachverfolgen.
Das CDP verwendet eine Bewertungsmethode, die der Taskforce on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD) entspricht. Unternehmen und Städte werden von „D-“ bis „A“ eingestuft, während Unternehmen, die zur Offenlegung aufgefordert werden, dies aber nicht tun, die Note „F“ erhalten. Stellen, die mit „A“ bewertet wurden, sind führend in Bezug auf ihre Leistung bei der Offenlegung von Umweltauswirkungen und beim Umweltschutz. 2023 erhielten mehr als 400 Unternehmen und 120 Städte auf der ganzen Welt vom CDP die Bewertung „A“ und wurden in die jährliche „A-Liste“ des CDP aufgenommen.
Das CDP arbeitet mit gemeinnützigen und staatlichen Organisationen zusammen, um politische Maßnahmen zu fördern, die mit den Zielen des CDP übereinstimmen. Zu den Partnern der Organisation zählen der United Nations Global Compact, die United Nations Marrakech Partnership for Global Climate Action, die Zero Pollution Stakeholder Platform der Europäischen Kommission, Water Europe und die Alliance for Climate Action Brazil.
