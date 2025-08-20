Das CDP wurde im Jahr 2000 in London als Carbon Disclosure Project ins Leben gerufen und forderte ursprünglich die Offenlegung von Treibhausgasemissionen, um den Informationsaustausch zwischen Unternehmen und Stakeholdern, wie z. B. Investoren, zu fördern. Die Gründer erhofften sich von der Veröffentlichung solcher Umweltdaten einen Anreiz für Maßnahmen gegen den Klimawandel.

Die gemeinnützige Organisation veröffentlichte 2003 ihren ersten CDP-Fragebogen, in dem Unternehmen aufgefordert wurden, ihre Kohlenstoffemissionen offenzulegen. Ein Jahrzehnt später verkürzte die Organisation ihren Namen auf CDP, um ihr breiteres Spektrum an Umweltberichten und die Vielfalt der Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen, mit denen sie zusammenarbeitet, widerzuspiegeln.