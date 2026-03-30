Was ist automatisierte Rechnungsverarbeitung?

Eine Rechnung bezieht sich auf eine Zahlungsaufforderung für alle Ausgaben, die einem Unternehmen in Rechnung gestellt werden, sei es für Hardware, Software, Dienstprogramme, Beratung, Transport, Bestand oder eine andere Dienstleistung.
Die automatisierte Rechnungsverarbeitung ist eng mit dem Kreditorenbuchhaltungssystem (AP) eines Unternehmens verbunden. Doch während die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung traditionell den gesamten Zahlungslebenszyklus abwickelt, umfasst die automatisierte Rechnungsbearbeitung nur eine Teilmenge von Funktionen, einschließlich Rechnungserfassung, Datenextraktion und Rechnungsgenehmigung.
Die Rechnungsbearbeitung ist naturgemäß mit Kosten verbunden. So müssen Unternehmen beispielsweise für die Datenspeicherung bezahlen, um ihre Transaktionen aufzeichnen zu können. Sie müssen menschliche Teams zuweisen, um Rechnungen zu validieren, Fehler zu bearbeiten, mit Lieferanten zu kommunizieren und Ausnahmen zu überprüfen. Und sie müssen während Banküberweisungen Transaktionsgebühren zahlen.
Die Kosten für die Rechnungsbearbeitung sind zwar unvermeidlich, aber für Unternehmen, die sich ausschließlich auf die manuelle Bearbeitung von Rechnungen verlassen, können die Gebühren exponentiell höher sein. Der Kostenunterschied kann pro Rechnung vernachlässigbar sein, aber die Ausgaben können sich schnell auf Hunderte oder Tausende von Transaktionen summieren.
Ein Grund dafür ist, dass manuelle Prozesse menschliche Fehler mit sich bringen, was zu Diskrepanzen bei der Dateneingabe führt, die wiederum kostspielige Verspätungsgebühren und zeitaufwändige Korrekturen nach sich ziehen können. Manuelle Rechnungsverarbeitung kann auch die Workflows verlangsamen , da sich unbearbeitete Rechnungen anhäufen und Engpässe verursachen.
Diese Faktoren haben dazu geführt, dass ein wachsender Anteil von Unternehmen skalierbare, cloudbasierte Lösung für die Rechnungsautomatisierung einsetzt, die Automatisierung nutzen, um fehleranfällige Rechnungsverarbeitungsaufgaben zu reduzieren. Rechnungsautomatisierungssoftware verwendet häufig künstliche Intelligenz (KI)-Modelle, die Rechnungen mit begrenzter menschlicher Aufsicht interpretieren und organisieren können, wodurch die Bearbeitungszeiten beschleunigt werden, die Genauigkeit verbessert und letztlich effizientere Workflow entstehen.
In einer Studie von 2024 brauchten Unternehmen mit ausgereiften (hoch automatisierten) AP-Pipelines etwa drei Tage, um eine Rechnung abzuschließen, verglichen mit dem Durchschnitt von 17 Tagen. Diese Unternehmen bearbeiteten außerdem jede Rechnung zu weniger als einem Viertel der Kosten einer durchschnittlichen Firma, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte.
Dennoch geben fast drei Viertel der Unternehmen an, dass sie noch kein vollständig automatisiertes AP-System haben, während 27 % keinerlei Automatisierungsmöglichkeiten haben (sie verlassen sich ausschließlich auf manuelle Dateneingabe), so eine Umfrage des Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL) aus dem Jahr 2025.
Unternehmen könnten aufgrund der Komplexität der Integration von KI-gestützter Buchhaltungssoftware in Altsysteme zögern, die automatisierte Rechnungsverarbeitung einzuführen; Compliance, Zuverlässigkeit und Sicherheitsbedenken; die Kosten für das Abonnement eines Buchhaltungsservices eines anderen Anbieters; oder Zögern, wenn es darum geht, kritische AP-Funktionen und Workflows während der Implementierung zu unterbrechen.
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und mehr auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Die automatisierte Rechnungsverarbeitung und die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung decken traditionell verschiedene Ebenen der Rechnungsautomatisierungsstrategie eines Unternehmens ab. Die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung deckt ihrerseits den gesamten Zahlungszyklus eines Unternehmens ab, einschließlich Genehmigungsprozesse, Datenerfassung, ERP-Systemintegration, Kommunikation mit Lieferanten und alle anderen Schritte im Zusammenhang mit der Bearbeitung und Erfüllung von Rechnungen. (Die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung kann selbst Teil der umfassenderen Bemühungen eines Unternehmens zur Automatisierung des Beschaffungsprozesses (Procure-to-Pay, P2P) sein, die darauf abzielen, den gesamten Beschaffungsprozess zu modernisieren und zu digitalisieren.)
Die automatisierte Rechnungsverarbeitung hingegen konzentriert sich auf eine Teilmenge von Prozessen innerhalb des umfassenderen AP-Frameworks. Sie optimiert die Rechnungserfassung (Extrahierung relevanter Daten aus Rechnungen), die Weiterleitung und Genehmigungen, erstreckt sich jedoch normalerweise nicht auf das allgemeine Rechnungsmanagement, die Workflow-Optimierung oder die endgültige Zahlung.
Heutzutage, wo Kunden zunehmend einheitliche Lösungen fordern, unterscheiden viele Anbieter nicht mehr zwischen dem Kreditorenbuchhaltungsprozess und der automatisierten Rechnungsverarbeitung. Stattdessen bündeln Anbieter häufig die Funktionen zur vollständigen Automatisierung der Rechnungsstellung in einer einzigen Plattform oder bieten verschiedene Abonnement-Stufen und Preisgestaltung an, die jeweils über einen eigenen Funktionsumfang verfügen. Unternehmen in hochspezialisierten Branchen könnten auch Vorlagen oder kundenspezifischen Code verwenden, um ihre eigenen Rechnungsverarbeitungspipelines innerhalb von vom Anbieter gehosteten AP-Plattformen zu entwerfen.
Die Software für die automatisierte Rechnungsverarbeitung kombiniert KI-gestützte und regelbasierte Systeme, um den Empfang, die Verarbeitung und die Validierung von Rechnungen in Unternehmen zu optimieren. Die Schritte können je nach Unternehmen variieren, aber ein typischer Workflow umfasst oft diese Schlüsselphasen:
Unternehmen erhalten Rechnungen über verschiedene Kanäle, darunter physische Briefkästen, Postfächer der Kreditorenbuchhaltung, Lieferantenportale und elektronische Datenaustauschsysteme (EDI). Lösungen zur Rechnungsautomatisierung können diese Rechnungen selbständig standardisieren und normalisieren, um sie für die nachgelagerte Verarbeitung vorzubereiten – und sie zu konsolidieren, sodass sie von einem zentralen Ort aus abgerufen werden können.
Automatisierungsplattformen können Papierrechnungen auch in digitale Rechnungen umwandeln, sodass OCR-Systeme sie lesen können. Elektronische Rechnungen hingegen müssen nicht transformiert werden, da sie als strukturierte Dateien (z. B. XML oder EDIFACT) geliefert werden, die von Rechnungsverarbeitungssystemen automatisch gelesen werden können.
OCR-Technologie wandelt Text, der in statischen Bildern oder PDFs eingebettet ist (zum Beispiel eine gescannte Quittung), in ein editierbares, maschinenlesbares Format um. Maschinelles Lernen (ML)- Engines interpretieren dann auf intelligente Weise Posten und extrahieren relevante Daten wie Artikelbeschreibungen, Kaufdaten, Einheitspreise, Zahlungsfristen und weitere Details. Schwache Konfidenzfelder (Datenelemente, die Modelle nicht selbst entschlüsseln können) werden an Menschen zur weiteren reviews weitergeleitet.
Die Validierung umfasst den Vergleich der Angaben auf einer eingereichten Rechnung mit den internen Aufzeichnungen des Unternehmens, um sicherzustellen, dass sie übereinstimmen. Dieser Prozess kann doppelte Rechnungen aufdecken (wenn ein Unternehmen zwei Rechnungen für dasselbe Produkt oder dieselbe Dienstleistung erhält), Abweichungen (wenn eingereichte Rechnungen nicht mit den von einem Anbieter angebotenen Dienstleistungen übereinstimmen) und andere Fehler. Während der Validierungsphase überprüfen die Automatisierungssysteme auch die Identität des Anbieters, indem sie Steueridentifikationsnummern, Bankdaten und andere Kennungen prüfen und so die Sicherheit erhöhen.
Der Rechnungsabgleich ist ein wichtiger Teil des Validierungsprozesses. Beim bidirektionalen Abgleich gleicht ein Unternehmen Rechnungen mit der ursprünglich eingegangenen Bestellung ab. Beim Drei-Wege-Abgleich werden Wareneingangsnachweise (GRNs) – Dokumente, die bestätigen, dass eine bestimmte Dienstleistung oder ein bestimmtes Produkt geliefert wurde – zusammen mit Bestellungen bewertet, was eine zusätzliche Sicherheitsebene bietet. Je nach Reifegrad eines Rechnungsverarbeitungssystems kann der Abgleich manuell, autonom oder über einen hybriden Ansatz erfolgen.
Wenn die Automatisierungsplattform für Rechnungen während der Datenextraktion oder -validierung ein Problem mit einer bestimmten Rechnung identifiziert – oder wenn sie nicht in der Lage ist, eine Rechnung selbst zu interpretieren oder zu klassifizieren – kann sie diese Rechnung zur weiteren reviews an einen Menschen weiterleiten. Die endgültigen Entscheidungen werden dann wieder in das System eingespeist, damit seine Komponenten für maschinelles Lernen aus vergangenen Fehlern lernen und mit der Zeit schneller und genauer werden können.
Bevor eine Rechnung bezahlt werden kann, muss die Zahlung in der Regel genehmigt werden – oft von einem Manager aus dem Team, das das Produkt oder die Dienstleistung gekauft hat. Automatisierungsplattformen können Genehmigungs-Workflows beschleunigen, indem sie Rechnungen auf der Grundlage vordefinierter Merkmale wie Abteilung, geografische Region, Ausgabenart oder Rechnungsbetrag automatisch an Manager weiterleiten. Plattformen können auch Benachrichtigungen und Erinnerungen an Manager senden – oder Genehmigungsanfragen für Rechnungen vor bevorstehenden Zahlungsfristen eskalieren.
Da Anbieter zunehmend End-to-End-Automatisierung in der Kreditorenbuchhaltung bündeln, lohnt es sich, einige zusätzliche Schritte zu erkunden, die zwar nicht in jeder automatisierten Rechnungsverarbeitungssoftware enthalten sind, aber dennoch ein integraler Bestandteil der meisten Kreditorenbuchhaltungs-Workflows sind.
Nach der Genehmigung einer Rechnung wird diese automatisch an das ERP-System ( Enterprise Resource Planning) oder das Buchhaltungssystem des Unternehmens (z. B. Oracle NetSuite oder QuickBooks) gesendet. Durch diese Synchronisierung wird sichergestellt, dass die Ist-Zahlen in allen Systemen auf dem neuesten Stand sind, so dass Finanzvorstände (CFOs) und ihre Teams einen genauen Einblick in die Finanzen in Echtzeit erhalten. Je nach Framework der Integration eines Unternehmens können ERP- und Buchhaltungsplattformen auch für den Abschluss und die Ausführung von Zahlungen zuständig sein.
Nach der Genehmigung werden Zahlungen automatisch über Programmierschnittstellen (APIs) des Bankings oder sichere Zahlungsdateien geplant, oft in Koordination mit den ERP- oder Buchhaltungssystemen des Unternehmens. Die AP-Plattform bestimmt, welche Zahlungsmethode verwendet wird (sei es über ACH, eine Drittanbieter-Zahlungsplattform, ein Papierscheck oder eine andere Methode), wann die Zahlung gesendet wird und ob sie zusammen mit ähnlichen Zahlungen kombiniert wird, um die Effizienz zu steigern und Transaktionsgebühren zu begrenzen. AP-Systeme können auch die Zustellung von Zahlungsavisen automatisieren, also von Dokumenten, die den Lieferanten darüber informieren, dass eine Rechnung beglichen wurde.
Viele Plattformen zur Rechnungsverarbeitung verfügen über robuste Verwaltungs- und Analysetools, die Finanzteams dabei unterstützen, Rechnungen in jeder Phase ihres Lebenszyklus zu verfolgen, Fehler zu beheben und Workflows zur Rechnungsverarbeitung von einem zentralen Ort aus zu optimieren. Protokollierungs-Mechanismen erzeugen eine konsistente Audit-Spur, was entscheidend ist, um die Einhaltung der Finanzvorschriften aufrechtzuerhalten. Unternehmen können die Systemleistung auch anhand von Kennzahlen wie Fehlerraten und Zykluszeiten überwachen.
|Manuelle Rechnungsbearbeitung
|Automatisierte Rechnungsverarbeitung
|Rechnungserfassung
|Finanzteams sammeln und organisieren manuell Rechnungen, die in verschiedenen Formaten und Umgebungen verstreut sind.
|Rechnungen werden autonom erfasst und standardisiert
|Datenextraktion
|Teams transkribieren Rechnungsdaten selbstständig
|OCR und ML können Daten schnell aus digitalen Rechnungen extrahieren
|Überprüfung
|Teams gleichen Rechnungen von Hand ab
|Das Rechnungsverarbeitungssystem vergleicht selbstständig Datenwerte und Rechnungsdetails.
|Genehmigungsrouting
|Teams identifizieren manuell, welcher Manager Rechnungen im Einzelfall erhalten sollte
|Regelbasierte Systeme leiten Rechnungen automatisch an den entsprechenden Manager weiter
|ERP- und Buchhaltungsintegration
|Die Teams senden die Rechnungsdaten jedes Mal manuell an die zugehörigen Systeme, wenn eine neue Rechnung bearbeitet wird; dies birgt die Gefahr von Synchronisationsproblemen.
|Rechnungsautomatisierungssystem vollständig integriert in ERP- und Buchhaltungssysteme
|Zahlungsabwicklung
|Teams führen Zahlungen manuell durch, indem sie die Zahlungsdetails eingeben.
|Die Automatisierungsplattform plant, initiiert und optimiert Zahlungen mit minimalem menschlichem Aufwand.
|Skalierbarkeit
|Die Bearbeitung eines größeren Volumens an Rechnungen erfordert mehr Personal und mehr Zeit
|Teams können die Verarbeitungsleistung schnell skalieren, um schwankende Rechnungsvolumen auszugleichen
|Transparenz
|Teams können Schwierigkeiten haben, den Überblick über Rechnungen zu behalten, die auf nicht miteinander verbundene Dienste verteilt sind
|Der Rechnungsstatus kann in Echtzeit aktualisiert und über eine einheitliche Überwachungsplattform angezeigt werden.
Die automatisierte Rechnungsverarbeitung zielt darauf ab, die Ineffizienzen und Ungenauigkeiten zu beheben, die bei manuellen Verarbeitungsprozessen auftreten können. Bemerkenswerte Vorteile sind:
Da Rechnungen effizient von der Erfassung bis zur Zahlung verschoben werden, können Unternehmen von Skonti profitieren, die Unternehmen dazu ermutigen, Rechnungen zu einem früheren Zeitpunkt zu bezahlen, um einen reduzierten Kurs zu erhalten. Gleichzeitig kann die automatisierte Rechnungsverarbeitung Zahlungsverzug reduzieren oder ganz vermeiden, da Rechnungen seltener verloren gehen, verlegt werden oder sich verzögern.
Rechnungen stoßen im Laufe ihres Lebenszyklus auf weniger Engpässe, und Teams können Ressourcen nahtlos skalieren, um schwankende Rechnungsvolumina zu bewältigen. Unternehmen können Unstimmigkeiten und Fehler schnell beheben, da jede Rechnung von der Rechnungserfassung bis zur endgültigen Zahlung leicht identifizierbar und nachverfolgbar ist.
Durch umfassende und aktuelle Einblicke in automatisierte Arbeitsabläufe und weniger Verzögerungen können Unternehmen engere Beziehungen zu ihren Anbietern aufbauen. Automatisierte Berichts- und Dokumentationsmechanismen verringern das Risiko von Zahlungsstreitigkeiten, fördern eine schnellere Kommunikation und verbessern die Transparenz.
Obwohl Menschen weiterhin die Aufsicht übernehmen und Ausnahmen bearbeiten, müssen Finanzteams keine langweiligen, sich wiederholenden Aufgaben mehr selbst erledigen. Stattdessen können sie mehr Zeit für übergeordnete Finanzmanagement- und Optimierungsaufgaben aufwenden, um den Geschäftsanforderungen besser gerecht zu werden.
Die Automatisierung hilft, das Risiko menschlicher Fehler durch regelbasiertes Routing und Benachrichtigungen zu verringern. Teams können sich außerdem mit Hilfe von Analyse- und Überwachungswerkzeugen einen umfassenden Überblick über die Rechnungsabläufe verschaffen und so die Transparenz verbessern. AP-Plattformen sind zudem mit dem Hauptbuch eines Unternehmens integriert und helfen den Teams, einen genauen und aktuellen Überblick über den Cashflow zu behalten.
Automatisierte Rechnungsverarbeitungssysteme können zwar zur Rationalisierung von Automatisierung Workflow beitragen, aber auch neue operative Herausforderungen mit sich bringen und Lücken bei der Ausführung aufdecken, insbesondere in der anfänglichen Implementierungsphase. Häufige Hindernisse sind:
Da die automatisierte Rechnungsverarbeitung mehrere Dienste und Architekturebenen betrifft, können Unternehmen Schwierigkeiten haben, Diskrepanzen zu beseitigen, insbesondere bei der Verbindung moderner Rechnungsservices mit Altlastsystemen. Unsynchronisierte Rechnungsstatusse können eine ungenaue Darstellung von Cashflows, Budgets und Systemleistung liefern. Viele Unternehmen nutzen APIs, die den Datenaustausch zwischen verschiedenen Diensten erleichtern, um die Komplexität der Integration zu überwinden.
Trotz moderner Innovationen benötigen automatisierte Lösungen zur Rechnungsverarbeitung nach wie vor ein gewisses Maß an menschlicher Überwachung, um präzise und effizient zu funktionieren. Zu viele Ausnahmen können die Teams jedoch überfordern und sie dazu zwingen, vorübergehend wieder auf manuelle Workflows umzustellen.
Um dieses Problem zu lösen, können einige Plattformen Ausnahmen nach Typ und Schwere klassifizieren, was die Fehlerreaktionsgeschwindigkeit und Agilität verbessert. Unternehmen können auch robuste Ausnahmebehandlungs-Pipelines entwerfen, damit Teams auf Fehler reagieren können, bevor diese die Systemleistung beeinträchtigen.
Unternehmen müssen zu Compliance-Zwecken detaillierte Aufzeichnungen über Rechnungen führen - und müssen aus Sicherheitsgründen sensible Rechnungsdaten verbergen. Manche Teams finden es mitunter zu riskant, diese wichtigen Aufgaben an eine autonome Verarbeitungsplattform abzugeben und ziehen es stattdessen vor, die Rechnungsabwicklung selbst zu übernehmen.
Während die automatisierte Rechnungsverarbeitung Unternehmen langfristig helfen kann, Geld zu sparen, könnten hohe Vorlaufkosten für die Integration einige Unternehmen davon überzeugen, mit der Automatisierung von Rechnungen Schritt zu halten. Dies gilt insbesondere für kleinere Unternehmen, die Automatisierung für ihre relativ einfachen Workflow als unnötig komplex empfinden könnten.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeschlüsselt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Erfahren Sie, wie KI-Agenten und KI-Assistenten zusammenwirken können, um neue Produktivitätsniveaus zu erreichen.
Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.
Denken Sie Ihr Unternehmen mit KI und IBM Automation neu. Diese tragen dazu bei, IT-Systeme proaktiver, Prozesse effizienter und Mitarbeitende produktiver zu machen.
IBM gewährleistet mit seinen Beratungsdiensten für extreme Automatisierung die Unternehmenstransformation für Unternehmenskunden.
IBM Cloud Pak for Business Automation ist ein modularer Satz integrierter Softwarekomponenten für das Betriebsmanagement und die Automatisierung.