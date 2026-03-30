Was ist automatisierte Rechnungsverarbeitung?

Eine Rechnung bezieht sich auf eine Zahlungsaufforderung für alle Ausgaben, die einem Unternehmen in Rechnung gestellt werden, sei es für Hardware, Software, Dienstprogramme, Beratung, Transport, Bestand oder eine andere Dienstleistung.

Die automatisierte Rechnungsverarbeitung ist eng mit dem Kreditorenbuchhaltungssystem (AP) eines Unternehmens verbunden. Doch während die Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung traditionell den gesamten Zahlungslebenszyklus abwickelt, umfasst die automatisierte Rechnungsbearbeitung nur eine Teilmenge von Funktionen, einschließlich Rechnungserfassung, Datenextraktion und Rechnungsgenehmigung.

Die Rechnungsbearbeitung ist naturgemäß mit Kosten verbunden. So müssen Unternehmen beispielsweise für die Datenspeicherung bezahlen, um ihre Transaktionen aufzeichnen zu können. Sie müssen menschliche Teams zuweisen, um Rechnungen zu validieren, Fehler zu bearbeiten, mit Lieferanten zu kommunizieren und Ausnahmen zu überprüfen. Und sie müssen während Banküberweisungen Transaktionsgebühren zahlen.

Die Kosten für die Rechnungsbearbeitung sind zwar unvermeidlich, aber für Unternehmen, die sich ausschließlich auf die manuelle Bearbeitung von Rechnungen verlassen, können die Gebühren exponentiell höher sein. Der Kostenunterschied kann pro Rechnung vernachlässigbar sein, aber die Ausgaben können sich schnell auf Hunderte oder Tausende von Transaktionen summieren.

Ein Grund dafür ist, dass manuelle Prozesse menschliche Fehler mit sich bringen, was zu Diskrepanzen bei der Dateneingabe führt, die wiederum kostspielige Verspätungsgebühren und zeitaufwändige Korrekturen nach sich ziehen können. Manuelle Rechnungsverarbeitung kann auch die Workflows verlangsamen , da sich unbearbeitete Rechnungen anhäufen und Engpässe verursachen.

Diese Faktoren haben dazu geführt, dass ein wachsender Anteil von Unternehmen skalierbare, cloudbasierte Lösung für die Rechnungsautomatisierung einsetzt, die Automatisierung nutzen, um fehleranfällige Rechnungsverarbeitungsaufgaben zu reduzieren. Rechnungsautomatisierungssoftware verwendet häufig künstliche Intelligenz (KI)-Modelle, die Rechnungen mit begrenzter menschlicher Aufsicht interpretieren und organisieren können, wodurch die Bearbeitungszeiten beschleunigt werden, die Genauigkeit verbessert und letztlich effizientere Workflow entstehen.

In einer Studie von 2024 brauchten Unternehmen mit ausgereiften (hoch automatisierten) AP-Pipelines etwa drei Tage, um eine Rechnung abzuschließen, verglichen mit dem Durchschnitt von 17 Tagen. Diese Unternehmen bearbeiteten außerdem jede Rechnung zu weniger als einem Viertel der Kosten einer durchschnittlichen Firma, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führte.

Dennoch geben fast drei Viertel der Unternehmen an, dass sie noch kein vollständig automatisiertes AP-System haben, während 27 % keinerlei Automatisierungsmöglichkeiten haben (sie verlassen sich ausschließlich auf manuelle Dateneingabe), so eine Umfrage des Institute of Financial Operations and Leadership (IFOL) aus dem Jahr 2025.

Unternehmen könnten aufgrund der Komplexität der Integration von KI-gestützter Buchhaltungssoftware in Altsysteme zögern, die automatisierte Rechnungsverarbeitung einzuführen; Compliance, Zuverlässigkeit und Sicherheitsbedenken; die Kosten für das Abonnement eines Buchhaltungsservices eines anderen Anbieters; oder Zögern, wenn es darum geht, kritische AP-Funktionen und Workflows während der Implementierung zu unterbrechen.