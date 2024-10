Dies könnte das bisher größte Jahr in der Nachhaltigkeitsberichterstellung sein. Die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) der Europäischen Union, die Unternehmen in Europa und darüber hinaus verpflichtet, jährliche Berichte über die ökologischen und sozialen Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit zu erstellen, trat im Januar in Kraft. Zusätzlich zum CSRD gelten in Kalifornien ab 2024 neue verbindliche Berichtsregeln, während Länder auf der ganzen Welt kurz davor stehen, ihre eigenen Anforderungen an die Offenlegung und Dokumentation nichtfinanzieller Informationen umzusetzen.

Investoren, Regulierungsbehörden und Stakeholder fordern zunehmend, dass Unternehmen ihre Exposition gegenüber klimabedingten Risiken offenlegen , wie z. B. die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen oder die Anfälligkeit für Wetterereignisse. Durch obligatorische und freiwillige Berichtspflichten können Unternehmen klimabezogene Risiken erkennen und managen und Investoren und anderen Interessengruppen wertvolle Informationen für mehr Transparenz zur Verfügung stellen.

Die Erstellung von Berichten wird auch für Initiativen im Rahmen der unternehmerischen Sozialverantwortung immer wichtiger. Da immer mehr Unternehmen umfassende Umwelt-, Sozial- und Governance-Ziele (ESG) festlegen, wird es immer wichtiger, einen Weg zu finden, um Fortschritte zu verfolgen und genau zu dokumentieren. Die Transparenz, die durch regelmäßige und gründliche Berichterstattung gewährleistet wird, ist eine Möglichkeit, Greenwashing oder irreführende Behauptungen über Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen zu vermeiden. Mit einer regulierten Dokumentation können Verbraucher, Regierungen und andere Stakeholder bessere Entscheidungen auf der Grundlage vertrauenswürdiger Informationen treffen.

Die Einhaltung der zahlreichen weltweit geltenden Meldepflichten kann jedoch verwirrend und kompliziert sein. Eine Umfrage ergab, dass 81 % der Unternehmen neue Rollen und Verantwortlichkeiten schufen, um der wachsenden Zahl von Offenlegungspflichten gerecht zu werden, während 99 % der Unternehmen angaben, dass sie mit ziemlicher oder großer Wahrscheinlichkeit in mehr Technologien und Tools im Zusammenhang mit der ESG-Berichterstellung investieren würden.2 Einige setzen beispielsweise auf Softwarelösungen, mit denen sich ESG-Daten einfacher erfassen, verwalten und dokumentieren lassen.