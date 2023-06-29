Die Digitalisierung hat den Fertigungssektor tiefgreifend beeinflusst und ermöglicht es Unternehmen, Prozesse zu optimieren, die Qualität zu verbessern und Kosten zu senken. Industrie 4.0 – auch bekannt als die vierte industrielle Revolution – ist die neueste Phase der digitalen Transformation der Branchen. Sie integriert fortschrittliche Technologien – wie das Internet der Dinge (IoT), künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing – in die bestehenden Fertigungsprozesse eines Unternehmens.

Industrie 4.0 ermöglicht es Fertigungsunternehmen, in Echtzeit Daten für riesige Datenmengen zu sammeln und zu analysieren, was ihnen wertvolle Erkenntnisse in ihren Betrieb bietet.

Zudem hilft sie Unternehmen, Equipment leichter zu verwalten und zu warten, indem Cloud-Speicher genutzt und die Kommunikation zwischen aktivierten Equipment erleichtert werden, um flexiblere, flexible Fertigungssysteme zu schaffen, die sich schnell an Nachfrageschwankungen anpassen können.