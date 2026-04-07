Moderne Vertriebsteams stehen vor einer Reihe von Herausforderungen: Hohes Volumen an Kundeninteraktionen, riesige Mengen an Kundendaten, die über verschiedene Plattformen verteilt sind, und eine steigende Nachfrage nach Personalisierung. Und natürlich der allgegenwärtige Druck, bei Kunden präsent zu sein und mehr Geschäfte abzuschließen.
Aber wie Morgan Ingram, Gründer und CEO von AMP Creative, kürzlich im Podcast AI in Action von IBM betonte, liegt die aktuelle aktive Verkaufszeit der meisten Vertriebsmitarbeiter nur bei etwa 27 %. „Das meiste, was sie tun, ist Verwaltungsarbeit“, sagte er. „Es ist also so, als ob man jemanden zum Verkaufen eingestellt hätte, aber derjenige verkauft dann nicht.“
Um diese Dynamik zu ändern, haben immer mehr Vertriebsleiter groß angelegte KI- und Automatisierungsinitiativen eingeführt – eine Investition, die sich auszahlen wird, wenn man bedenkt, dass der Vertrieb laut McKinsey zu den zuverlässigsten Bereichen gehört, in denen Unternehmen als direkte Ergebnisse von KI ihre Umsätze steigern.
Doch mit der zunehmenden Verbreitung von Vertriebssoftware und Apps hat auch die technologische Ausbreitung zugenommen. Marketing- und Vertriebsteams haben Schwierigkeiten, Daten und Workflows in verteilten Systemen zu synchronisieren. Heute ist das durchschnittliche technische Portfolio auf durchschnittlich neun Tools angewachsen – eine Zahl, die sich laut dem IBM Institute of Business Value in den letzten zwei Jahren um zwei erhöht hat.
Ein durchdachtes KI-gestütztes Vertriebstechnologie-Stack hilft Vertriebsmitarbeitern nicht nur dabei, ihre Quoten einzuhalten. Es rationalisiert diese weitläufige Infrastruktur in ein vernetztes Ökosystem, das sich wiederholende Aufgaben automatisiert, umsetzbare Informationen in Echtzeit liefert und die Vertriebsmitarbeiter auf das Vorantreiben von Geschäften konzentriert. Wenn die richtigen Werkzeuge miteinander verbunden sind und parallel arbeiten, summieren sich Leistungsverbesserungen über den gesamten Funnel.
Das Fazit? Ein robuster, KI-gestützter Vertriebstechnologie-Stack ermöglicht es Unternehmen, KI-Initiativen aus der „Pilotphase“ zu befreien und die Prozesse von der Kontaktaufnahme bis zum Vertragsabschluss kontinuierlich zu verbessern.
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Innerhalb von Unternehmen bezieht sich ein Tech-Stack auf die integrierte Sammlung von Software, Enablement-Plattformen und anderen Tools, die ein Unternehmen zur Verwaltung, Automatisierung und Optimierung seines gesamten Umsatzprozesses verwendet. Der Vertriebstechnologie-Stack umfasst jede Phase des Vertriebszyklus, von der Identifizierung von Interessenten und der Kontaktaufnahme bis hin zur Nachverfolgung von Beziehungen, dem Content-Management und der Umsatzprognose.
Die besten Stacks schaffen statt einer Ansammlung isolierter Tools ein vernetztes Ökosystem, in dem Daten frei zwischen den Systemen fließen. Eine zusammenhängende und datengestützte Sammlung von Vertriebstools bietet jederzeit einen einheitlichen Überblick über die Vertriebspipeline.
Die Integration eines Vertriebstechnologie-Stacks mit KI ermöglicht eine nahtlosere Integration von Edge-Technologien, insbesondere da viele ihre Marketing- und Vertriebsinfrastruktur vereinfachen möchten. Laut McKinsey beabsichtigt die Hälfte aller KI-Hochleistungsunternehmen, KI zur Transformation ihres Geschäfts einzusetzen, und die Mehrheit gestaltet ihre Workflows komplett um die Technologie herum neu. Angesichts der schnellen Einführung von KI im Verkaufsprozess ist die Priorisierung intelligenter Systeme für Vertriebsabteilungen von entscheidender Bedeutung, um langfristig einen Mehrwert zu erzielen.
CRM-Systeme wie Salesforce und Hubspot bilden oft den zentralen Knoten in einem Stack. Sie speichern Kundenkontakt- und Kontodaten, verfolgen Interaktionsdaten an einem Ort und dienen als „Single-Source-of-Truth (SSOT)“ für Vertriebsteams. Einige der heutigen KI-gestützten CRMs bewerten proaktiv Leads, kennzeichnen gefährdete Geschäfte, erstellen Angebote und generieren automatisch Prognosen. Die meisten werden als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten.
Prospecting- und Intelligence-Tools helfen Vertriebsmitarbeitern bei der Recherche und Priorisierung von Zielkunden. Diese Plattformen helfen bei der Erfassung und Analyse von Absichtssignalen, sei es aus den eigenen Kundeninformationen eines Unternehmens oder von Drittanbietern. Mit Hilfe von firmografischen und technografischen Daten können einige Tools jeden Interessentendatensatz automatisch anreichern. Zunehmend nutzen Vertriebsteams auch KI zur Lead-Generierung und zur Weiterleitung qualifizierter Chancen an die richtigen Vertreter.
Sales-Engagement-Plattformen können die Kontaktaufnahme über verschiedene Kanäle hinweg orchestrieren, darunter E-Mail, Telefon, soziale Medien wie LinkedIn und SMS. Die KI kann die Sendezeiten optimieren oder die nächstbesten Maßnahmen vorschlagen. Die Technologie zeichnet sich außerdem durch ihre Fähigkeit aus, Nachrichten in großem Umfang zu personalisieren und so sicherzustellen, dass kein potenzieller Kunde verloren geht. Im gesamten Vertriebstechnologie-Stack helfen Automatisierungen auch bei der Terminplanung, der Bereitstellung von Erinnerungen für Nachfassaktionen und der Transkription von Gesprächen.
Tools für Gesprächsanalyse nutzen KI zur Aufzeichnung, Transkription und Analyse von Verkaufsgesprächen und Meetings – und decken dabei wichtige Signale wie Risiken oder nächste Schritte auf, damit die Vertriebsmitarbeiter stets den Überblick behalten. Einige Plattformen für Gesprächsanalyse bieten Empfehlungen nach dem Anruf oder planen automatisch Folgetermine basierend auf dem Gespräch. Diese Tools bieten auch einen umfassenden Einblick in die gesamte Vertriebspipeline, sodass alle Stakeholder stets auf dem Laufenden bleiben.
KI-gestützte Angebots- und Vertragsmanagement-Tools generieren innerhalb von Minuten präzise, personalisierte Angebote mit dynamischen Preisen. Sie können außerdem die Dokumentennutzung verfolgen und Workflows optimieren. Diese Vertriebstechnologien sind häufig in einen Technologie-Stack anderer Plattformen integriert und beseitigen Engpässe in der späten Vertriebsphase. Sie steigern außerdem die Produktivität, indem sie den Verwaltungsaufwand für die Vertriebsteams verringern.
KI-Agenten ergreifen autonome Aktionen im Namen der Mitarbeiter, in der Regel auf der Grundlage von programmierten Zielen. Agenten können auch auf externe Tools oder APIs zugreifen, was sie zu einem leistungsstarken Asset in Vertriebsabteilungen macht. Agentische KI könnte neue Interessenten akquirieren, Meetings buchen, CRM-Datensätze aktualisieren oder mehrstufige Sequenzen zur Kontaktaufnahme mit minimaler menschlicher Eingabe ausführen. Laut dem IBM Institute for Business Value erwarten 83 % der Führungskräfte, dass KI-Agenten autonom Aktionen basierend auf operativen Kennzahlen und Transaktionsgeschichten ausführen werden.
KI-Assistenten sind interaktive Copiloten, die in Vertriebstools integriert werden können. Sie beantworten Fragen, liefern relevante Kontextinformationen zum Geschäft und bieten während der Telefonate Echtzeit-Coaching an.
LLMs unterstützen E-Mail-Erstellung, Anrufzusammenfassung und chatbasierte Assistenten. Diese Technologien verstehen und generieren natürliche Sprache in großem Maßstab, sodass Mitarbeiter in Sekundenschnelle personalisierte Kundenansprache erstellen können.
ML-Modelle analysieren historische Transaktionsdaten, um zukünftige Ergebnisse vorherzusagen, das Risiko von Kundenabwanderung zu erkennen und darauf basierende Handlungsempfehlungen auszusprechen. Sie verbessern sich ständig, wenn sie mehr Daten aufnehmen, so dass die Umsatzprognosen mit der Zeit immer genauer werden.
NLP-Engines analysieren und interpretieren unstrukturierten Text und Sprache. Zum Beispiel können sie Gefühle oder Absichten aus E-Mails und Anrufen extrahieren. Dies ermöglicht die Nutzung von Tools zur Gesprächsanalyse und hilft Vertriebsabteilungen, Daten über Interaktionen entlang der gesamten Vertriebspipeline zu sammeln.
APIs fungieren als Bindeglied innerhalb einer Vertriebstechnologie-Architektur. Sie ermöglichen den Datenaustausch zwischen CRM-Systemen, Engagement-Plattformen und Analysetools und gewährleisten gleichzeitig, dass jedes System auf dem neuesten Stand bleibt.
RPA übernimmt regelbasierte, sich wiederholende Aufgaben wie das Aktualisieren von CRM-Feldern oder das Weiterleiten von Leads. In Kombination mit KI ermöglicht RPA anspruchsvollere Automatisierungswerkzeuge.
Laut IBM Research gehen Vertriebsteams davon aus, die Net Promoter Scores (NPS) von 16 % im Jahr 2024 auf 51 % in diesem Jahr erhöhen zu können, was vor allem durch KI-gestütztes Engagement und Support angetrieben wird. Die KI ermöglicht schnellere Reaktionszeiten, eine relevantere Ansprache und eine personalisierte Interaktion. Entscheidend ist auch, dass dadurch der administrative Aufwand für die Vertriebsmitarbeiter reduziert wird, sodass diese Vertrauen zu potenziellen Kunden aufbauen und sich auf den Beziehungsaufbau im Außendienst konzentrieren können.
Durch die Automatisierung der manuellen Dateneingabe, der Nachverfolgung, der Terminplanung und der Kundenakquise können die Mitarbeiter weniger Zeit für Routinearbeiten aufwenden und die Vertriebsproduktivität steigern. KI und Automatisierung fördern zudem Mensch-Maschine-Partnerschaften, die mehr erreichen können, als jede von beiden allein könnte. So kann beispielsweise ein KI-Agent für die Vertriebsunterstützung selbständig relevante Fallstudien abrufen und Pitch-Decks für einen menschlichen Vertriebsmitarbeiter maßschneidern, bevor er eine Besprechung betritt, was Zeit spart und ihm die relevantesten Recherchen liefert.
KI zeigt Muster in Tausenden von Interaktionen auf und liefert schnelle und umsetzbare Erkenntnisse. So können KI-Tools beispielsweise ermitteln, welche Interessenten am ehesten konvertieren, welche Botschaften am ehesten ankommen oder wo Geschäfte am ehesten ins Stocken geraten – und damit die Entscheidungsfindung im gesamten Unternehmen verbessern. Ein einheitlicher Tech-Stack, bei dem Daten nahtlos zwischen den Funktionen verschieben, liefert zudem eine ganzheitlichere Sicht auf die Vertriebs- und Markteinführungs-Strategie eines Unternehmens.
Gemeinsame CRM-Daten (Customer Relationship Management) und integrierte Kommunikationstools helfen unterschiedlichen Teams, sich aufeinander abzustimmen. Dadurch werden Reibungsverluste zwischen Marketing- und Vertriebsteams vermieden und die Erfahrung des Käufers verbessert. Mehrere Sales-Enablement-Plattformen legen Wert auf Echtzeit-Transparenz in mehreren Abteilungen. Wenn Teammitglieder intuitiven Zugang zu allen relevanten Informationen haben, sind sie eher bereit, zu innovieren und neue Wege zu entdecken, um den Unternehmensgewinn zu verbessern.
Bevor ein neues Tool eingeführt wird, kann es hilfreich sein, die bestehende Strategie und die Technologien, die ein Unternehmen bereits zur Erreichung dieser Strategie bereitstellt, zu dokumentieren. Dies hilft Vertriebsleitern und anderen Beteiligten, Redundanzen und ungenutzte Plattformen zu identifizieren. Eine klare Ausgangsbasis hilft, den Erwerb von Tools zu verhindern, die bestehende Funktionen duplizieren.
Die Erstellung einer klaren Journey Map vom Lead zum Close ermöglicht es Unternehmen, präzise Tech-Stacks zu entwerfen. Wenn man versteht, wie Arbeit tatsächlich abläuft, zeigt sich, wo KI und Automatisierung die größte Wirkung haben können. Unternehmen, die sich für eine groß angelegte Transformation entscheiden, können außerdem Fähigkeiten und Stellenbeschreibungen in einer Abteilung zuordnen, um zu verstehen, wie sich die Rollen mit dem Einsatz von KI-Tools verändern könnten.
Ein Stack ist nur so stark wie seine Verbindungen. Erfolgreiche Unternehmen setzen in der Regel auf native Integrationen und APIs, die es ermöglichen, Daten zwischen Plattformen nahtlos zu verschieben. Isolierte Werkzeuge schaffen Datensilos und untergraben die Sichtbarkeit. Zum Beispiel bieten viele Sales-Enablement-Plattformen Slack-Integrationen an, die über einfache Warnungen hinausgehen und proaktiv Deal-Risiken markieren oder Workflows in einem CRM auslösen.
Wenn Vertriebsmitarbeiter zwischen Plattformen und Diensten wechseln, ist das ein Zeichen für einen zerrütteten Tech-Stack. Die Zentralisierung wichtiger Aktionen erhöht die Produktivität: Vertriebsmitarbeiter sollten beispielsweise in der Lage sein, Anrufe zu protokollieren, Datensätze zu aktualisieren und Nachfassaktionen zu senden, ohne zwischen Dutzenden von Tabs wechseln zu müssen.
Account Manager und Sales Development Representative (SDRs) haben typischerweise unterschiedliche Workflows. Anstatt eine Einheitslösung zu erzwingen, ist es besser, Dashboards und KI-Tools so zu konfigurieren, dass sie der jeweiligen Rolle entsprechen. Software sollte so positioniert sein, dass sie eine bestimmte Aufgabe erfüllt. Zum Beispiel könnte ein KI-Agent programmiert werden, ein CRM zu aktualisieren, während ein anderer die Kundenansprache betreibt.
Automatisierung sollte authentische menschliche Verbindung verstärken statt ersetzen. „Du musst darüber nachdenken, wie du menschlicher sein kannst, wenn es KI geben soll“, sagte Morgan Ingram zu IBM. Eine bewährte Methode besteht darin, wichtige Momente wie die Kontaktaufnahme mit Führungskräften oder komplexe Verhandlungen für qualifizierte menschliche Mitarbeiter zu reservieren. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, sicherzustellen, dass KI-Tools riskante Szenarien erkennen, die möglicherweise ein Eingreifen erfordern, und Kundendaten reibungslos an den entsprechenden Mitarbeiter weitergeben.
Technologie ist nur so wertvoll wie ihre Anwendung. Wertorientierte Unternehmen investieren in Enablement-Schulungen, Onboarding und liefern klare Dokumentationen zu neuen Tools. Viele ernennen interne Champions, die die Einführung im gesamten Team unterstützen. Einige KI-gestützte Tools bieten plattforminterne Schulungen für den Vertrieb an, so dass Sie sich regelmäßig weiterbilden können, wenn sich der Bedarf ändert.
Metriken wie Nutzungs- und Akzeptanzraten helfen dabei, die Nutzung von Tools zu verfolgen, während vordefinierte Zahlen wie NPS oder KPI die Gesamtverkaufsleistung messen. Ein Technologie-Stack ist nie fertig. Im Idealfall sollte er regelmäßig geprüft werden und sich zusammen mit dem Vertriebsteam weiterentwickeln.
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