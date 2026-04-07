Moderne Vertriebsteams stehen vor einer Reihe von Herausforderungen: Hohes Volumen an Kundeninteraktionen, riesige Mengen an Kundendaten, die über verschiedene Plattformen verteilt sind, und eine steigende Nachfrage nach Personalisierung. Und natürlich der allgegenwärtige Druck, bei Kunden präsent zu sein und mehr Geschäfte abzuschließen.

Aber wie Morgan Ingram, Gründer und CEO von AMP Creative, kürzlich im Podcast AI in Action von IBM betonte, liegt die aktuelle aktive Verkaufszeit der meisten Vertriebsmitarbeiter nur bei etwa 27 %. „Das meiste, was sie tun, ist Verwaltungsarbeit“, sagte er. „Es ist also so, als ob man jemanden zum Verkaufen eingestellt hätte, aber derjenige verkauft dann nicht.“

Um diese Dynamik zu ändern, haben immer mehr Vertriebsleiter groß angelegte KI- und Automatisierungsinitiativen eingeführt – eine Investition, die sich auszahlen wird, wenn man bedenkt, dass der Vertrieb laut McKinsey zu den zuverlässigsten Bereichen gehört, in denen Unternehmen als direkte Ergebnisse von KI ihre Umsätze steigern.