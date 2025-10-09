KI in der Vertriebsunterstützung beschreibt den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI), um zu verbessern, wie Vertriebsteams bei ihrer Arbeit vorbereitet, ausgerüstet, gecoacht und unterstützt werden.
Sie integriert geläufige Praktiken der Vertriebsunterstützung mit fortschrittlichen Technologien wie maschinellem Lernen, Verarbeitung natürlicher Sprache, vorausschauenden Analysen und generativer KI. Anstatt nur Vertriebsaufgaben zu automatisieren, verknüpfen KI-Tools zur Vertriebsunterstützung die Daten von Vertriebsinhalten, Workflows und Kundenverhalten miteinander. Diese Integration hilft Vertriebsmitarbeitern, die Bedürfnisse von Käufern zu verstehen, Chancen zu antizipieren und die richtige Botschaft zur richtigen Zeit zu übermitteln. 81 % der Vertriebsteams geben an, dass sie heute mit KI arbeiten.1
Eine wesentliche Stärke der KI für die Vertriebsunterstützung ist ihre Fähigkeit, Daten zu analysieren und vorherzusagen, was ein Geschäft voranbringt. Indem die KI erkennt, welche Leads am ehesten konvertieren, wann sie am ehesten interagieren und welche Botschaften ankommen, hilft sie den Vertriebsmitarbeitern, sich auf die wertvollsten Chancen zu konzentrieren.
Die KI erkennt schnell Muster, die Menschen sonst übersehen könnten, z. B. subtile Signale für eine Kaufabsicht oder Veränderungen in der Marktnachfrage. Im Durchschnitt prognostizieren Vertriebsleiter, die KI für Lead-Generierung und Lead-Scoring einsetzen, ein 25 % höheres Umsatzwachstum.2
KI-gestützte Vertriebsunterstützung ersetzt bestehende Vorgehensweisen nicht, sondern verbessert sie. Sie optimiert den Verkaufsprozess, verkürzt Zyklen und gestaltet jede Interaktion relevanter, was eine stärkere Kundenbindung unterstützt. Vertriebsteams profitieren davon, mehr Zeit mit Kunden und weniger mit manuellen Aufgaben verbringen zu müssen.
Vertriebsleiter erhalten einen besseren Einblick in die Teamleistung und den Fortschritt anhand wichtiger Metriken wie Produktivität, Pipeline-Geschwindigkeit und Erfolgsraten. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI in der Vertriebsunterstützung wird sie zu einem Eckpfeiler moderner Verkaufsstrategien.
KI für die Vertriebsunterstützung ist daher wichtig, weil sie die Arbeitsweise von Vertriebsteams grundlegend verändert. Anstatt die Unterstützung als einmaliges Schulungsprogramm oder als statische Ressourcenbibliothek zu behandeln, verwandelt KI die Unterstützung in ein dynamisches System, das sich in Echtzeit an Vertriebsmitarbeiter, Käufer und Geschäfte anpasst. Diese Umstellung reduziert Reibungsverluste, stärkt die Personalisierung und schafft Konstanz in großem Maßstab. Die wichtigsten Gründe, warum diese Transformation wichtig ist:
Letztendlich verwandelt KI die Vertriebsunterstützung von einer unterstützenden Funktion in einen potenziellen Wachstumsmotor. Sie unterstützt fundierte, zeitnahe und relevante Interaktionen zwischen Verkäufern und Käufern. Unternehmen, die dies annehmen, können schneller skalieren und effektiver konkurrieren, während Unternehmen, die hinterherhinken, Gefahr laufen, ins Hintertreffen zu geraten.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Hinter jedem Anwendungsfall der KI Vertriebsunterstützung stehen Tools und Technologien, die dies ermöglichen. Jedes spielt eine Rolle bei der Verbesserung der Effizienz und Personalisierung. Das Verständnis dieser Technologien hilft zu klären, wie KI zu Ergebnissen führt und wo sie am besten eingesetzt wird.
Während sich generative KI auf die Erstellung von Inhalten wie E-Mails, Vorschläge oder Schulungsmaterial konzentriert, geht die agentische KI noch einen Schritt weiter, indem sie autonome, mehrstufige Maßnahmen ergreift, um ein definiertes Ziel zu erreichen. KI-Agenten im Vertrieb können über die Generierung von Empfehlungen hinausgehen und Teile des Workflows ausführen. 85 % der Führungskräfte glauben, dass ihre Belegschaft bis 2026 datengesteuerte Entscheidungen in Echtzeit trifft, die auf Empfehlungen von KI-Agenten basieren.2
Ein KI-Agent ist beispielsweise in der Lage, die Pipeline eines Vertriebsmitarbeiters zu überwachen und einen ins Stocken geratenen Geschäftsabschluss zu identifizieren. Das Unternehmen könnte dann eine personalisierte Folge-E-Mail verfassen, die relevanteste Fallstudie abrufen und den Versand der E-Mail nach der Freigabe des Mitarbeiters planen. Er kann auch Aufgaben systemübergreifend orchestrieren, wie das Aktualisieren von Kundenbeziehungsmanagement (CRM)-Aufzeichnungen, das Protokollieren von Anrufnotizen und das Auslösen einer Coaching-Warnung für den Manager.
Während die menschliche Aufsicht nach wie vor unerlässlich bleibt, bietet die agentische KI eine proaktive Unterstützung, die es Vertriebsmitarbeitern und Managern ermöglicht, sich auf strategische und beziehungsorientierte Arbeit zu konzentrieren.
Bei diesen Plattformen handelt es sich um End-to-End-Plattformen, die mehrere KI-Funktionen – wie Content-Management, Analysen, Gesprächsintelligenz und personalisiertes Coaching – in einem einzigen System zusammenführen. Anstatt sich auf separate Einzellösungen zu verlassen, können Vertriebsmitarbeiter und Manager auf einer Plattform arbeiten, die die richtigen Inhalte anzeigt, die Interaktion nachverfolgt, Anrufe analysiert und Routineaufgaben automatisiert. Plattformen wie Seismic und Highspot fungieren als zentrale Knotenpunkte, an denen die KI jede Phase des Verkaufsprozesses unterstützt.
Die Automatisierung gibt Vertriebsexperten die Möglichkeit, sich auf den Aufbau von Kundenbeziehungen zu konzentrieren, anstatt sich um Routineaufgaben kümmern zu müssen. Angesichts immer komplexerer Verkaufszyklen trägt intelligente Automatisierung dazu bei, dass kein Detail übersehen wird. Durch die Optimierung von Echtzeitprognosen, Geschäftsverlauf und Analysen passieren Chancen die Pipeline schneller, ohne dass die Genauigkeit darunter leidet.1
RPA automatisiert sich wiederholende Verwaltungsaufgaben wie Besprechungsnotizen und Dateneingaben. Tools wie Outreach und HubSpot nutzen die KI-gestützte Automatisierung für Follow-ups und Workflow-Management. Nach einem Verkaufsgespräch aktualisiert das System beispielsweise das CRM automatisch mit Notizen, nächsten Schritten und Erinnerungen, sodass Mitarbeiter diese nicht mehr eingeben müssen. Oder wenn ein Interessent nicht mehr auf E-Mails antwortet, kann das System eine Folgesequenz auslösen, um zu versuchen, ihn erneut zu kontaktieren.
Computer Vision ist zwar weniger verbreitet als ML oder NLP, hält aber im videobasierten Coaching Einzug. Es analysiert Gesichtsausdrücke, Körpersprache und Engagement bei aufgezeichneten Anrufen oder Rollenspielszenarien, um die Leistung der Vertriebsmitarbeiter und die Reaktionen der Käufer zu beurteilen. Die Entwicklung befindet sich noch in einem frühen Stadium, doch einige Coaching-Tools experimentieren damit, und mehr Unternehmen planen, es in Zukunft zu integrieren.
Dialogorientierte KI nutzt die Verarbeitung natürlicher Sprache, um menschliche Sprache in Echtzeit zu verstehen und darauf zu reagieren. Im Bereich Sales Enablement unterstützt es Chatbots und virtuelle Assistenten, die Produktfragen beantworten, Inhalte anzeigen, Leads qualifizieren oder CRM-Updates begleiten. Durch Feinabstimmung wird die dialogorientierte KI im Laufe der Zeit präziser und kontextbewusster, kann Reibungsverluste in der Kommunikation verringern und die Kundeninteraktionen zwischen Vertriebsmitarbeitern und Interessenten effizienter gestalten.
Dieser Zweig der KI kann genaue Transkriptionen von Anrufen und Besprechungen für Coaching und Entwicklung liefern. Es können neue Inhalte erstellt werden, von E-Mail-Entwürfen bis hin zu Zusammenfassungen, individualisierten Angeboten und Schulungsmaterialien. Generative KI für den Vertrieb wird verwendet, um die Öffentlichkeitsarbeit zu personalisieren, Mitarbeitern dabei zu helfen, Fallstudienberichte für bestimmte Branchen zu verfassen oder Onboarding-Inhalte auf Abruf zu erstellen. Beim Aufbau von Beziehungen kombinieren Vertriebsexperten oft KI-gestützte Kommunikation mit menschlichen Kontakten, um das Vertrauen zu stärken.3
Vertriebsteams nutzen generative KI nicht nur für die Kundenbindung, sondern auch, um neue Chancen zu nutzen oder neue Teammitglieder zu trainieren. Beispielsweise kann ein Vertriebsmitarbeiter, der sich auf eine Demo vorbereitet, mithilfe von generativer KI ein individuelles Angebot erstellen, das die für die Branche des Käufers wichtigsten Funktionen hervorhebt. Beim Onboarding können neue Mitarbeiter durch generative KI erstellte Microlearning-Module erhalten, die auf die Produkte oder Regionen zugeschnitten sind, in der sie tätig sind.
ML-Modelle analysieren historische Verkaufsdaten, um Muster aufzudecken, die von Menschen übersehen werden könnten. Sie ermöglichen die Vorhersage von Leadscoring, Geschäftspriorisierung und Pipeline-Prognosen. ML kann zum Beispiel vor Jahren abgeschlossene Geschäfte heranziehen, um vorherzusagen, welche neuen Interessenten am ehesten zur Konversion führen werden. Tools wie Salesforce Einstein verlassen sich in Bezug auf Prognosen und den Zustand der Pipeline stark auf ML.
NLP ermöglicht es der KI, die menschliche Sprache in Anrufen, E-Mails und Chats zu verstehen und zu interpretieren. Bei der Vertriebsunterstützung ermöglicht es Gesprächsinformationen, E-Mail-Stimmungsanalysen und Anruf-Coaching in Echtzeit. KI-Tools nutzen NLP, um Verkaufsgespräche zu transkribieren, Fragen oder Einwände von Käufern zu erkennen und Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeiter aufzuzeigen.
Tools zur vorausschauenden Analyse unterstützen das Pipelinemanagement und die Genauigkeit von Prognosen. Prognosemodelle verwenden sowohl historische als auch aktuelle Daten, um Ergebnisse vorherzusagen, z. B. welche Geschäfte am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden oder welche Kunden von der Abwanderung bedroht sind. Tatsächlich nutzen 46 % der operativen Führungskräfte bereits KI, um Analysen im Vertriebssupport zu automatisieren.2
So kann das System z. B. Geschäfte kennzeichnen, auf die innerhalb eines bestimmten Zeitraums keine Antwort von einem Entscheidungsträger eingegangen ist, und den zuständigen Mitarbeiter daran erinnern, dem nachzugehen. Oder wenn die Analyse belegt, dass Leads, die aus LinkedIn-Kampagnen stammen, in der Regel schneller zu Kunden werden als Kampagnen aus anderen Quellen, kann das Marketing beschließen, eher in Stellen mit mehr Konversionen zu investieren.
Ähnlich wie die Algorithmen, die von Streaming-Plattformen verwendet werden, ermitteln Empfehlungsmodule die aktuell relevantesten Inhalte, Nachrichten oder Aktionen für Vertriebsmitarbeiter.
Bei der Vertriebsunterstützung kann dieser Ansatz bedeuten, dass die richtige Fallstudie mitten im Gespräch präsentiert wird. Oder wenn ein Interessent ein Whitepaper oder andere Materialien herunterlädt, die sein Interesse wecken, kann das System ein individuelles Playbook bereitstellen. Es enthält hilfreiche Folgefragen, relevante Fallstudien und E-Mail-Vorlagen für bessere Vertriebsunterstützung und Kommunikation.
Die Auswirkungen der KI sind spürbar und weitreichend. Führungskräfte aus allen Branchen sind sich der transformativen Rolle von KI bewusst. Mehr als die Hälfte (52 %) der C-Suite-Führungskräfte, darunter auch Vertriebsleiter, berichten von positiven Leistungsergebnissen aufgrund von KI-gestützten Workflows.3
KI in der Vertriebsunterstützung nimmt durch reale Anwendungen Gestalt an, die tägliche Workflows rationalisieren, die Kundenbindung stärken und Vertriebsmitarbeitern und Managern helfen, sich auf die wirklich wichtigen Aktivitäten zu konzentrieren. Im Folgenden finden Sie Beispiele für Anwendungsfälle, die zeigen, wie die KI über den gesamten Verkaufszyklus hinweg einen praktischen Mehrwert bietet.
Erkennung von Leads und Interessenten: Die KI identifiziert und qualifiziert Leads durch die Analyse von Absichtssignalen wie Downloads von Inhalten, E-Mail-Interaktion, Produktnutzungsmustern und Aktivitäten auf Social-Media-Websites wie LinkedIn. Außerdem werden die Kontodaten mit firmeneigenen und technologischen Details angereichert, damit die Vertriebsmitarbeiter wissen, wen sie priorisieren und wie sie die Ansprache anpassen können.
Prädiktive Lead-Bewertung und Priorisierung von Geschäften: Durch die Analyse historischer Verkaufsdaten und des Käuferverhaltens ordnet die KI Chancen basierend auf Konvertierungswahrscheinlichkeiten ein. Dieser Ansatz ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, sich mehr auf die Geschäfte mit dem höchsten Potenzial zu konzentrieren, anstatt alle Interessenten gleich zu behandeln.
Konkurrenzanalyse: Die KI verfolgt die Erwähnungen von Konkurrenten in Anrufen, E-Mails und externen Quellen. Sie liefert aktualisierte Nachrichten, Preisgestaltung und Differenzierungsmerkmale, damit Vertriebsmitarbeiter Einwände effektiv bearbeiten und den Marktveränderungen immer einen Schritt voraus sein können.
Inhaltserstellung: Generative KI erstellt Vorschläge, Outreach-E-Mails, Battlecards, Vorlagen und Pitch-Decks, die auf die Branche, die Rolle oder die Phase im Kaufprozess eines Interessenten zugeschnitten sind. Beispielsweise kann es eine Demo-Nachfolge-E-Mail verfassen, die relevante Fallstudien hervorhebt und angegebene Herausforderungen anspricht.
Kontextbezogene Inhaltsempfehlungen: Anstatt Mitarbeiter durch Bibliotheken wühlen zu lassen, hilft KI den Menschen, den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit zu liefern. Bei einem Live-Anruf kann die KI dabei helfen, auf der Grundlage des Echtzeit-Transkripts eine Battle-Card der Konkurrenz zu finden. In der Verhandlungsphase kann die KI eine Preisgestaltung vorschlagen, die in der Vergangenheit bei ähnlichen Kundenkonten gut ankam.
Gesprächsinformationen: Die KI transkribiert und analysiert Anrufe und liefert verwertbare Erkenntnisse über häufige Einwände, Käuferstimmung und Gesprächsverläufe, die mit abgeschlossenen Geschäften zusammenhängen. Sie zeigt Muster auf, die das Vertriebsteam übersehen könnte, und liefert Daten, die Manager zur Anpassung ihrer Strategien nutzen können.
Live-Coaching und Anrufberatung: Während des Verkaufsgesprächs kann die KI spontane Prompts und Vorschläge unterbreiten. Wenn ein Käufer einen Konkurrenten erwähnt, kann sie eine Battle Card anzeigen, oder wenn der Vertriebsmitarbeiter den Anruf dominiert, kann sie ihn dazu auffordern, offenere Fragen zu stellen. Diese Anleitung hilft den Vertriebsmitarbeitern, die Leistung auf der Stelle zu verbessern.
Pipeline-Erkenntnisse und Prognosen: Die Technologie spielt heute eine wichtige Rolle bei der Rationalisierung und Verbesserung von Prognosen. Die KI synthetisiert Geschäftsaktivitäten und Käufersignale, um einen präzisen Überblick über die Vertriebspipeline zu gewährleisten. Sie hebt ins Stocken geratene Geschäfte hervor, sagt voraus, welche Verkaufschancen am ehesten zum Abschluss kommen werden, und hilft Führungskräften, die Einnahmen mit größerer Sicherheit vorherzusagen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es den Teams der Vertriebsunterstützung auch, Playbooks und Messaging mit der allgemeinen Markteinführungsstrategie (GTM) abzustimmen.
Kundeneinführung und Akzeptanz: Nach Abschluss eines Geschäfts hilft die KI neuen Kunden, den Wert schnell zu erkennen. Generative KI erstellt individuelle Willkommens-E-Mails und Leitfäden. Empfehlungsmodule bieten relevante Tutorials und Produkttipps. Vorausschauende Analysen kennzeichnen Kunden mit geringem frühen Engagement und die dialogorientierte KI beantworten häufige Fragen bei der Einrichtung.
Zum Beispiel verwendet Avid Solutions, ein Lebensmittel- und Landwirtschaftsunternehmen, die IBM watsonx Orchestrate-Lösung, um die vielen Schritte fehleranfälliger, aber entscheidender Prozesse zu automatisieren. Zu diesen Prozessen gehören Kunden-Onboarding, Projektmanagement und Spesenabrechnung. So konnte eine Reduzierung der Einrichtungszeit für Kunden um 25 % und eine Verringerung der Fehler um 10 % erzielt werden.
Der CEO von Avid erklärt: „Unsere Mitarbeiter sind mit ihrer Arbeit zufriedener, weil sie nicht mehr mit sich wiederholenden Aufgaben beschäftigt sind. Wir erkennen auch eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit, da wir schneller und effizienter auf Kundenanfragen reagieren können.“4
Beschleunigung des Onboarding: Bei Neueinstellungen beschleunigt die KI die Einarbeitungszeit, indem sie adaptive Onboarding-Pfade bereitstellt. Sie kann personalisierte Trainingssimulationen bereitstellen, rollenspezifische Ressourcen anzeigen und Fortschritte verfolgen, um sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter vom ersten Tag an die Unterstützung erhält, die er benötigt.
Just-in-time-Schulung: Anstatt sich auf einmalige Schulungseinheiten zu verlassen, bietet die KI Microlearning im Arbeitsablauf. Ein Vertriebsmitarbeiter, der sich auf eine Verhandlung vorbereitet, kann seine Kenntnisse zur Strategie der Preisgestaltung auffrischen, während ein anderer vielleicht eine kurze Lektion erhält, nachdem die Anrufanalyse eine unzureichende Handhabung von Einwänden ergeben hat.
Content-Management und Wartung: Die KI kann sicherstellen, dass Mitarbeiter stets korrekte und aktuelle Materialien zur Verfügung haben. Sie kennzeichnet veraltete Assets, konsolidiert Duplikate und verwaltet die Versionskontrolle in der gesamten Aktivierungstechnologie. Wenn zum Beispiel eine veraltete Funktion immer noch in Verkaufsunterlagen erscheint, kann die KI dies erkennen und die Aktivierungsteams entsprechend benachrichtigen, damit diese aktualisiert werden.
Automatisierte Verwaltungsaufgaben: Die KI reduziert sich wiederholende Aufgaben, indem Anrufnotizen durch Protokollierung und die nächsten Schritte automatisch im CRM erfasst werden. Nach einem Discovery Call kann sie beispielsweise Käuferfragen zusammenfassen, die Deal-Phase anpassen und Manager benachrichtigen.
Leistungsanalyse: Die KI aggregiert Aktivitäten und Ergebnisse, um zu zeigen, was im Team funktioniert. Dashboards zeigen effektive Inhalte, erfolgreiche Verhaltensweisen und häufige Fehler auf und helfen den Enablement-Teams, Schulungen zu optimieren und Best Practices zu skalieren.
Bei der KI Vertriebsunterstützung geht es nicht nur um neue Tools, sondern auch um Ergebnisse. Durch die Verbesserung der Vorbereitung, der Interaktion und der Lieferung durch Verkäufer verschafft die KI dem Vertriebsteam und dem ganzen Unternehmen klare Vorteile. Zu den Vorteilen zählen:
Bessere Erfahrung für Käufer: Die KI kann sicherstellen, dass Interessenten relevante Inhalte, personalisierte Nachrichten sowie zeitnahe Follow-ups erhalten, was zu einem reibungsloseren und ansprechenderen Kaufprozess führt.
Konstantes Messaging: Die KI sorgt dafür, dass die Vertriebsteams aufeinander abgestimmt sind, indem sie die aktuellsten und effektivsten Materialien zur Verfügung stellt und so das Risiko veralteter oder markenfremder Botschaften verringert.
Datengesteuerte Erkenntnisse: Die KI erkennt Muster und Trends im Käuferverhalten und der Leistung von Mitarbeitern und hilft Unternehmen ihre Strategie zu optimieren und kontinuierlich zu verbessern.
Schnelleres Onboarding und Training: Neue Mitarbeiter arbeiten schneller mit KI-gestütztem Onboarding zusammen, das sich an ihre Fortschritte anpasst und Just-in-Time-Learning in realen Workflows ermöglicht.
Höhere Effizienz: KI reduziert den Zeitaufwand für manuelle Aufgaben wie die Suche nach Inhalten, die Aktualisierung von CRMs und das Verfassen von E-Mails. Die Vertriebsmitarbeiter investieren mehr Zeit in den Verkauf und weniger Zeit in die Verwaltung.
Verbessertes Coaching: Manager gewinnen Erkenntnisse aus der KI-Analyse von Anrufen und E-Mails, sodass sie gezieltes Feedback geben können, das die Leistung der Mitarbeiter stärkt.
Genauere Prognosen: KI-gestützte vorausschauende Analyse bieten einen besseren Einblick in den Zustand der Pipeline und Umsatzprognosen und unterstützen die verbesserte Entscheidungsfindung von Führungskräften.
Skalierbarkeit: Wenn Unternehmen wachsen, ermöglicht die KI die Skalierung ohne zusätzlichen manuellen Aufwand, wobei die Konstanz über größere Teams und Regionen hinweg erhalten bleibt.
Intelligentere Priorisierung: Durch die Bewertung von Leads und die Prognose von Deal-Ergebnissen hilft die KI den Vertriebsmitarbeitern, sich auf die Verkaufschancen zu konzentrieren, die am wahrscheinlichsten abgeschlossen werden, und so die Konversionsraten zu verbessern.
Entdecken Sie das bahnbrechende Potenzial von KI-Agenten, die sich mühelos in Ihre Geschäftsabläufe integrieren lassen.
In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Erfahren Sie mehr über die Arbeitsweise von Unternehmen und ermöglichen Sie Vertriebsleitern die Vereinheitlichung von Workflows, die Automatisierung von Entscheidungen und das Gewinnen von Echtzeit-Erkenntnissen über Produktivität und Umsatzwachstum.
Nutzen Sie diese fünf Denkanstöße, um mit agentischer KI Unsicherheit zu durchbrechen, die geschäftliche Neuerfindung voranzutreiben und das Wachstum zu beflügeln.
Erkunden Sie eine strategische Roadmap, wie Ihr Unternehmen die Chancen der generativen KI mit einer fortschreitenden Salesforce-gestützten Transformation am besten nutzen kann.
Registrieren Sie sich für diesen IDC Spotlight-Bericht und erfahren Sie, wie Sie mit generativer KI das volle Potenzial Ihrer Geschäftsdaten ausschöpfen können.
IBM® watsonx Orchestrate automatisiert wiederkehrende Vertriebsaufgaben mit dialogorientierter KI, sodass sich die Vertriebsteams auf den Aufbau von Kundenbeziehungen konzentrieren können.
IBM® iX unterstützt Unternehmen bei der Transformation ihrer Vertriebsmethodik und Umsatzaktivitäten mittels datengesteuerter Initiativen.
Steigern Sie Ihren Umsatz und erhöhen Sie Ihre Produktivität mit einer 360-Grad-Ansicht der Vertriebsaktivitäten.
IBM watsonx Orchestrate kann Ihrem Vertriebsteam mit seiner generativen KI- und Automatisierungstechnologie dabei helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen.
1 Salesforce State of Sales, sechste Ausgabe, ©2024, Salesforce, Inc.
3 AI-powered productivity: Sales, IBM Institute for Business Value (IBV) Data Story, 2025
3 AI for sales prospecting, IBM, 21. Februar 2025
4 Using IBM watsonx Orchestrate to improve employee and customer happiness, IBM Fallstudie, IBM Corporation, 2023