KI in der Vertriebsunterstützung

Inhaltserstellung: Generative KI erstellt Vorschläge, Outreach-E-Mails, Battlecards, Vorlagen und Pitch-Decks, die auf die Branche, die Rolle oder die Phase im Kaufprozess eines Interessenten zugeschnitten sind. Beispielsweise kann es eine Demo-Nachfolge-E-Mail verfassen, die relevante Fallstudien hervorhebt und angegebene Herausforderungen anspricht.

Kontextbezogene Inhaltsempfehlungen: Anstatt Mitarbeiter durch Bibliotheken wühlen zu lassen, hilft KI den Menschen, den richtigen Inhalt zur richtigen Zeit zu liefern. Bei einem Live-Anruf kann die KI dabei helfen, auf der Grundlage des Echtzeit-Transkripts eine Battle-Card der Konkurrenz zu finden. In der Verhandlungsphase kann die KI eine Preisgestaltung vorschlagen, die in der Vergangenheit bei ähnlichen Kundenkonten gut ankam.

Gesprächsinformationen: Die KI transkribiert und analysiert Anrufe und liefert verwertbare Erkenntnisse über häufige Einwände, Käuferstimmung und Gesprächsverläufe, die mit abgeschlossenen Geschäften zusammenhängen. Sie zeigt Muster auf, die das Vertriebsteam übersehen könnte, und liefert Daten, die Manager zur Anpassung ihrer Strategien nutzen können.

Live-Coaching und Anrufberatung: Während des Verkaufsgesprächs kann die KI spontane Prompts und Vorschläge unterbreiten. Wenn ein Käufer einen Konkurrenten erwähnt, kann sie eine Battle Card anzeigen, oder wenn der Vertriebsmitarbeiter den Anruf dominiert, kann sie ihn dazu auffordern, offenere Fragen zu stellen. Diese Anleitung hilft den Vertriebsmitarbeitern, die Leistung auf der Stelle zu verbessern.

Pipeline-Erkenntnisse und Prognosen: Die Technologie spielt heute eine wichtige Rolle bei der Rationalisierung und Verbesserung von Prognosen. Die KI synthetisiert Geschäftsaktivitäten und Käufersignale, um einen präzisen Überblick über die Vertriebspipeline zu gewährleisten. Sie hebt ins Stocken geratene Geschäfte hervor, sagt voraus, welche Verkaufschancen am ehesten zum Abschluss kommen werden, und hilft Führungskräften, die Einnahmen mit größerer Sicherheit vorherzusagen. Diese Erkenntnisse ermöglichen es den Teams der Vertriebsunterstützung auch, Playbooks und Messaging mit der allgemeinen Markteinführungsstrategie (GTM) abzustimmen.

Kundeneinführung und Akzeptanz: Nach Abschluss eines Geschäfts hilft die KI neuen Kunden, den Wert schnell zu erkennen. Generative KI erstellt individuelle Willkommens-E-Mails und Leitfäden. Empfehlungsmodule bieten relevante Tutorials und Produkttipps. Vorausschauende Analysen kennzeichnen Kunden mit geringem frühen Engagement und die dialogorientierte KI beantworten häufige Fragen bei der Einrichtung.

Zum Beispiel verwendet Avid Solutions, ein Lebensmittel- und Landwirtschaftsunternehmen, die IBM watsonx Orchestrate-Lösung, um die vielen Schritte fehleranfälliger, aber entscheidender Prozesse zu automatisieren. Zu diesen Prozessen gehören Kunden-Onboarding, Projektmanagement und Spesenabrechnung. So konnte eine Reduzierung der Einrichtungszeit für Kunden um 25 % und eine Verringerung der Fehler um 10 % erzielt werden.

Der CEO von Avid erklärt: „Unsere Mitarbeiter sind mit ihrer Arbeit zufriedener, weil sie nicht mehr mit sich wiederholenden Aufgaben beschäftigt sind. Wir erkennen auch eine Verbesserung der Kundenzufriedenheit, da wir schneller und effizienter auf Kundenanfragen reagieren können.“4