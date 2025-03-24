Was ist ISO 20000?

Unter ITSM versteht man die Bereitstellung von IT-Services, die es einem Unternehmen ermöglichen, die Bedürfnisse seiner Benutzer (sowohl Mitarbeiter als auch Kunden) zu erfüllen und seine Geschäftsziele zu erreichen. ISO 20000 beschreibt Anforderungen, Best Practices, Benchmarks und Anleitungen für die Planung, Gestaltung, Implementierung, Wartung und kontinuierliche Verbesserung eines Service Management Systems (SMS).

Die erstmals 2004 veröffentlichte ISO 20000 wurde 2011 und erneut 2018 überarbeitet. Die neueste Version ist die aktuellste und wird als ISO 20000:2018 bezeichnet.

ISO 20000 hat in den letzten Jahren bei IT-Dienstleistern und Unternehmen aller Branchen an Popularität gewonnen, die bestrebt sind, die Leistung des ITSM kontinuierlich zu verbessern, Risiken zu verringern und die Servicequalität zu steigern, indem sie mehr Effizienz und Produktivität in ihre Service-Management-Prozesse integrieren.