您正在搭建一个新网站或博客站点？借助 WordPress，您可以快速上手，同时控制成本和复杂性：

快速启动新网站或博客站点，同时控制成本。



简化持续性内容管理并精简 IT 管理。



轻松定制设计和功能。



灵活部署，适应您的部署偏好，包括 LAMP 虚拟服务器或 Kubernetes 容器部署。

搭建新网站的要求往往很迫切。公司的营销团队需要快速创建一个新的微型网站，以支持即将到来的产品发布。或者，公司高管可能决定构建一个博客站点，以便他们可以在即将召开的会议之前持续不断地发布思想领导力内容。

您的任务就是立即实现它。但是，在控制成本和降低持续管理复杂性的同时，快速上线一个新网站的最佳方法是什么？

您可以从零开始，使用内部人员或专门从事网站设计的外部机构从头设计和开发新网站。这种方法最终可能会产生一个看起来很棒并提供高级功能的网站，但往往需要耗费大量的时间和成本。

定制网站上线后，也会带来巨大的管理负担。IT 团队可能需要帮助内容创作者完成基本任务，例如：添加新博客文章、修改现有页面、整合多媒体内容、微调导航、改进搜索引擎优化 (SEO) 等。支持此类 Web 操作会迅速消耗您的 IT 资源，同时降低内容团队的敏捷性。

采用简单而灵活的内容管理平台可能是更好的解决方案。

准备好亲自动手探索了吗？要了解如何在企业环境中实施 WordPress，您可以参考 IBM 提供的这个简单 WordPress 教程，它介绍了如何在基于 LAMP 的虚拟服务器上使用 IBM® Cloud Virtual Servers 部署 WordPress。