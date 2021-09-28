WordPress 于 2003 年推出，如今已成为一个极受欢迎的开源内容管理平台，可用于创建网站、博客站点甚至应用程序。在互联网上，大约 30% 的网站基于 WordPress 搭建。
WordPress 为内容创建者和 IT 管理员提供了多项重要优势。例如，它提供高度的灵活性，无需大量设计或开发工作。同时，它易于使用和管理。重要的是，WordPress 支持各种部署场景，您可以根据架构偏好将该平台集成到您的环境中。
您正在搭建一个新网站或博客站点？借助 WordPress，您可以快速上手，同时控制成本和复杂性：
搭建新网站的要求往往很迫切。公司的营销团队需要快速创建一个新的微型网站，以支持即将到来的产品发布。或者，公司高管可能决定构建一个博客站点，以便他们可以在即将召开的会议之前持续不断地发布思想领导力内容。
您的任务就是立即实现它。但是，在控制成本和降低持续管理复杂性的同时，快速上线一个新网站的最佳方法是什么？
您可以从零开始，使用内部人员或专门从事网站设计的外部机构从头设计和开发新网站。这种方法最终可能会产生一个看起来很棒并提供高级功能的网站，但往往需要耗费大量的时间和成本。
定制网站上线后，也会带来巨大的管理负担。IT 团队可能需要帮助内容创作者完成基本任务，例如：添加新博客文章、修改现有页面、整合多媒体内容、微调导航、改进搜索引擎优化 (SEO) 等。支持此类 Web 操作会迅速消耗您的 IT 资源，同时降低内容团队的敏捷性。
采用简单而灵活的内容管理平台可能是更好的解决方案。
准备好亲自动手探索了吗？要了解如何在企业环境中实施 WordPress，您可以参考 IBM 提供的这个简单 WordPress 教程，它介绍了如何在基于 LAMP 的虚拟服务器上使用 IBM® Cloud Virtual Servers 部署 WordPress。
采用 WordPress 搭建网站或博客站点的最明显优势可能就是该平台的易用性。内容创作者可以轻松上手，快速创建新的页面或博客文章，或者修改已有内容。他们可以添加图像或其他媒体、插入链接等，只需点击几下即可。如果他们选择使用可视化编辑器，则无需进行 HTML 或其他编程工作。
对有一定经验的用户或负责日常管理的人员来说，使用 WordPress 界面可以轻松完成各种任务，包括切换主题、审批博客网站的访客评论以及查看网站统计数据。如果整合了更多插件，那么用户可以在同一个界面内微调 SEO 内容并运行更详细的分析。
WordPress 提供了大量用于修改网站外观和功能的选项。提出请求的业务组可以从数以千计的设计主题中选择适当的主题。
主题是可下载的文件夹，其中包含开始使用所需的所有 PHP 文件、样式表和其他文件。从简单的博客站点到成熟的电子商务网站，这些模板化设计可以帮助您大大加快任何内容的创建。许多主题是免费的，但有些主题提供了具有更丰富功能的付费版本。
WordPress 还有一个庞大的插件生态系统。您可以选择并轻松安装插件来增强 WordPress 网站的功能。插件可以帮助您添加联系表单，自动生成缩略图，改进 SEO，提升安全性，生成详细的网站报告，等等。同主题一样，许多插件是免费的，但有些插件提供付费高级选项。
开发人员可以通过多种方式进一步定制 WordPress。例如，虽然内容创作者可以选择避免使用任何 HTML 来构建新页面，但任何拥有 HTML 编程技能的人都可以通过主管理界面中的选项卡轻松对页面和文章进行 HTML 更改。您还可以通过修改层叠样式表文件来定制主题。若要实现新功能，您可以创建自己的插件，或将自定义钩子和回调函数与现有插件一起使用。
虽然您可能不应该编辑核心 WordPress 应用程序文件，但有些 PHP 文件是可以修改的。例如，您可以更改配置和功能文件，从而改变 WordPress 的行为方式。
许多使用 WordPress 的小公司和个人通过网络托管提供商安装该平台。如果您的提供商支持最新版本的 PHP 和 MySQL 以及 HTTPS，您就可以在该主机站点上运行 WordPress。
但是，如果您决定在企业环境中安装 WordPress，则有多种选择。例如，您可以在基于 LAMP 的虚拟服务器上安装 WordPress。LAMP 代表 Linux®、Apache、MySQL 和 PHP，是一种常用于搭建动态网站的成熟技术。在基于 LAMP 的虚拟服务器上安装 WordPress 可以加快部署速度并保证高安全性。
在云中基于 LAMP 的虚拟服务器上运行 WordPress，可以无需管理物理服务器及其虚拟机管理程序和主机。然而，管理员仍必须根据需求的变化扩展环境。例如，管理员需要复制和部署新的虚拟服务器来应对增长。
另一种选择是在容器中安装 WordPress，这涉及到使用 Kubernetes 等容器编排系统。容器支持您打包应用程序及其所有依赖项，以便您可以在不同环境之间无缝移动应用程序。与虚拟机不同，容器不包含客户操作系统。因此，容器更加轻便、便携且高效。使用容器来部署 WordPress，将来您可以更容易地将 WordPress 安装迁移到云端。
Kubernetes 自动化还简化了容器化应用程序的部署、扩展和管理。随着容纳 WordPress 容器的 Pod 的使用量增大，Kubernetes 会自动创建副本以分担负载。为了应对增长，在 Kubernetes 中扩展资源比复制虚拟服务器更简单。Kubernetes 还可以保护网站免受停机影响，如果您的 WordPress 容器所在的服务器出现故障，Kubernetes 会自动启动另一个 WordPress 容器。
了解如何通过 IBM® Cloud Kubernetes Service 托管 WordPress。
在您的环境中安装 WordPress 需要什么条件？除了 LAMP 组件、Kubernetes 或您选择的任何其他平台技术之外，您只需要具备以下基本条件：能够访问 Web 服务器；能够创建 MySQL 数据库；以及文本编辑器、FTP 客户端和 Web 浏览器。
当在您的环境中安装 WordPress 时，管理应用程序本身相对简单。设计和内容相关的任务，例如添加新页面、更改主题和审核网站访客评论等，通常可以由内容创作团队来处理。
您可能希望为 IT 管理员分配更新软件的任务，包括更新 WordPress 核心应用程序以及您使用的任何主题和插件。由于 WordPress 在博客和网站领域广受欢迎，因此该开源平台成为了黑客攻击的目标。及时更新应用程序、主题和插件对于减少漏洞和抵御不断演变的威胁至关重要。
WordPress 是最受欢迎、最简单的内容管理平台之一，可用于创建博客站点和网站。很多时候，这种方式是快速、经济地部署新网站的理想选择。它让用户能够更轻松地修改和管理网站，同时控制 IT 管理的复杂性。
WordPress 并不是网站和博客站点的唯一内容管理平台。还有其他替代方案，例如 Drupal 可以提供更高级的功能，但也相对复杂一些。
深入了解 Drupal 和 WordPress 的优缺点。
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