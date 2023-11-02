Drupal 与 WordPress

WordPress 和 Drupal 都是最常用于网站开发的内容管理系统 (CMS) 平台。 但根据您的具体需求，可能其中一个会更适合您的下一个项目。
Drupal 支持您创建高级的、可高度定制的网站，但需要经过一段时间的学习。 如果您是具有一定经验的专业网站开发人员，能够熟练使用命令行，那么 Drupal 可能是更好的选择。 对于成长型企业，尤其是那些拥有良好技术资源的企业，Drupal 的高级搜索引擎优化 (SEO) 功能可能是非常宝贵的。 Drupal 还支持多个电子商务平台，包括 Ubercart、Drupal Commerce、Amazon Store 和 eCommerce Invoice。
Wordpress 支持用户以最少的编程快速交付新的网站或博客。 如果您是网站开发或者博客撰写新手，不关心可扩展性，那么 WordPress 可能就是最好的选择。 对于希望完美升级陈旧扁平网站的小公司来说，WordPress 将能够胜任这项工作。
二者都可以帮助您加速网页设计，避免耗时的手工编码过程。 两者还都拥有大量的忠实追随者，用户繁多，从发布个人博客的个人用户直到管理复杂、多站点、内容丰富的网络环境的企业机构。 但是，哪一个才适合您的下一个项目呢？
如果您仍然不能确定哪个内容管理系统平台最适合您的需要，请继续阅读本文，查看 Drupal 和 WordPress 之间更详细的一对一比较。
当您准备获得一些实际用户体验，在基于 LAMP 的虚拟服务器上实施基于 PHP 的 Web 应用（如 WordPress 或 Drupal）时，可以参考这个简单的 IBM 教程。
近 60% 的基于 CMS 的网站是使用 WordPress 创建的，正好占到网络上所有网站的 30% 多一点。 相比之下，只有不到 4% 的基于 CMS 的网站是使用 Drupal 创建的，占所有网站的 2%。
如果要在这两个平台之间做出选择，使用情况统计数据是否非常重要？ 最终，您需要选择满足特定需求的平台，包括能够帮助您以最佳方式浏览安全问题的平台。 但 WordPress 的流行表明它是一个对用户友好的、受欢迎的 CMS，能够满足最广泛的组织和个人的需求。 它的流行还推动了一个强大的资源生态系统向前发展，这包括可以帮助您完成项目的技术和人员。 另一方面，WordPress 的流行也让它和它的用户更频繁地成为黑客的攻击目标。
WordPress 和 Drupal 网站都有大型的、多语言的用户和贡献者社区。 贡献者包括独立的开发者和开发公司，他们不断地生产出新的模块、插件和主题来帮助您定制网站。 WordPress 目前提供近 5.8 万个插件和 3,300 个主题，包含免费和付费两种形式。 Drupal 的最新版本 Drupal 8 提供了超过 4.6 万个 Drupal 模块（即插件）、近 3,000 个主题和 1,300 多个 Drupal 发行版，其中包括面向特定用例的捆绑工具，如构建电子商务网站。
这两个平台都有助于集成种类繁多的第三方应用和服务，包括健壮的 API。 例如，Drupal 支持与 Facebook、HubSpot、Salesforce、Mailchimp 和 Google Analytics 等进行集成。 WordPress 还有许多插件，用于集成这些应用及其他应用。
WordPress 和 Drupal 背后的开发人员经常更新各自平台的核心代码，添加新特性，并帮助优化易用性。 无论您选择哪个平台，每隔一两个月都应该会有一个新版本发布。
总体而言，在比较 Drupal 和 WordPress 时，您肯定会看到网站开发和扩展选项。 在做出平台决策之前研究其插件、API 和模块，可以帮助您确定创建目标网站的难易程度。
这是两个平台存在差异的一个方面。 WordPress 使用简单，不需要任何编程技能（但有经验的网页开发人员当然可以对代码进行调整）。 大量免费的 WordPress 插件和主题使得非开发人员可以十分轻松快速地建立博客网站。 因此，WordPress 已经成为数以千万计的个人和企业的首选，尤其受到小企业的青睐。
相比之下，Drupal 涉及更长的学习曲线。 实施多个功能需要安装和修改 Drupal 模块。 当然，构建基于 Drupal 的网站也可能成为一项颇具挑战性的任务，因为它支持开发人员开展相对 WordPress 而言更复杂的工作。 虽然您可以使用 Drupal 组装简单的网站，但它最常用于希望定制高级网站的企业开发人员。
如果您的团队没有足够的时间构建 Drupal 网站，或者他们缺乏足够的 HTML、CSS 和 PHP 技能，您可以一直选择聘请外部专家提供帮助。 小企业应该记住，与 WordPress 开发人员相比，Drupal 专家可能更紧缺，薪酬也更高。
WordPress 主题和 Drupal 模块为定制网站提供了一系列选项。 除了选择这些预制的扩展和模板外，您还可以修改它们、装配新的组合以及创建自己的组合，满足企业特定的功能需求。
虽然这两个平台都提供一定程度的灵活性，但人们普遍认为 Drupal 是支持广泛定制的更好的平台。 除了能够更改可用模块外，Drupal 还提供创建自定义内容类型和更改内容分类等内置功能。
在 Drupal 与 Wordpress 的辩论中，安全问题是一个重要考虑因素。 现有 WordPress 网站已经超过 7,500 万个，因此，在这个平台上建立的网站和第三方插件经常成为黑客的攻击目标，也是意料之中的事。 WordPress 正在不断努力提高核心平台的安全性，并与插件和主题开发者分享安全最佳实践。 Web 主机托管提供商还可能提供额外的功能，帮助保护您的网站，避免出现安全漏洞。
Drupal 网站不太会成为攻击目标，但 Drupal 程序员同样也致力于将严格的安全性构建到该平台之中。 与 WordPress 一样，Drupal 也经常在出现新的安全问题时提供补丁、更新和警报。
Drupal 和 WordPress 都支持一系列的部署选项。 例如，您可以通过 Web 主机托管提供商或另一个云提供商轻松安装平台。 根据您与提供商的协议，您也许能够避免包括定期升级在内的持续管理。
如果您决定在自己的企业级环境中安装 WordPress 或 Drupal，还有其他选项可以选择。 例如，这两个平台均可安装在基于 LAMP 的虚拟服务器上。 LAMP 堆栈（Linux、Apache、MySQL 和 PHP）通常用于支持网站。
或者，您也可以使用容器和容器编排 (08:59) 系统（如 Kubernetes）来安装这两个平台。 与虚拟服务器环境相比，容器化方法将有助于简化扩展，提高可移植性和可用性。
WordPress 和 Drupal 都是免费的开源平台。 当然，无论您使用哪个平台，都需要在某个地方安装主机，这意味着需要考虑到 Web 主机托管或运行本地环境的成本。 一些 Web 主机托管提供商提供付费的附加服务或功能，旨在简化部署和持续管理。
在比较 Drupal 和 Wordpress 时，您还要考虑学习和培训成本。 相对而言，Drupal 需要的学习时间会更长。 如果您决定聘请外部专家，应该知道可能要为 Drupal 开发人员支付更多费用，并且他们可能更难找到。
这两个平台都提供免费的主题、插件、模块和模板，用于定制您的网站。 但您也可以选择付费选项，或者自己花时间（和金钱）修改这些元素。
利用 IBM® API Connect® 的安全 API 管理，跨多个云管理您的 API 生命周期，促进社会化并优化整个业务生态系统的货币化工作。
使用功能强大的人工智能自动化应用集成软件来连接应用和数据。
本教程将引导您在 IBM Cloud 虚拟私有云 (VPC) 基础架构上使用 Apache Web 服务器、MySQL 数据库和 PHP 脚本创建 Ubuntu Linux 虚拟服务器。 这种软件组合通常被称为 LAMP 堆栈，经常用来交付网站和 Web 应用。
了解为何目前一些最受欢迎的开源 Web 应用在经过时间检验的 LAMP 堆栈（Linux、Apache、MySQL 和 PHP）上运行。
本指南阐述了容器在云计算中的重要性，重点介绍了容器的核心优势，然后介绍了由相关技术（Docker、Kubernetes、Istio 和 Knative）组成的新兴生态系统。