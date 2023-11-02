Drupal 与 WordPress

WordPress 和 Drupal 都是最常用于网站开发的内容管理系统 (CMS) 平台。 但根据您的具体需求，可能其中一个会更适合您的下一个项目。

Drupal 支持您创建高级的、可高度定制的网站，但需要经过一段时间的学习。 如果您是具有一定经验的专业网站开发人员，能够熟练使用命令行，那么 Drupal 可能是更好的选择。 对于成长型企业，尤其是那些拥有良好技术资源的企业，Drupal 的高级搜索引擎优化 (SEO) 功能可能是非常宝贵的。 Drupal 还支持多个电子商务平台，包括 Ubercart、Drupal Commerce、Amazon Store 和 eCommerce Invoice。

Wordpress 支持用户以最少的编程快速交付新的网站或博客。 如果您是网站开发或者博客撰写新手，不关心可扩展性，那么 WordPress 可能就是最好的选择。 对于希望完美升级陈旧扁平网站的小公司来说，WordPress 将能够胜任这项工作。

二者都可以帮助您加速网页设计，避免耗时的手工编码过程。 两者还都拥有大量的忠实追随者，用户繁多，从发布个人博客的个人用户直到管理复杂、多站点、内容丰富的网络环境的企业机构。 但是，哪一个才适合您的下一个项目呢？

如果您仍然不能确定哪个内容管理系统平台最适合您的需要，请继续阅读本文，查看 Drupal 和 WordPress 之间更详细的一对一比较。

当您准备获得一些实际用户体验，在基于 LAMP 的虚拟服务器上实施基于 PHP 的 Web 应用（如 WordPress 或 Drupal）时，可以参考这个简单的 IBM 教程。