超级协调是指监督、控制和管理超级人工智能系统的过程。通过让高级 AI 系统符合人类的价值观和目标，可以帮助防止它们表现出有害和无法控制的行为。



超级人工智能 (ASI) 目前仍是一个假设的概念。因此，当前的 AI 协调工作主要侧重于让当今的 AI 模型变得有用、安全、可靠。例如，协调有助于确保 ChatGPT 等 AI 聊天机器人不会延续人类偏见，也不会被不良行为者利用。

但是，随着 AI 变得越来越复杂和先进，它的输出变得更加难以预测和与人类意图保持一致。这个挑战通常被称为“协调问题”。人们担心超级智能 AI 系统有一天会达到临界点并完全摆脱人类的控制。一些专家认为，随着 AI 的发展，当今的 AI 风险可能变得越来越严重。

此外，这些担忧还催生了被称为超级协调的高级协调工作的新兴分支。