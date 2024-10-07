在这个供应链中断可能颠覆整个行业的时代，整个价值链的实力和弹性不再只是锦上添花，而成为一种生存策略。对于寻购团队来说，这意味着他们在选择供应商时要转变思维，从战术性的、成本最低的方针转向战略性的方针。

战术寻购是一种短期策略，而战略寻购则是为了长期业务目标。寻购和采购专业人员按战略寻购思维模式对供应商的质量、信誉和服务进行评估。他们还会考虑强大的合作伙伴关系如何降低供应链风险并促进可持续发展。此类分析和决策通常借助各种技术进行优化，包括人工智能工具和数据分析平台。战略寻购的好处很多，包括整体供应链流程优化和更具成本效益的长期合作伙伴关系。

以下是战略寻购用例的示例：