从快时尚到萤石，消费者和利益相关者都开始关注产品来源 - 期望品牌坚持合乎道德、负责任的寻购做法。事实上，在 2022 年的一项调查中，73% 的消费者表示可追溯性对他们很重要。在这部分人中，有 71% 的人愿意为此支付额外费用。除了消费者对于可追溯性的需求之外，新法规可能还会使一些企业必须提供可追溯性：FDA 的《食品安全现代化法案》(FSMA) 第 204 条要求，制造、加工、包装或持有食品可追溯性清单 (FTL) 上记录的食品的食品公司必须使用可追溯性系统并遵守新的记录保存要求。
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要满足负责任寻购的要求，必须采用战略寻购策略和技术，以实现透明度和可追溯性。可以利用基于区块链的解决方案来建立可信的供应商和合作伙伴生态系统。如何实现呢？区块链的不可篡改账本可以验证产品来源以及在整个价值链中的流程。
例如，Antonello Produce 希望提供客户信赖的食品。该公司利用 IBM® Food Trust 解决方案，将其农业合作伙伴种植的农产品与基于区块链的可追溯性记录配对。现在，只需利用批次或发票编号，即可获得完整的产品历史记录。展望未来，这家意大利公司正在讨论店内售货亭的潜力，消费者可以扫描包装上的二维码，查看所购食品的全流程。
除了道德和负责任的寻购保证外，基于区块链的寻购功能还可以帮助保证高质量的产品。了解 Pietro Coricelli 如何使用 IBM Food Trust 来保证其“意大利制造”橄榄油的质量。
除了可追溯性和透明度之外，可持续性发展也随之而来，60% 的 CEO 表示，他们已经感受到了压力，需要提高组织的可持续性发展绩效的透明度。¹由于供应链通常占与提供企业产品和服务相关的温室气体 (GHG) 排放量的 90% 以上，因此，从可持续性发展的角度进行战略寻购是减少总排放量和推进环境、社会和治理 (ESG) 目标的另一种方式。2
例如，通过可持续的战略寻购，公司会考虑以下问题：制造厂能否最大限度地减少浪费并有效利用资源？确保这一点的一种方法是主要寻购再生材料，就像 Patagonia 在生产户外休闲服装时所做的那样。使用再生聚酯可减少品牌对石油的依赖，更好地利用废物并减少温室气体排放。其他公司可能选择利用一种称为就近寻购的寻购类型。这包括将寻购活动转移到更靠近商品或服务销售地的地点，降低将产品运输到最终目的地所产生的排放成本。
各组织还可以选择对每个供应商进行审查，确保他们自己的可持续发展实践保持一致，包括生产原材料的供应商和提供运输箱的供应商。例如，Patagonia 要求其供应商通过第三方标准认证，包括再生声明标准 (RCS) 和全球回收标准 (GRS) 认证。3
建立一个可行且可持续的合作伙伴生态系统非常复杂。IBM Supply Chain Intelligence Suite 由人工智能 (AI) 和区块链提供支持，有助于汇编供应商数据，提高范围 3 的准确性，通过减少浪费来提升循环性，并告知最终消费者碳和其他 ESG 影响。
选择合适的供应商来满足长期业务需求通常会获得具有更优惠的定价和付款条件（如批量定价和降低费用）的合同。虽然这是企业降低成本的一种策略，但较低的产品或服务价格可以转化为更优惠的客户价格，从而带来竞争优势。
特定类型的寻购以不同的方式最大限度地降低成本。例如内包，与外包相反，它利用了可能比外部资源更便宜的内部资源。就近寻购除了减少排放外，还可以降低运输成本和缩短交货时间。全球寻购则为企业提供了在低成本地区获得更便宜的资源的机会。
使用战略寻购方法降低成本的另一种方式是通过数字化转型，例如将手动流程自动化。与手动流程相关的人为错误成本可能非常高昂，更不用说它会损害客户和供应商关系中的信任。简化和自动化交易和合同管理的技术可以显著减少这些错误并加快寻购流程。
寻购和采购团队还可以战略性地利用数据和情报来确定哪个供应商将提供最大价值并最大限度地降低总服务成本。IBM Sterling Fulfillment Optimizer 等解决方案可帮助这些团队实时执行新的寻购决策，满足不断变化的客户需求。此外，还可以帮助优化运输成本和服务级别协议，改进库存管理和可见性。
供应链承受着巨大的压力，面临着供应、需求、物流和行业格局转变的挑战。战略寻购可以通过降低与供应商关系相关的潜在风险来帮助缓解部分压力。
首先，战略性地构建广泛的优质供应商生态系统可以限制因依赖单一来源而带来的潜在风险。多元化的供应商组合可帮助组织避免因中断而导致的延误、取消和价格波动。
利用供应链风险管理 (SCRM) 软件，各组织可以构建可信的供应商网络，提供经优化的信息和完全透明度。此技术还有助于降低违规风险。例如，IBM® Trust Your Supplier 使用 AI 持续监控供应商的合规性。
使用供应链控制塔等更广泛的技术，也可以通过提供整个端到端网络的可视性来帮助降低供应商风险。这些技术使用 AI 和实时数据来识别外部事件的影响、预测潜在的中断并提出减轻影响的行动建议。
对于一些组织来说，通过战略寻购降低风险意味着，通过使用就近寻购和垂直整合等寻购策略实现去全球化。例如，Apple、Nike 和 Tesla 已经将其供应链去全球化，以减少对外国供应商的依赖并获得更多控制权。虽然这可以在一定程度上限制地缘政治不稳定和自然灾害造成中断的风险，但降低风险可能需要在本地和全球供应商之间取得平衡。
战略寻购流程因业务、行业、地域等不同而异。以下是构建公司自用流程的一些常见步骤：
要了解有关使用 AI 和自动化功能推进供应链管理目标的更多信息，请深入了解 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite 和 IBM Sterling Order Management 的功能。
1《作为转型催化剂的可持续性发展》，IBM 商业价值研究院，2022 年 1 月 10 日。
2 供应链指南（ibm.com 外部链接），美国环境保护署 (EPA)。2023 年 1 月 17 日。
3 再生聚酯（ibm.com 外部链接），Patagonia。
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