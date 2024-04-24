“对我们的客户和供应商来说，食品可追溯性变得越来越重要，”Antonello Produce 总经理 Adrian Antonello 解释道。“人们希望知道他们的食物来自哪里，尤其是在澳大利亚，因为在过去的 5 到 10 年间，我们爆发了很多食品安全问题，其中一些造成了严重的危害。”
Antonello Produce 注意到了这一趋势，并希望为客户提供智能化、可持续、值得信赖的食品。尤其是，该公司计划推出一个新的 East Fresh 品牌，该品牌将他们的农业合作伙伴生产的美味农产品与基于区块链的可追溯记录捆绑在一起，可以更轻松地验证任何特定水果或蔬菜的记录和来源。
当然，整合和共享这些种植和运输信息并非易事。Antonello 指出：“澳大利亚已经有几家企业在做类似的事情。”“不过，和他们相比，我们想做的事情更新颖、更复杂。我们希望构建一些不依赖纸张的信息，而且对于需要查看这些信息的人们更加透明和易于访问。”
从纸质流程到数字化工作流的这一转变不但可以减少业务摩擦，还能够让 Antonello Produce 的所有利益相关者（包括生产商、分销商、零售商和消费者）更容易获得基本产品信息。一旦出现问题，这种新方法还有助于识别、隔离和召回相关产品。
“但是这样的事情非常罕见，”Antonello 澄清道。“我们经手的食品极其安全，零售商永远不会收到变质的产品。不过，每 100 到 300 天可能发生一起与某种外部污染或者可能影响人类健康的其他因素相关的事件。”
除了安全性以外，能够获取这些信息还有助于消费者和零售商在选择食品时做出更明智、更环保的决定。
“我们发现，越来越多的人们希望知道他们的食物来自于哪个地理位置，”Antonello 补充道。“在我看来，人们越来越关心食物的运输里程以及与他们的盘中餐息息相关的能源和环境影响。食品是在当地种植、包装和配送吗？还是来自于 1000 公里之外？这一思维已经开始影响消费者的购买习惯。”
每 7 天追踪大约 20 吨西瓜的位置、来源和记录
推出之后，该解决方案可以扩展，以支持全年拥有 300 多个产品线的 Antonello Produce 市场
为了推进自己的 East Fresh 计划，Antonello Produce 需要建立一个集中式食品可追溯性平台，该平台应当能够准确地追踪农产品从田间到货架的整个过程。当得知 IBM 一直在区块链和可追溯性方面深耕细作之后，该企业选择部署 IBM Food Trust® 解决方案。
由于内部缺乏能够部署这项技术的资源，Antonello Produce 向 IBM 业务合作伙伴 Archisage 寻求帮助。“对我们来说，与当地的组织合作非常重要，”Antonello 解释道。“我们自己的技术不够熟练，因此需要有人实际帮助我们进行实施。当我们遇到疑问或问题时，他们应当能够在现场为我们排忧解难。而 Archisage 的工作人员反应迅速，我们与他们的合作非常愉快。”
在该项目的试点阶段，Antonello Produce 选择只专注于追踪西瓜。下一个为期三个月的生长季节即将到来，尽管西瓜是该企业的一类大宗产品，但在夏季，这些农产品主要来自于一家供应商 – 一个多年来一直在与 Antonello Produce 合作的家庭农场。
我们认真检查了很多西瓜，“Antonello 补充道。“我们每周的西瓜销量可能多达 200 吨。相当于每 7 天卖出大约 20000 个西瓜。我们认为这对 IBM Food Trust 来说是一个良好的开端。”
Archisage 首席顾问兼总监 Vivek Mittal 补充道：“IBM Food Trust 是整个计划的关键部分。当分销中心收到货物以及附带的采购订单、配送文档和任何其他相关记录时，我们将所有文书转换成 Food Trust 能够理解的标准化数据。”
他继续说道：“作为一家规模较小的企业，他们的大部分流程都是纸质的。因此，我们基于带有定制宏的 Microsoft Excel 电子表格创建了一个输入文档，以使他们能够上传种植和发货数据。我们还构建了一个小型应用程序，以便在他们的电子文件系统中查找相关文档，并自动将这些文档上传到可追溯性平台。”
Antonello Produce 对这一初始阶段的总体结果感到满意，并选择将该解决方案投入到全面生产环境中。
“正如我之前提到的，在澳大利亚，人们越来越关心食品安全问题，”Antonello 指出。“几年前，一家草莓包装厂发生过一起事件，一名心怀不满的工人将一些细针随机插入到草莓中。再往前，一家硬皮甜瓜种植商使用有问题的水清洗他们的产品，最终导致沙门氏菌爆发并发生致死事件。”
当应对这些可能的污染问题时，响应速度至关重要。零售商和客户需要能够识别有问题的农产品的来源以及任何其他可能受到污染的农产品所处的位置。随着 Food Trust 的实施，Antonello Produce 在进一步扩建他们的 East Fresh 品牌网站之后，能够更好地最终向客户提供这些数据。
“他们只需出示批号或发票编号，我们可以为他们提供相应产品的完整记录，”Antonello 解释道。“这批货物来自于哪个具体的种植区？种子是什么时候播种的？采取了哪些措施来改善或处理这一种植区 – 是否使用了化肥或肥料？了解这些答案有助于我们的品牌脱颖而出，同时还能让人们对分销、销售和消费的食品的完整性和安全性充满信心。”
目前，Antonello Produce 已将 IBM Food Trust 平台的使用范围扩大到西瓜以外的生产领域，以适应南瓜和甘薯的生产，并着眼于最终全面整合该公司的 300 个产品线。Archisage 还更新了输入流程，从 Excel 转向 Intuit QuickBooks 以生成相关电子表格。
此外，Antonello Produce 还在想方设法向消费者提供可追溯性数据。“我们正在讨论店内信息亭系统的潜力，”Mittal 补充道。“这样，消费者只要扫描包装上的二维码，就可以查看 Food Trust 中的所有数据。他们会看到食物的整个运输过程。”
通过提供这些信息，还可以帮助消费者以更具可持续性的方式选购农产品，以优先考虑当地的种植商或者减少有害的种植方法。
总而言之，使用新的解决方案，Antonello Produce 能够更轻松地追踪和识别食品运输，无论它们处于分销链的哪个位置。
“花费的时间已经大大缩短，”Antonello 指出。“以前，如果需要召回产品或者遇到常规请求，我们可能需要几天时间才能收集所有的发货信息。他们会打电话给我们，或者我们通过电子邮件往来解决这样的请求。由于内容都记录在纸上，我们必须翻遍所有的文件柜才能找到正确的记录。而现在，我们只需点击一个按钮，几分钟内就可以获得所有的相关文档。”
除了节省时间和人力以外，更高的可追溯性还可以帮助新的 East Fresh 品牌脱颖而出并吸引潜在购买者的兴趣。“它为我们的工作创造了额外的价值，并让我们销售的产品能够获得更多的利润。IBM 的鼎鼎大名还为这一流程赋予了极大的有效性，因为 IBM 是一个值得信赖的品牌。它还增强了我们对 East Fresh 的信任感。”
延续了一个三代农业家庭传承的 Antonello Produce（ibm.com 外部链接）是一家由家族拥有和经营的企业，致力于为澳大利亚东南部的杂货店、餐厅和消费者提供新鲜农产品的批发、营销和分销服务。该企业成立于 2005 年，总部位于澳大利亚的墨尔本。
IBM 业务合作伙伴 Archisage（ibm.com 外部链接）提供专注于提高全新效率的定制 IT 解决方案和相关咨询服务。该企业（尤其是他们的两个创始人）与 IBM 的关系可谓源远流长，最早可以追溯到几十年前，甚至早于该公司在 2015 年正式成立之前。目前，Archisage 的总部位于澳大利亚的墨尔本。
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美国出品，2023 年 3 月。
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