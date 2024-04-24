“对我们的客户和供应商来说，食品可追溯性变得越来越重要，”Antonello Produce 总经理 Adrian Antonello 解释道。“人们希望知道他们的食物来自哪里，尤其是在澳大利亚，因为在过去的 5 到 10 年间，我们爆发了很多食品安全问题，其中一些造成了严重的危害。”

Antonello Produce 注意到了这一趋势，并希望为客户提供智能化、可持续、值得信赖的食品。尤其是，该公司计划推出一个新的 East Fresh 品牌，该品牌将他们的农业合作伙伴生产的美味农产品与基于区块链的可追溯记录捆绑在一起，可以更轻松地验证任何特定水果或蔬菜的记录和来源。

当然，整合和共享这些种植和运输信息并非易事。Antonello 指出：“澳大利亚已经有几家企业在做类似的事情。”“不过，和他们相比，我们想做的事情更新颖、更复杂。我们希望构建一些不依赖纸张的信息，而且对于需要查看这些信息的人们更加透明和易于访问。”

从纸质流程到数字化工作流的这一转变不但可以减少业务摩擦，还能够让 Antonello Produce 的所有利益相关者（包括生产商、分销商、零售商和消费者）更容易获得基本产品信息。一旦出现问题，这种新方法还有助于识别、隔离和召回相关产品。

“但是这样的事情非常罕见，”Antonello 澄清道。“我们经手的食品极其安全，零售商永远不会收到变质的产品。不过，每 100 到 300 天可能发生一起与某种外部污染或者可能影响人类健康的其他因素相关的事件。”

除了安全性以外，能够获取这些信息还有助于消费者和零售商在选择食品时做出更明智、更环保的决定。

“我们发现，越来越多的人们希望知道他们的食物来自于哪个地理位置，”Antonello 补充道。“在我看来，人们越来越关心食物的运输里程以及与他们的盘中餐息息相关的能源和环境影响。食品是在当地种植、包装和配送吗？还是来自于 1000 公里之外？这一思维已经开始影响消费者的购买习惯。”