IBM Sterling Fulfillment Optimizer with IBM® Watson 是一种认知分析引擎，可增强现有订单管理系统。履行对于具有电子商务履约能力的零售商，此引擎相当于为现有订单管理和库存可视系统提供了一个“大数据大脑”。



凭借 IBM Sterling Fulfillment Optimizer，零售商能够更好地了解市场变化并及时采取相应行动，在保障利润、利用存储容量和满足交付预期之间实现完美平衡。这些寻购决策可以显著增加利润，尤其是在旺季。