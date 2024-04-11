IBM Sterling Fulfillment Optimizer with IBM® Watson 是一种认知分析引擎，可增强现有订单管理系统。履行对于具有电子商务履约能力的零售商，此引擎相当于为现有订单管理和库存可视系统提供了一个“大数据大脑”。
凭借 IBM Sterling Fulfillment Optimizer，零售商能够更好地了解市场变化并及时采取相应行动，在保障利润、利用存储容量和满足交付预期之间实现完美平衡。这些寻购决策可以显著增加利润，尤其是在旺季。
以最低的服务成本轻松执行优化的全渠道配送计划。
了解全渠道决策对电子商务、商品销售、物流、店铺运营和供应链的影响。
以智能方式均衡服务的全渠道履行成本，以保障利润、利用存储容量并满足客户的交付预期。
更好地利用“风险性”库存和退货库存。
扩展您的能力，满足客户在高峰期接收订单的方式、时间和地点的订单履行需求。扩大现有订单履行能力以满足更多客户需求。
在实施之前验证履约方案。
无缝高效的全渠道体验可提高零售转化率、降低购物车放弃率并推动销量。
Inventory Visibility 推动实现业务目标和客户期望。
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