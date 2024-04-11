主页 供应链 Sterling Order and Fulfillment Intelligent Promising Fulfillment Optimizer IBM® Sterling Fulfillment Optimizer
认知智能可帮助零售商在更复杂的履约环境中实现最低履行成本
开始 30 天免费试用 阅读解决方案简介
带图表、图形和地图的仪表板
利用认知智能最大限度地降低服务总成本

IBM Sterling Fulfillment Optimizer with IBM® Watson 是一种认知分析引擎，可增强现有订单管理系统。履行对于具有电子商务履约能力的零售商，此引擎相当于为现有订单管理和库存可视系统提供了一个“大数据大脑”。

凭借 IBM Sterling Fulfillment Optimizer，零售商能够更好地了解市场变化并及时采取相应行动，在保障利润、利用存储容量和满足交付预期之间实现完美平衡。这些寻购决策可以显著增加利润，尤其是在旺季。

您将能够

提高盈利能力

以最低的服务成本轻松执行优化的全渠道配送计划。

 全面洞察分析

了解全渠道决策对电子商务、商品销售、物流、店铺运营和供应链的影响。

 应对服务成本挑战的解决方案

以智能方式均衡服务的全渠道履行成本，以保障利润、利用存储容量并满足客户的交付预期。

 实时寻购灵活性

更好地利用“风险性”库存和退货库存。

 运用存储空间，尽可能扩大容量

扩展您的能力，满足客户在高峰期接收订单的方式、时间和地点的订单履行需求。扩大现有订单履行能力以满足更多客户需求。

 提高性能

在实施之前验证履约方案。
功能详情
增强当前的订单管理系统 IBM Sterling Fulfillment Optimizer with Watson 旨在与订单管理解决方案整合，让企业可以轻松地在现有功能中应用高级分析和实时优化。这是一个行之有效的订单管理平台，可以提供智能履约功能，以及实时订单承诺和库存可见性。该平台可以轻松地使用多个数据点，以最低的服务成本执行优化的履约计划。
更清晰地了解业务成果 IBM Sterling Fulfillment Optimizer 有助于了解和评估影响履约效果的因素，具体到单个库存单位和节点级别。该方案可以识别并持续监控正常和业务高峰期的模式和趋势，使企业能够在最有利的价位上使用库存，优先处理滞销点或过时的店铺库存，以支持电子商务需求，同时提高库存销售率。
利用当前订单寻购和优化 可以借助 IBM Sterling Fulfillment Optimizer，实时执行新的寻购决策，以最大限度地降低运输成本。 还可以根据一年中的时间（高峰期、非高峰期）平衡不同的业务优先事项，同时降低服务成本。 企业可以利用认知功能不断了解和改进全渠道履约效果。
利用多目标优化 可以借助 IBM Sterling Fulfillment Optimizer，在选择寻购节点时优化运输成本和服务水平协议。该方案还提供智能重量分配和智能升降级，以优化客户满意度并降低成本。其他功能包括自动拆分订单以降低成本、优化交货日期等功能，以及在计算中纳入订单处理人工费率，以全面反映成本情况。
相关功能 IBM® Sterling Promising

无缝高效的全渠道体验可提高零售转化率、降低购物车放弃率并推动销量。

 IBM® Sterling Inventory Visibility

Inventory Visibility 推动实现业务目标和客户期望。
采取后续步骤

与 IBM 专家预约咨询，了解贵企业如何从 IBM® Sterling Intelligent Promising 中获益，或在 IBM 业务合作伙伴的帮助下完成部署。

 深入了解 IBM 合作伙伴展示空间