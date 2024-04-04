当今的食品行业难以获悉原料来源以及运输与储存过程中的产品处理不当问题，从而引发质量与安全担忧、食品浪费以及消费者信任与品牌声誉受损。无论是客户对实现可持续采购、产品溯源和供应链透明度的要求不断上升，还是相关的法律和监管要求，均凸显出对提供食品可追溯性数据的强烈需求。
IBM® Food Trust 是一个由种植商、加工商、批发商、分销商、制造商、零售商等组成的协作网络，可提高整个食品供应链的可见性和问责机制。该平台以 IBM® Blockchain 为基础，借助经许可、不可篡改和共享的食品原产地、交易信息、加工细节等记录，将相关参与者联系起来。它可实现覆盖整个供应链的产品跟踪，与商业伙伴安全地共享文档，并树立消费者对您的品牌的信任。
使用 iFoodDS Trace Exchange（及 IBM Food Trust）解决方案，做好相应准备来满足 FSMA 204(d) 合规期限（2026 年 1 月）。
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的消费者表示，知道食物来源具有或高或低的重要性。¹
的受访美国人表示，他们将为负责任生产的产品和透明采购的产品多支付三分之一的费用。2
的受访消费者表示，他们会更忠诚于完全透明的品牌。³
通过使用关键数据元素，更有效地跟踪浪费和挽救的食品，同时最大限度地减少浪费热点。
确保安全和法规一致性，避免产品召回。
通过帮助消除供应链中的瓶颈来实现更高效的食品网络运营。
提高对食品链制造过程每个步骤中出现的可持续性机会和实践的认识。
监视和跟踪供应链中的食品，准确判断剩余保存期限。
通过端到端可追溯记录，降低供应链中的欺诈与错误风险。
“跟踪”模块可让成员组织沿着供应链跟踪其产品，并与授权的供应链合作伙伴共享这些数据。
“文档”模块可让组织上传、查看和共享所有类型的文档，例如设施证书和审计报告。您可以授权特定组织查看特定文档，并在必要时撤消权限。
“消费者”模块是一个可自定义的渐进式 Web 应用程序，可让您的品牌使用消费者可查看的许可区块链数据，与消费者分享产品故事。
“虚拟引导加入”是一项由 IBM Food Trust 专家远程提供的加入服务。
它是 IBM Food Trust 架构师提供的一项实务型加入服务，可提供有关整合与工程方面的指导。
远程提供的服务包括 10 个工时的 IBM Food Trust SME 服务支持（针对自定义参与）。
了解如何将原材料数据添加到 IBM Food Trust 应用程序、定义产品场景、控制访问级别等。
了解如何改善可追溯性记录、识别高风险问题，以及快速高效地追踪和召回产品。
了解为千家万户带来食物的社区。
构建企业自有区块链生态系统，与企业供应链合作伙伴共享数据。
通过人工智能驱动的可见性和可操作的工作流程，统筹企业的端到端供应链。
借助供应链风险管理软件更好地管理供应商信息。
更清晰、更准确地了解 MRO 库存。
1“2019 年国际食品信息理事会食品与健康调查”，2019 年秋季，https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2019/05/IFIC-Foundation-2019-Food-and-Health-Report-FINAL.pdf（ibm.com 外部链接）
2 消费者想要产品可追溯性和透明性（ibm.com 外部链接），Amway，2020 年 1 月 9 日
3 Label Insight （ibm.com 外部链接），Nielsen IQ，2022 年 10 月