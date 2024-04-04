主页 供应链 Sterling Supply Chain Intelligence Food Trust IBM Food Trust
通过基于区块链的模块化食品安全与可追溯性解决方案，安全地共享食品信息并提高全球食品链的透明度
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用 IBM Supply Chain Intelligence Suite 表示 Food Trust 的插图
数据是当今世界不可或缺的成分

当今的食品行业难以获悉原料来源以及运输与储存过程中的产品处理不当问题，从而引发质量与安全担忧、食品浪费以及消费者信任与品牌声誉受损。无论是客户对实现可持续采购、产品溯源和供应链透明度的要求不断上升，还是相关的法律和监管要求，均凸显出对提供食品可追溯性数据的强烈需求。

IBM® Food Trust 是一个由种植商、加工商、批发商、分销商、制造商、零售商等组成的协作网络，可提高整个食品供应链的可见性和问责机制。该平台以 IBM® Blockchain 为基础，借助经许可、不可篡改和共享的食品原产地、交易信息、加工细节等记录，将相关参与者联系起来。它可实现覆盖整个供应链的产品跟踪，与商业伙伴安全地共享文档，并树立消费者对您的品牌的信任。
关注食品安全：

使用 iFoodDS Trace Exchange（及 IBM Food Trust）解决方案，做好相应准备来满足 FSMA 204(d) 合规期限（2026 年 1 月）。

阅读新闻稿
为什么选择 IBM？ 52%

的消费者表示，知道食物来源具有或高或低的重要性。¹

 63%

的受访美国人表示，他们将为负责任生产的产品和透明采购的产品多支付三分之一的费用。2

 94%

的受访消费者表示，他们会更忠诚于完全透明的品牌。³
优势 通过 Food Trust 可追溯系统和其他工具来提升公司的食品安全与质量声誉。 关注品牌信任度 减少食品浪费

通过使用关键数据元素，更有效地跟踪浪费和挽救的食品，同时最大限度地减少浪费热点。

 关注食品浪费 满足合规要求

确保安全和法规一致性，避免产品召回。

 关注食品安全 提高供应链效率

通过帮助消除供应链中的瓶颈来实现更高效的食品网络运营。

 关注食品链效率 推动可持续发展工作

提高对食品链制造过程每个步骤中出现的可持续性机会和实践的认识。

 关注食品可持续发展 提升安全监控

监视和跟踪供应链中的食品，准确判断剩余保存期限。

 关注食品新鲜度 预防食品欺诈

通过端到端可追溯记录，降低供应链中的欺诈与错误风险。

 关注食品欺诈
功能 跟踪

“跟踪”模块可让成员组织沿着供应链跟踪其产品，并与授权的供应链合作伙伴共享这些数据。

 深入了解“跟踪”模块 文档

“文档”模块可让组织上传、查看和共享所有类型的文档，例如设施证书和审计报告。您可以授权特定组织查看特定文档，并在必要时撤消权限。

 深入了解“文档”模块 消费

“消费者”模块是一个可自定义的渐进式 Web 应用程序，可让您的品牌使用消费者可查看的许可区块链数据，与消费者分享产品故事。
IBM Food Trust 和 FDA
IBM Food Trust 可帮助实现 FSMA 合规性 FDA 将在其 FSMA 规则 204(d) 中提出新的食品可追溯性规则和食品安全要求。查看哪些企业和食品会受到影响，并了解 IBM Food Trust 合规模块如何简化法规一致性的达成。 了解 FSMA 尝试 IBM SCIS FSMA 204(d) 免费试用

成功案例

Pietro Coricelli Pietro Coricelli 使用 IBM® Sterling Supply Chain Intelligence Suite 来优化食品质量、可持续采购和供应链透明度。 阅读成功案例
Antonello Produce Antonello Produce 使用 IBM Food Trust 简化了产品从种子到货架的可跟踪性。 阅读案例
Farmer Connect Farmer Connect 通过从培育到成品的可验证咖啡旅程记录来提升信任度。 观看视频 (03:09)
沃尔玛 Walmart 使用基于 IBM Blockchain Platform 的 IBM Food Trust 来跟踪食品在其整个供应链中的踪迹。 观看视频 (02:56)
符合可持续模式的虾产品 “可持续虾产品伙伴关系”致力于提供符合最高社会与环境标准的优质虾产品。 阅读成功案例
IBM 与 iFoodDS 的合作
通过 iFoodDS Trace Exchange 实现 FSMA 204 合规性 IBM 与 iFoodDS 的合作标志着食品安全领域取得了重大进步。它不仅可帮助您满足复杂的 FDA FSMA 规则 204(d) 要求，还可提高全球食品安全标准。我们的联合解决方案 iFoodDS Trace Exchange（和 IBM Food Trust）将食品可追溯性与供应链数据及供应商文档进行整合，更易于在 2026 年 1 月截止日期之前满足合规要求。 了解有关 iFoodDS Trace Exchange 的更多信息 阅读博客文章
附加组件服务 虚拟引导加入

“虚拟引导加入”是一项由 IBM Food Trust 专家远程提供的加入服务。

 辅助加入

它是 IBM Food Trust 架构师提供的一项实务型加入服务，可提供有关整合与工程方面的指导。

 架构设计师支持

远程提供的服务包括 10 个工时的 IBM Food Trust SME 服务支持（针对自定义参与）。
资源 如何开始使用 IBM Food Trust 应用程序

了解如何将原材料数据添加到 IBM Food Trust 应用程序、定义产品场景、控制访问级别等。

 面向食品行业的 IBM Blockchain 解决方案

了解如何改善可追溯性记录、识别高风险问题，以及快速高效地追踪和召回产品。

 提升大众对食品供应链的信任度

了解为千家万户带来食物的社区。
套件中的产品 IBM Sterling Transparent Supply

构建企业自有区块链生态系统，与企业供应链合作伙伴共享数据。

 IBM Sterling Supply Chain Control Tower

通过人工智能驱动的可见性和可操作的工作流程，统筹企业的端到端供应链。

 IBM Trust Your Supplier

借助供应链风险管理软件更好地管理供应商信息。

 IBM MRO Inventory Optimization

更清晰、更准确地了解 MRO 库存。
相关产品 IBM Sterling Order Management

提供无缝的全渠道客户体验。优化整个供应链的履行。

 IBM Blockchain Platform

了解领先的商业平台开源区块链如何推动增长。

 IBM Blockchain Services

利用经过验证的设计方法和可组合功能，加速实现正面的业务成果。
采取后续步骤

在 IBM 合作伙伴的帮助下更快地进行部署。获取它们在利用我方技术来进行实施、定制、集成等方面的专业知识，或与某一专家预约咨询，以便了解您的组织如何从 IBM Food Trust 中受益。

 深入了解 IBM 合作伙伴展示空间
脚注

1“2019 年国际食品信息理事会食品与健康调查”，2019 年秋季，https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2019/05/IFIC-Foundation-2019-Food-and-Health-Report-FINAL.pdf（ibm.com 外部链接）

2 消费者想要产品可追溯性和透明性（ibm.com 外部链接），Amway，2020 年 1 月 9 日

3 Label Insight （ibm.com 外部链接），Nielsen IQ，2022 年 10 月