当今的食品行业难以获悉原料来源以及运输与储存过程中的产品处理不当问题，从而引发质量与安全担忧、食品浪费以及消费者信任与品牌声誉受损。无论是客户对实现可持续采购、产品溯源和供应链透明度的要求不断上升，还是相关的法律和监管要求，均凸显出对提供食品可追溯性数据的强烈需求。

IBM® Food Trust 是一个由种植商、加工商、批发商、分销商、制造商、零售商等组成的协作网络，可提高整个食品供应链的可见性和问责机制。该平台以 IBM® Blockchain 为基础，借助经许可、不可篡改和共享的食品原产地、交易信息、加工细节等记录，将相关参与者联系起来。它可实现覆盖整个供应链的产品跟踪，与商业伙伴安全地共享文档，并树立消费者对您的品牌的信任。