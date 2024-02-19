这是 Pietro Coricelli SpA 首席执行官、第三代代表 Chiara Coricelli 的话。如今，她已成为公司的形象代言人。她足智多谋，坚韧不拔，将特有的好奇心和激情投入日常工作。结束美国的工作后，Chiara 回到意大利，与兄弟共同接管家族企业 Coricelli。她大力推动 Coricelli 国际化发展，产品推向世界各地。“与兄弟们共同经营祖父于 1939 年创立的一家意大利公司，让我有机会与自己的根源紧密相连，同时也能够展望并为家族的未来做出贡献。”







新一代 Coricelli 将技术作为确保质量、可持续和透明的重要支持，推动公司的未来发展。

我们的目标是继承传统的精华，秉持促使我们领导欧洲最坚实、最成功的食用油公司的热情，将祖父创建的事业发展壮大。

400 万千克 通过区块链追踪 400 万千克油的生产 110 个国家或地区 遍布 110 个国家或地区 54% 销售额 出口销售占营收份额 54%

我们遵循严格的生产标准，建立了认证和可追溯系统。依托 IBM 业务合作伙伴 SAS Informatica 和 IBM Food Trust 区块链平台，我们着眼于未来，满足流程数字化的需求。 Chiara Coricelli 首席执行官 Pietro Coricelli S.p.A.

可持续、创新和透明：未来关注者的关键词 食品追溯的作用不仅在于识别产品来源。技术提供了无限的可能性，收集的数据对于整个供应链的流程和系统的透明度而言是无价之宝。而且，今天比以往任何时候都明显的是——食品追溯必须满足确保自觉和可持续消费的需求，同时保护“意大利制造”的产品质量。 由于根据法律，标签已明确说明油的来源，因此 Coricelli 选择携手 IBM FoodTrust 开发该项目，深入研究每种油在装瓶之前所经历的质量之旅。这应该是消费者在安全性和透明度方面需要了解的内容。公司希望成为第一家迈出这一重要步骤的意大利食用油企业，让人人都能访问通过 IBM Food Trust 跟踪的信息，从而走入技术世界。 制造商和零售商面临着日益挑剔和细心的消费者，他们不仅考虑价格，还关注产品的质量和历史以及建立在透明度和信息基础上的品牌信任。“消费者关系是我们的首要任务，我们正在为此努力，确保最大的透明度和最高的质量。”

我们认为，除了标签上已有的内容之外，让消费者了解还需要监测油中的哪些安全参数也非常重要。我们期待该项目将为此类别的文化发展铺平道路。 Chiara Coricelli 首席执行官 Pietro Coricelli S.p.A.

Coricelli 为何选择 IBM Food Trust 公司选择 IBM Food Trust 的关键要求是可访问性、安全性、保证性和可信度。事实上，IBM Blockchain 在短短几个月内就被嵌入生产周期中，并用于最畅销的产品——经典 Pietro Coricelli 特级初榨橄榄油，确保所有消费者都能获得经过认证的参考信息。我们又迈出了一步，打造了 100% 意大利 "Signed by Italian Farmers" 品牌。 作为行业领袖，Coricelli 与普利亚地区的三家组织签订了为期三年的 200 万公斤意大利制造橄榄油供应链协议。该供应链协议产生了 Signed by Italian Farmers 的可持续橄榄油，这是一种在意大利生产的特级初榨橄榄油，通过区块链并通过供应链认证。食品是“意大利制造”的宝贵财富，区块链赋予其相对于竞争对手的附加价值：可追踪、安全、可靠。它还为生产优质产品的农民创造直接利益。显然，如果没有准确评估所有现有挑战（包括基础设施、数字素养和连接性），区块链解决方案的开发可能会在这场即将来临的革命中惨遭失败，但 Coricelli 的情况却并非如此。 区块链技术是追踪供应链的绝佳工具。尽管如此，Coricelli 意识到需要以“智能”的方式将区块链技术推向市场，并使其轻松适用于任何规模的实体，因为只有这样，它才能成为“众多”人使用的技术。因此，我们产生了基于 IBM Transparent Supply 区块链技术创建自有平台的想法。IBM Transparent Supply 是一款成熟可靠的产品，能够轻松与任何公司的 ERP 系统集成。因此，Coricelli 创建了与公司管理系统连接的“网络服务”，以及为消费者提供的“网络应用程序”，消费者可以通过二维码找到从橄榄到餐桌的产品之旅信息。 “区块链也很灵活，允许企业家自行解释：例如，Chiara Coricelli 希望利用区块链超越可追溯性，发布内外部实验室的分析证书，突出那些彰显橄榄油质量的价值观，从而使其成为食品安全的解决方案。 Stefano Graziani SAS INFORMATICA SRL 首席执行官

对品质的挑战 区块链技术是确保整个生产过程的质量、信任和透明的附加值。

然而，单一行动显然不够，多个旨在达到同一目标的行动必须同时汇聚，相互支持。 这些行动的关键是所有部门都接受培训，为实施做好准备，从而实现国际专业技能的显著提升以及全新的数字化企业文化。 与 IBM 和 SAS Informatica 的成功合作让 Coricelli 认识到，只要有决心、奉献精神和一点点运气，一切皆有可能。

将技术引入食品行业是一项巨大挑战；需要动用能源和财政资源，并在可持续发展方面进行大量投资。这种承诺在品牌知名度和信誉方面都得到回报，同时引起消费者的兴趣，公司收到许多分享经验的请求。这证明他们走在正确的道路上。

对于 Coricelli 来说，IBM Food Trust 代表一种新型业务开发方式，这并不意味直接的竞争优势，而是履行对消费者和利益相关者的承诺，承诺和透明度确保与消费者展开更高水平的对话。 Chiara Coricelli 首席执行官 Pietro Coricelli S.p.A.

致敬过去，展望未来。 Coricelli 认为，团队合作才能带来具体成果。公司已将可持续发展的愿景传达到整个供应链；因为要创造价值，所有利益相关者必须朝着同一个方向迈进。 “每天与 SAS Informatica 团队和 IBM 团队合作，研究如何将这项技术集成到我们行业，推出第一款通过区块链追踪的特级初榨橄榄油，并与公众分享。这一切从一开始就是一次令人兴奋的经历，”Chiara Coricelli 继续说道。 “祖父常说，向善的企业是好人做的；今天，IBM Food Trust 让我们能够以现代方式着眼于未来讲述这个故事。”

SAS INFORMATICA SRL 专业提供硬件、软件和 IT 服务，意大利第一家采用 IBM Blockchain 技术的公司。 sasinformatica.it