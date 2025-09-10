以下是公共 DNS 运行所涉及的步骤：

当用户请求一个域名时，名称解析活动便开始。用户通过在自己常用的浏览器中输入网站地址来发起 DNS 请求。 用户的设备（也称为终端）会执行本地 DNS 检查，以确定设备的缓存或本地 DNS 服务器中是否已经包含与该域名匹配的 IP 地址。 当本地 DNS 检查未能找到匹配项时，请求会被转发到递归 DNS 解析器。解析器通常由互联网服务提供商 (ISP) 或公共 DNS 服务提供，例如 Google 或 Cloudflare 等 DNS 提供商。 解析器会联系根名称服务器，该服务器通过将查询引导至能够处理请求的顶级域 (TLD) 服务器来指引 DNS 查询。 接下来，解析器会向顶级域 (TLD) 服务器发送查询，TLD 服务器则会将查询转发给该特定域名的权威名称服务器。 该权威名称服务器为该网站保留相应的 IP 地址，并将其返回给递归解析器。 解析器将 DNS 数据加载到 DNS 缓存中以供后续使用，同时将确认的 IP 地址返回给发起原始请求的设备。 DNS 解析过程现已完成。设备中的浏览器现在可以通过此 IP 地址连接到 Web 服务器并下载网站的内容。

为了获得一个可用的 URL 地址，这确实涉及相当多的来回路由。令人惊讶的是，所有这些 DNS 响应的处理速度都非常快。

有多快？这在一定程度上取决于连接性和传输延迟等性能相关因素，但即使在最慢的情况下，公共 DNS 过程也可能需要几秒钟。然而，在最高速度下，同样的过程可能需要几毫秒。

一旦 IP 地址被正确协商和确认，用户就可以访问该 IP 地址。在内容作为 DNS 记录开始下载之前，它会被分配一个 生存时间 (TTL) 标记，该设置控制同一 DNS 记录可以被下载的次数。

TTL 的设置是为了防止内容在网上存在过长的时间。TTL 的作用类似于一个计数器，每次访问在线内容时都会递减。当计数器归零时，该内容对用户将不再可用。