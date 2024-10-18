20 世纪，大气物理学的进步为现代数值天气预报奠定了基础。挪威气象学家发现了气团和锋面的概念，这是当今天气预报的基础。

由于军事行动越来越依赖于对天气状况的了解和预测，科学家在世界大战期间推动了气象学的发展。甚至最初发明用于跟踪飞机和船只的方向和速度的雷达，也被重新用于跟踪天气模式的方向和速度。

到 20 世纪 50 和 60 年代，卫星和计算机模型可以观测全球范围的大气压力，并运行数据驱动型模拟，所有这些都使得天气预报更加准确。现代气象学使用这些技术的高级版本来近乎实时地观测和预测天气。