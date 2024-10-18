发布日期：2024 年 6 月 19 日
撰稿人：Alexandra Jonker、Tom Krantz
气象学是研究大气、大气现象及其对天气影响的学科。它是大气科学的一个分支，与大气物理学、大气化学、空气动力学和气候学并列。
气象学往往关注地球大气层的最底层，即对流层，大多数天气事件都发生在这里。其应用涵盖各个行业，包括能源与公用事业、石油和天然气、农业、航空和建筑。
气象领域的科学家被称为气象学家。除了天气观测和预测之外，气象学家还研究长期气候趋势及其对人类的影响。然而，与气候有关的研究大部分是在气候学领域进行的。
早期文明试图观测、预测甚至影响天气。不过，希腊哲学家亚里士多德通常被视为气象学的创始人。气象学这个词来自希腊语“meteoron”，意思是“天空中的任何现象”。亚里士多德在公元前 350 年左右撰写了第一部关于大气的重要论著《气象学》，该书近 2000 年以来始终是大气领域的权威著作。
在 17 世纪，随着法国哲学家、科学家兼数学家勒内·笛卡尔将他的科学方法应用于该主题，气象学经历了一场科学革命。尽管由于缺乏精确的气象仪器，笛卡尔的理论相对来说具有推论性，但它巩固了气象学作为物理学合法分支的地位。
18 世纪气压计和温度计的发明标志着气象学的重大转变。借助这些设备，科学家能够测量两个重要的大气变量：气压和温度。在此期间，科学家还开发了数学模型来做出更准确的天气预测。
到了 19 世纪，由于电报等创新技术的出现，气象学家能够通过使用摩尔斯电码来共享信息，从而促使研发出第一张现代天气图。这些地图提供全球天气模式的大比例视图并实现更准确的天气预报。
20 世纪，大气物理学的进步为现代数值天气预报奠定了基础。挪威气象学家发现了气团和锋面的概念，这是当今天气预报的基础。
由于军事行动越来越依赖于对天气状况的了解和预测，科学家在世界大战期间推动了气象学的发展。甚至最初发明用于跟踪飞机和船只的方向和速度的雷达，也被重新用于跟踪天气模式的方向和速度。
到 20 世纪 50 和 60 年代，卫星和计算机模型可以观测全球范围的大气压力，并运行数据驱动型模拟，所有这些都使得天气预报更加准确。现代气象学使用这些技术的高级版本来近乎实时地观测和预测天气。
每天，我们都会根据天气情况做出决定。尤其是现在，随着恶劣天气事件的频率和严重性不断增加，人们和企业拥有预测、计划和应对这些事件的资源非常重要。
气象学家可以帮助预测和减轻恶劣天气事件的不利影响。与此同时，2023 年全球自然灾害造成的经济损失总计达 3800 亿美元。1
利用全球气候模型，气象学家还可以个跟踪地球温度等持续的气候趋势。气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 表示，不断变化的气候条件有可能影响环境、商业和社会的各个方面。了解这些气候风险并建立气候弹性至关重要，因为世界各国正在共同努力应对气候变化和实现净零。
气象学家是指大气科学家，可以分为研究气象学家或业务气象学家，也称为预报员。
研究气象学家研究空气污染、对流和气候等现象，以便更好地了解大气条件如何影响地球表面。业务气象学家将该研究与数学模型和热力学等物理学原理相结合，以评估大气的当前和未来状态。
气象学家属于美国气象学会 (AMS)、世界气象组织 (WMO) 和国家气象局 (NWS) 等组织。这些集体致力于推进气象学不同分支的研究，包括大气、海洋、水文和地球物理。
气象学的大部分内容涉及大气现象，或大气中发生的任何可观测现象。这些现象的范围可以是局部雾天，也可以是席卷全球的强风。鉴于可能发生的事件范围广泛，在谈论天气和大气现象时，使用四种气象尺度：微尺度、中尺度、概要尺度和全球尺度。
微尺度现象的尺寸范围从几厘米到几公里不等。它们的时间尺度很短，通常少于一天。这些现象影响较小的地理区域，并影响这些地区的温度和地形。微尺度气象学的示例包括土壤和植被之间的热量传递、空气污染物的移动和空气质量。
中尺度现象的范围从几公里到近 1,000 公里不等，持续时间从少于一天到几周不等。它们由两种现象组成：中尺度对流复合体 (MCC) 和中尺度对流系统 (MCS)。水蒸气转化为降水，表现为产生强降雨的单一云系统（分类为 MCC）或较小的雷暴群（分类为 MCS）。
天气尺度现象覆盖数百至数千公里的区域，持续时间可长达 28 天。它们由高压系统和低压系统组成。在低压系统中，风和湿气被吸入高压系统，从而加速对流并产生更恶劣的天气条件。高压系统具有向下的垂直运动，通常会产生较干燥、不那么恶劣的天气。
全球尺度现象是指风、热量和湿气从热带流向两极。全球大气环流 (GAC) 是在地球表面分配热量的大尺度模式。每个半球包含三种类型的对流或环流：哈德利环流、费雷尔环流和极地环流。气象学家经常关注哈德利环流，因为它们对 GAC 的影响最大，并且可以决定船舶使用的信风流向。
气象学家依靠多种工具来帮助他们评估和预测天气系统。一些常见的气象工具包括：
温度计是地球科学领域使用的基本工具。它们根据环境空气温度提供数字读数，从而指示环境的“热”或“冷”程度。
气压计是测量气压的另一个重要工具。较高的气压暗示天气晴朗，而较低的气压可能预示着暴风雨或其他恶劣天气。
风速计用于测量风向和风速。经过的风推动该装置，指示风速，而单独的风向标指示风向。
雷达天线可以固定在气象气球、飞机、船只等物体上。它们使用传感器传输无线电波，收集云层的尺寸、速度和方向等信息。双极化雷达部署水平和垂直波脉冲，提供更好的天气预报能力。例如，在分析气候风险以改善航空业的安全措施时，这些洞察分析非常有价值。
卫星在观测大气变化和预测全球规模的天气现象方面发挥着至关重要的作用。美国国家航空航天局 (NASA) 以及美国国家海洋和大气管理局 (NOAA) 是地球同步运行环境卫星的两个组织。这些卫星收集宝贵的地理空间数据，可通过地理信息系统将这些数据可视化。除了天气模式外，这些卫星还提供遥感功能，帮助农民管理农作物和改善用水量。
如今，计算机建模是气象学家预测天气模式最可靠、最准确的方法之一。计算机模型由各种代码和算法组成，可以处理大量气象数据并将其转换为称为天气模型的预测。这些模型会根据某些输入而变化，使气象学家能够根据需要调整预报。公共卫生官员也可以使用类似技术进行疾病预测和监测。
天气模型是用于天气研究和预报的大气计算机模拟。
负荷预测是一个预测在某时间段需要多少电力的流程。
地理空间数据是与地球表面上特定位置相关的基于时间的数据。
激光雷达是一种遥感技术，利用激光束精确测量环境中的距离和移动情况。
位置智能是一种从地理空间数据中获取洞察的方法。
气候变化通常是指地球长期天气模式的任何变化。