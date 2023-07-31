本篇是大型机现代化五部曲系列的第三部分。

既然前文已说明大型机现代化并不仅限于金融行业，我们不妨直面核心议题：全球最严峻的现代化挑战正集中于银行业。

在互联网与云计算尚未普及时，在智能手机与移动应用还未问世前，银行机构就已在通过大型电子结算网关处理支付业务，并将大型机系统作为核心数据记录载体。

金融服务企业被视作现代经济支柱，因其掌管并驱动着全球金融体系的核心命脉。而维系这些金融机构高效运转的心脏，正是 IBM大型机。

若银行能成功将其大型机应用与数据资产提升至现代云化标准，实现灵活敏捷、支持创新的客户服务模式，则将收获最大红利；反之则可能面临最大损失。