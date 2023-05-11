此为大型机现代化系列五篇文章中的第二篇。
当听到“运用云技术现代化您的大型机应用”时，您首先想到的可能是迁移。别急。一旦破除误解便会发现，将工作负载迁离大型机很少是最佳方案。如今的大型机速度惊人、扩展性卓越，且可靠性超乎想象——许多正在运行的大型机已持续工作数十年，从未出现任何停机。是的。不是五个 9。也不是六个 9。而是全是 9——我们说的是百分之百的正常运行时间。难怪《财富》100 强企业中三分之二都依赖这些“巨无霸”处理关键业务交易。银行、航空公司、保险公司、零售商……此类案例不胜枚举。全球经济每时每刻都离不开大型机。但是（您一定预料到这个“但是”），这些企业正处于数字化转型进程中。新的经济与客户压力正迫使它们创新，并重新思考如何利用技术传递客户价值。此类转型必然涉及云，而当云成为议题时，大型机的现代化便接踵而至。尽管 AWS、Microsoft Azure 等主流云提供商希望所有企业负载都运行于其云上，但他们也意识到：对多数大型机客户而言，采用大型机/云协作策略是更优选择。IBM——目前唯一的大型机供应商及自有云服务商——同样倡导将大型机与云结合，以满足那些长期依赖大型机平台的企业在数字化时代的新需求。您仍认为大型机应用现代化必然意味着迁移吗？让我们通过分析不同的大型机/云协作场景，探寻如何最大化价值创造、实现成本节约，并最终达成以客户为中心的数字化转型目标。
对于一些拥有大型机的企业而言，现代化可能并非当务之急。秉承“没坏就不要修”的理念，部分大型机应用仍在持续稳定运行，至今提供的价值丝毫不逊于其初建之时。对此类应用保持现状或许是最佳商业决策，但也可能延缓企业为应对客户需求变化而创新的能力。因此，权衡变革与维持现状的利弊至关重要。在其他情况下，大型机应用现代化举措涉及用全新或重构的大型机应用来更新或替换旧有应用。然而更常见的是，大型机现代化需要大型机与云能力以某种形式协同工作。重构大型机应用以在云端运行，有时也被视为一种现代化策略。例如，将 COBOL 转换为 Java，既可作为独立应用在云端运行，也可作为 云原生 重新设计架构计划的一部分。降低大型机 MIPS 成本往往是推动部分或全部应用迁移至云端的商业动因。“客户希望以更少资源完成更多任务，”AWS 大型机市场拓展负责人 Steven Steuart 解释道。“我们的客户可以选择借助 AWS 实现转型（例如降低 MIPS 消耗），在大型机上处理数据，并在 AWS 上消费使用。”
企业使用大型机既运行业务应用，也存储数据。针对这两种用途的现代化考量往往有所不同。将“大型机还是云”的问题转化为“何种工具适合何种任务”，是制定高性价比现代化决策的关键。例如，将核心交易处理保留在大型机上是一个直接且低风险的选择，而在云上运行分析类工作负载和客户体验应用则可降低成本并充分发挥云服务的全部效能。实际上，在许多场景中，问题重点不在于应用运行在何处，而更在于数据的处理方式。举例来说，利用大型机数据支持移动应用可能会因大型机处理成本、数据传输费用及网络延迟问题而既昂贵又低效。将有选择的大型机数据复制到云端以支持只读访问，可以解决此类问题，但这仅适用于对数据实时性要求不高的场景。而最接近数据所在位置进行实时推理，正是现代 IBM z16 大型机 所提供的竞争优势。在其他情况下，目标则是将大型机数据的访问能力扩展至基于云的应用与服务。如此一来，组织便能够在整个 IT 环境中充分利用大型机数据的价值。
随着婴儿潮一代的大型机开发者陆续退休，依赖大型机的企业必须激活新一代人才力量。然而，这些专业人才并不愿面对绿屏终端工作。他们更希望在现代的、基于云的环境中运用现代开发工具。 IBM Wazi Developer for Workspaces 由此应运而生。Wazi 是一种配备基于浏览器的集成开发环境的开发平台，开发与测试人员可通过它随时随地构建、测试和运行大型机应用。以 AWS 为例，其已全面投入 Wazi 的生态合作。AWS 的 Steuart 指出：“IBM 的 Wazi 现已上线 AWS Marketplace，作为 IBM Z 及云现代化解决方案堆栈的组成部分。”Wazi 通过为开发者在云端处理 z/OS 大型机应用提供现代化体验，有效应对了大型机技能代际传承的挑战。此外，IBM 已在 IBM Cloud 上推出 IBM Wazi 即服务 ，首次将 z/OS 开发与测试功能以服务形式带入云端。IBM Z 混合云副总裁 Andy Bradfield 表示：“开发者如今能便捷地使用现代开发工具与创新的云服务。”“而借助混合云架构，他们可将应用灵活部署于任何所需之处——云端、本地或边缘。”
除了 IBM 和主要云服务提供商外，一个由新兴与成熟供应商构成的完整生态体系正在提供各类工具与平台，协助企业通过云端协作实现大型机应用现代化。部分供应商专注于开发运维工具。另一些则着力于大型机与云的集成。许多独立软件供应商也提供 DataOps 及其他现代化数据工具。因此，随着大型机日益成为现代云世界中不可或缺的核心组成部分，寻求从这一悠久平台迁离的大型机企业数量实际正在下降。欲了解更多信息，请参阅本系列其他文章：
版权归 Intellyx LLC 所有。IBM 是 Intellyx 的客户。Intellyx 保留本文的最终编辑权。本文创作过程中未使用 AI。
