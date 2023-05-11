除了 IBM 和主要云服务提供商外，一个由新兴与成熟供应商构成的完整生态体系正在提供各类工具与平台，协助企业通过云端协作实现大型机应用现代化。部分供应商专注于开发运维工具。另一些则着力于大型机与云的集成。许多独立软件供应商也提供 DataOps 及其他现代化数据工具。因此，随着大型机日益成为现代云世界中不可或缺的核心组成部分，寻求从这一悠久平台迁离的大型机企业数量实际正在下降。欲了解更多信息，请参阅本系列其他文章：

