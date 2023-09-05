大型机与云端？借助开源技术，轻松实现

开源软件和开发运维拥有共同的理念和技术基础。了解其中之一对了解另一个至关重要。

开发运维是一种心态、一种文化，也是一套技术实践，它促进软件生命周期中更好的沟通与协作。基于工具的自动化是一个重要的推动因素，但开发运维更侧重于人类观念和行为的改变，而非单纯的技术努力。

在许多组织中，开发运维团队与开发人员和运维人员协作，组装和管理各种自动化技术，以支持生命周期中持续集成和持续部署 (CI/CD) 的环节——这就是我们所说的开发运维工具链。

GitOps 也是 CI/CD 乃至开发运维的重要推动因素。GitOps 是一种云原生运维模式，它采用模型驱动、基于配置的部署方式，作用于不可变基础设施，从而支持大规模动态生产环境。

GitOps 得名于极其流行的开源代码管理工具 Git。采用像 Git 和 GitOps 这样的标准工具与流程，能够赋能组织的开发实践，从而更有效地实现业务成果。

让团队能够 使用基于 Git 的标准流水线来协调应用程序的开发和部署，可以充分释放生产力。

由于大型机开发者应与所有其他成员同属一个团队，他们应在开发生命周期中扮演积极角色。因此，实现大型机包容性的最优架构，在于平衡大型机上的活动与其融入更广泛的开发运维工具链的程度。

这样的架构包含众多开源元素。此类软件的一个来源是开放大型机项目 (OMP)，该项目由 Linux 基金会托管，并得到 IBM、博通、Rocket Software 等公司的鼎力支持。

OMP 的旗舰项目是 Zowe。Zowe 的目标是为大型机开发者提供所需的全部工具，使其成为一流的开发运维参与者——无论是在应用持续集成 (CI) 的开发过程中，还是在以持续部署 (CD) 方式将软件部署到生产环境时。

OMP 基于 IBM z/OS（IBM Z 系列大型机的操作系统）构建了 Zowe。Zowe 作为软件框架，集成了一套核心应用程序、API 与操作系统功能，以支撑后续的开发需求。

Zowe 为开发人员提供了与 z/OS 交互的现代化接口，使他们能够像在现代云环境中一样操作大型机。同时也欢迎第三方供应商创建插件和扩展，将 Zowe 功能融入商业开发工具。IBM 也在积极推广基于开源的 Wazi。Wazi 是一系列工具集，旨在为 z/OS 提供云原生开发人员体验，并在 IBM 云中实现 z/OS 的云原生开发与测试。通过 Wazi，开发人员可以快速启动 z/OS 开发测试系统，或从本地大型机 LPAR（逻辑分区）创建自定义镜像。