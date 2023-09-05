大型机与云端？借助开源技术，轻松实现

这是关于大型机现代化五部分系列文章中的第四部分。
将大型机融入当今以云为核心的现代 IT 环境的关键，在于使操作大型机的体验与在大型机之外工作的体验无异——尤其是开发人员体验 (DX)。
历史上，在大型机上工作与在分布式环境中工作是两种截然不同的体验。大型机曾配备绿屏终端（或终端模拟器）、大型机专用工具和编程语言，并且在组织访问数据、管理安全性和利用任何操作系统级功能方面也采用完全不同的方式。
然而，为开发人员提供现代化的大型机开发人员体验，需要的不仅仅是一个新界面。开发人员需要与他们使用的工具进行实践互动——这是一种深厚的关系，即使他们在云端工作，也能让这项技术为他们所熟练掌握。
这种深厚关系的关键是什么？开源软件。
开源软件和开发运维拥有共同的理念和技术基础。了解其中之一对了解另一个至关重要。
开发运维是一种心态、一种文化，也是一套技术实践，它促进软件生命周期中更好的沟通与协作。基于工具的自动化是一个重要的推动因素，但开发运维更侧重于人类观念和行为的改变，而非单纯的技术努力。
在许多组织中，开发运维团队与开发人员和运维人员协作，组装和管理各种自动化技术，以支持生命周期中持续集成和持续部署 (CI/CD) 的环节——这就是我们所说的开发运维工具链。
GitOps 也是 CI/CD 乃至开发运维的重要推动因素。GitOps 是一种云原生运维模式，它采用模型驱动、基于配置的部署方式，作用于不可变基础设施，从而支持大规模动态生产环境。
GitOps 得名于极其流行的开源代码管理工具 Git。采用像 Git 和 GitOps 这样的标准工具与流程，能够赋能组织的开发实践，从而更有效地实现业务成果。
让团队能够 使用基于 Git 的标准流水线来协调应用程序的开发和部署，可以充分释放生产力。
由于大型机开发者应与所有其他成员同属一个团队，他们应在开发生命周期中扮演积极角色。因此，实现大型机包容性的最优架构，在于平衡大型机上的活动与其融入更广泛的开发运维工具链的程度。
这样的架构包含众多开源元素。此类软件的一个来源是开放大型机项目 (OMP)，该项目由 Linux 基金会托管，并得到 IBM、博通、Rocket Software 等公司的鼎力支持。
OMP 的旗舰项目是 Zowe。Zowe 的目标是为大型机开发者提供所需的全部工具，使其成为一流的开发运维参与者——无论是在应用持续集成 (CI) 的开发过程中，还是在以持续部署 (CD) 方式将软件部署到生产环境时。
OMP 基于 IBM z/OS（IBM Z 系列大型机的操作系统）构建了 Zowe。Zowe 作为软件框架，集成了一套核心应用程序、API 与操作系统功能，以支撑后续的开发需求。
Zowe 为开发人员提供了与 z/OS 交互的现代化接口，使他们能够像在现代云环境中一样操作大型机。同时也欢迎第三方供应商创建插件和扩展，将 Zowe 功能融入商业开发工具。IBM 也在积极推广基于开源的 Wazi。Wazi 是一系列工具集，旨在为 z/OS 提供云原生开发人员体验，并在 IBM 云中实现 z/OS 的云原生开发与测试。通过 Wazi，开发人员可以快速启动 z/OS 开发测试系统，或从本地大型机 LPAR（逻辑分区）创建自定义镜像。
在 IBM 云中运行 Wazi 组件是自然之选，但开源大型机开发运维的云应用版图也延伸至其他云平台。
例如，AWS 通过多种混合策略为现代化大型机工作负载提供托管运行时环境。IBM Z and Cloud Modernization Stack 可在 AWS 上的 Red Hat OpenShift 运行。该堆栈包含容器化现代化工具，并具备连接 z/OS 环境的能力。
开发运维工程师同样能够在 AWS 上运行 Red Hat Ansible Automation Platform ，将其作为跨 AWS 和 IBM zSystems 大型机实施开发运维自动化的基础。
Microsoft Azure 也将其开发运维实践与大型机相连接。Azure 开发运维解决方案与 zSystems 的开发运维相集成，横跨 Azure 服务和 z/OS 环境，协调 zSystems 与 Azure 之间的软件开发生命周期。
最终，与在 AWS 上类似，Red Hat Ansible Automation Platform 可作为托管平台在 Azure 上运行，从而将大型机与众多基于 Azure 的服务相集成。事实上，开发人员可以使用 Ansible Visual Studio Code Extension ，通过 IBM Z 资源集合来开发 Ansible 剧本。
IBM 作为仅存的大型机制造商，这一独特地位使其在更广泛的大型机社区中扮演市场领导角色。
尽管大型机作为现代企业关键任务平台具有卓越的持久性，但 IBM 最先认识到大型机必须在更广泛的企业 IT 环境中良好兼容。
与公有云协同工作是这一战略不可或缺的组成部分。大型机是 IBM Cloud 的核心部分，而 AWS 和 Azure 都是 IBM 在推动大型机成为一流云参与者的征程中的重要合作伙伴。
了解更多信息，请参阅本系列其他文章：
版权归 Intellyx LLC 所有。IBM 是 Intellyx 的现有客户。Broadcom、Microsoft 和 Rocket Software 都是 Intellyx 的前客户。Intellyx 保留本文的最终编辑权。本文撰写未使用 AI。
释放 IBM® Z 和 Telum 的强大能量，保护数据、优化性能，并推动实时 AI 洞察。利用专为速度、可扩展性和安全性而设计的行业领先大型机解决方案和处理器来构建企业的未来。