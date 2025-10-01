潜在客户可能尚未准备好当场购买。然而，许多人最终会在几周或几个月内购买，可能是从竞争对手那里购买的。为了在潜在客户准备购买时保持品牌的关注度，企业必须通过及时、相关的内容持续培育潜在客户，并根据客户旅程和决策过程的每个阶段进行定制。

无论潜在客户处于购买旅程的哪个阶段，潜在客户培育工作都能确保不错失任何创收机会。它针对营销数据库中的高分联系人，制定符合他们兴趣和销售漏斗阶段的定制营销策略。这一过程有助于建立关系，向潜在客户介绍企业的解决方案，并向他们展示这些解决方案如何满足其特定需求。

在进入潜在客户培育流程之前，企业应采取一些必要步骤来了解其客户和销售周期。明确买方角色、典型决策时间表和关键挑战，使市场人员能够制作在销售漏斗各阶段都能引起共鸣的更相关、更有效的内容。