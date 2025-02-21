AI 用于潜在客户开发

鉴于销售过程的高度个性化以及销售团队在各个平台上获取的大量数据，人工智能驱动的工具在整个销售过程中变得越来越关键。在潜在客户开发过程中，组织通常利用 AI 来分析销售数据，以识别高价值的潜在客户、减少耗时的手动任务，并自动执行选定的客户交互。随着生成式 AI 功能的日益强大和实用性不断提高，销售专业人员还依赖虚拟助理来帮助开展客户研究或生成跟进电子邮件等通信。

当 AI 在潜在客户开发流程中得到成功应用时，其作用不仅局限于销售人员个人，还能为企业整体创造价值。例如，AI 通过处理重复性任务来提高开发人员的工作效率，从而为销售团队提供更快捷、更高效的技术堆栈。在领导层方面，AI 揭示了有关业务的高层次洞察分析，使高管能够就潜在客户开发流程如何与更广泛的企业目标保持一致做出更明智的决策。通过使用 AI 数据治理平台，安全团队确保客户数据得到得到适当管理并保持安全。

近年来，AI 在改善财务业绩、提高转化率、增强销售互动以及简化 B2B 和 B2C 销售中的潜在客户开发流程方面所具备的积极影响，已日益明晰。例如，根据管理咨询公司麦肯锡去年的一项调查， 1 将个性化客户体验与生成式AI）相结合的数据驱动型B2B（企业对企业）销售团队，其市场份额增长的可能性比未采用此类结合方式的团队高出1.7倍。