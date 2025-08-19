销售指标：跟踪什么和如何跟踪

要理解 KPI 与销售指标之间的区别，最简单的方法是，销售 KPI 侧重于长期业务目标，而指标则衡量特定的业务活动或流程。2两者都是定量测量，但用于不同的目的。

例如，如果业务目标是提高转化率，则企业将需要许多影响转化率的不同销售活动和绩效指标。本例中的关键绩效指标 (KPI) 是转化率，因为它根据特定业务目标衡量进度，而指标则用于支持更高的转化率目标或展示实现该目标的进度。

此外，关键绩效指标 (KPI) 可以分为领先指标和滞后指标，可用于有效的活动管理并协助销售团队实现销售目标。领先指标包括拨打的电话、发送的 LinkedIn 邀请、社交媒体互动和跟进等内容。滞后指标包括客户终身价值 (CLV)、用户留存率和流失率等。