发布日期：2024 年 8 月 20 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
库存优化是一种策略，可帮助企业维持适量的商品以满足客户需求，同时最大限度地降低成本并提高盈利能力。
库存管理是一个更广泛的术语。它指的是公司库存的订购、储存和使用流程。目标是确保所有原材料、组件和成品都得到跟踪和说明，以减少损失、短缺和浪费。
库存优化是库存管理的一个组件。库存管理是关于跟踪和控制库存的，而库存优化是关于提高效率和盈利能力的战略决策。它关注的是，通过权衡库存过多的成本与库存过少可能导致的销售损失，确定合适的库存量。
两者对于实现有效的供应链管理均必不可少。
持有库存过多或过少都会干扰业务活动和盈利能力。库存优化是解决常见库存管理挑战的一种方法。
库存管理面临的挑战包括：
客户需求的波动使得预测十分困难。如果库存不足，企业则可能会丧失销售额或最终导致买家的不满。而库存过多时，企业又面临高昂的持有成本。这些产品可能会变为过时或无法使用，而这正是易腐商品的主要风险所在。
有时，供应商会因自然灾害、工人罢工或其他全球事件等不可预见的情况而无法配送货物。如果缺少应急计划，中断情况则可能会导致缺货并妨碍企业履行订单。
供应链可能涉及多个供应商、生产设施、仓库和配送中心。其要素可能分布在不同的地理位置。这些网络被称为多级供应链。一个层级做出的决策可能会对其他层级产生重大影响。供应链越复杂，企业在预测交货时间、成本和可靠性方面面临的挑战就越多。
如果企业提供的产品种类繁多，且有不同的变体，那么库存需求就会变得更具挑战性。每种产品变体都可能有不同的交货时间、供应商和需求模式，这使得库存管理和需求预测变得复杂。
某种产品的需求可能会在一年中的不同时间出现上升或下降的情况，具体则取决于节假日、天气或特殊活动。如果缺乏周密的计划，企业则可能会出现准备不足，或在销售旺季结束时因未售库存而导致库存过多。
电子商务的发展和直接面向消费者的销售等因素推动商业模式不断变化，使库存管理变得更加复杂。例如，全渠道零售要求企业平衡多个销售渠道和配送地点的库存。
客户正在寻求个性化的产品、更多种类以及快速、准时地交付。这意味着企业需要新的预测、库存管理和分销网络方法。
库存优化可以减少过剩库存，避免缺货。它还可以改善现金流，提高整体业务绩效。
总体来说，库存优化的好处包括：
准确地预测需求并保持最佳库存水平，有助于减少与库存过剩相关的开支。此类成本包括储存、保险以及产品面临淘汰风险时而导致的潜在损失。
库存优化使产品更有可能在客户需要时有库存。
库存优化可帮助简化供应链流程，从而减少劳动力和处理成本。它可以最大限度地降低因库存规划不当，而可能产生的紧急订单或加急运输成本的风险。
优化后的库存水平可腾出营运资金，以便用于投资该公司的其他领域。通过平衡库存成本和服务水平，企业可最大限度地提高其盈利能力。
库存优化能够降低企业在供应链中断时的脆弱性。通过确保在意外事件发生时有缓冲库存来满足需求，企业可以在充满挑战的时期继续履行订单。
缺货和延误的情况减少，客户就更有可能在需要的时候得到他们想要的产品。
数据驱动型库存优化可提供洞察信息，以便企业更全面地了解其产品、客户和运营情况。
库存优化可改善在可持续发展方面做出的努力，同时还可能会减少企业对环境的影响。它可通过帮助企业避免生产过剩和加快运输来减少浪费。它还可限制存储所需的空间，从而降低能耗。
库存优化解决方案使用数据、分析和先进算法，来确定整个供应链中每个库存单位 (SKU) 的最佳库存水平。
它依赖于准确的需求预测，或者预测客户未来将购买的商品数量。这些预测基于历史数据、市场趋势、季节性和其他因素。
然后，企业根据以下因素确定最佳库存量：
为确保库存补货，企业需确定再订购点或是订购新库存的具体时间，以免出现缺货情况。此外，它们可能还会考虑安全库存；即，为了应对供应或需求变化而持有的额外库存。库存计划必须根据实时数据和不断变化的市场情况来定期审视和更新。
库存管理和库存优化使用了多种库存优化技术和策略：
ABC 分析是一种根据库存项目的价值和重要性对其进行分类的方法。
A 类商品是高优先级商品，价值较高或周转率高，需要细心看管。B 类商品价值适中，周转率较高。C 类商品是低价值商品，周转率较低。
用例：该库存优化方法对于拥有大量库存的企业十分有用，因为此方法可帮助企业将资源集中用于能产生利润的“一种商品”。
EOQ 是用于最大限度地降低总库存成本的模型。过于频繁地订购少量商品，或订购过多商品而必须进行储存和持有，都会导致高昂的费用。通过计算 EOQ，企业可以确定最经济高效的订购商品数量。
用例：当企业的需求可预测且交货时间不变时，EOQ 最有用。
该优化流程旨在尽可能降低在制品库存和账面成本。仅当在生产流程中需要某些材料时，才会订购和接收这些材料。此方法意味着企业需储存的货物较少，并且浪费也通常较少。但它还要求具备准确的需求预测和可靠的供应商。
用例：JIT 对于储存空间有限的企业或处理易腐烂商品的企业非常有用。
如前所述，多级供应链可能涉及分布在多个位置的多个实体。虽然某些库存优化方法会分别解决每个位置的问题，但 MEIO 则会考虑不同层级之间的联系。MEIO 实践可用于全面了解供应链。
用例：MEIO 对于具有复杂、多层供应链的企业特别有用；而在此类供应链中，一个阶段的库存决策会影响其他阶段。
通过 VMI，供应商可以访问分销商的库存数据，并负责维持客户要求的库存水平。供应商根据商定的参数决定何时补货以及发货多少。这种方法可以使库存决策更准确，因为供应商通常具有更好的预测能力和更广泛的市场需求洞察。
用例：VMI 对于寻求降低库存管理成本和改善供应商关系的企业非常有效。
现代库存管理依赖于技术、软件和创新工具，包括：
库存管理软件通常包含在企业资源规划系统中，专门用于跟踪和管理库存水平、订单、销售和交付。它可以提供库存周转率、产品性能和其他指标的详细报告。这些库存管理系统可帮助企业识别趋势、预测需求、确定价格和优化库存水平。
云平台提供可扩展且可访问的库存优化工具。他们可以改善整个组织及其供应链的实时协作和数据共享。由于无需对硬件和软件进行大量前期投资，它们有时比本地部署工具更经济实惠。
为衡量库存优化工作的效果，企业通常会跟踪以下指标：
通过为可持续发展而构建的全渠道订单履行解决方案，实现完美订单的交付。IBM Sterling Order Management 平台连接了从实时库存管理到路边提货的一切。
通过实时跟踪库存来优化企业运营流程，增强客户购物体验并防止缺货和超卖。提升客户购物体验并防止库存缺货和超卖。
更清晰、更准确地了解您的库存。我们基于云的库存平台可帮助企业提高利润率、提升服务水平并最大限度地减少计划外停机。
供应链管理 (SCM) 是指协调企业的整个生产流程，从采购原材料到交付成品。
企业可利用人工智能的强大功能并通过周密的规划和执行来取得更好的结果。
企业正在简化供应链运营，以实现业务目标并构建弹性。
供应链控制塔传统上被定义为整个供应链的数据、关键业务指标和事件的互联个性化仪表板。
了解 IBM Supply Chain Control Tower 如何帮助您更快地应对变化、实现高效协作并推动运营自动化。
供应链优化利用区块链、人工智能 (AI) 和物联网 (IoT) 等技术和资源，最大限度地提高供应网络的效率和性能。