库存管理是一个更广泛的术语。它指的是公司库存的订购、储存和使用流程。目标是确保所有原材料、组件和成品都得到跟踪和说明，以减少损失、短缺和浪费。

库存优化是库存管理的一个组件。库存管理是关于跟踪和控制库存的，而库存优化是关于提高效率和盈利能力的战略决策。它关注的是，通过权衡库存过多的成本与库存过少可能导致的销售损失，确定合适的库存量。

两者对于实现有效的供应链管理均必不可少。