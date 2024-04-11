主页 topics 供应链透明度 什么是供应链透明度？
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复杂供应链要素图示


发布日期：2023 年 12 月 5 日
撰稿人：Amanda McGrath、Alexandra Jonker
什么是供应链透明度？

供应链透明度使企业和消费者能够了解商品的生产和分销方式。 这包括了解产品的生产地点和方式、涉及的用工做法、产品从源头到消费者的历程，以及在此过程中对环境造成的任何影响。

在日益复杂的全球经济中，要了解产品从打造到消费的所有步骤变得更加困难。供应链透明度旨在让人们更好地了解流程中每个环节的信息，使产品背后的公司以及购买产品的消费者都能从中受益。

供应链可见性的概念主要是指企业内部查看供应链信息的能力，即企业有一个了解供应链内所有活动的窗口。然而，透明度不仅限于内部知识。供应链透明度不仅涉及企业本身获取信息，还涉及让外部利益相关者（包括客户、投资者和监管机构）能够获取相关信息。
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供应链透明度有哪些益处？

整个供应链的透明度有助于企业和消费者负责任地行事，并根据自己的价值观和目标做出决策。

对消费者而言，供应链透明度提供了与其购买和消费决策相关的信息。在 2022 年的一项调查中，超过一半的受访者表示，与 12 个月前相比，环境的可持续发展对他们来说更加重要，近一半的受访者表示，他们会为奉行可持续发展或社会责任理念的品牌产品支付更多费用。随着越来越多的消费者寻求坚持可持续发展实践的品牌，透明度提供了一种展示这一承诺的方式。

对于企业而言，供应链透明度可以带来诸多益处。 当政府实施法规来应对人权问题或环境影响时，透明度有助于确保企业合规，并且可以通过识别瓶颈和低效，以及深入了解潜在的中断或漏洞，减少供应链中断情况。由于透明度对消费者很有价值，因此采用透明度可以带来声誉效益，有助于建立信任和品牌忠诚度。

最后，透明度可以推动更可持续的供应链。 随着越来越多的企业推行环境、社会和治理 (ESG) 举措，透明度有助于实现其目标。
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企业如何提高供应链透明度？

随着供应链日益复杂，企业可以通过以下方式提高透明度：
绘制供应链图

透明度始于了解每个环节和参与者。 完整的供应链参与者图包括最终消费者获得产品之前所涉及的所有供应商、制造商、分销商和零售商，可以作为任何透明度工作的基础。这个绘图过程不仅应包括直接供应商（一级供应商），还应包括间接供应商（二级及以上供应商），以全面了解组件和原材料的来源。充分了解每个参与者的情况，可以提高供应链的可视性，降低供应链风险，从而加强供应链的弹复性。能够准确跟踪和管理错综复杂的现代全球化供应链网络的供应链管理系统，将有助于提高透明度。
与供应商合作

与供应商和提供商建立牢靠的合作关系至关重要，其中可能涉及明确的期望沟通、亲自拜访以及协作解决任何问题。与供应商密切合作有助于确保他们达到道德和环境标准，并且可以防止信息缺口削弱可持续发展和透明度工作。由内部或第三方进行的定期审计可以核实他们的做法。这些审核可以包括对劳工标准、环境影响、排放率、质量控制和其他相关方面的检查，对风险管理至关重要，并能确保运营和活动达到预期目标。
实施技术解决方案

技术在打造透明的供应链方面发挥着至关重要的作用，提供了跟踪和监控产品的工具，从而实现从原材料到成品的端到端监控。工业 4.0 将全新的工具和分析方法嵌入到制造基础设施中，从而提高了透明度。一些企业正在测试通过使用区块链或以安全透明的方式记录交易的数字账本来提高透明度的方法。 这有助于防止欺诈行为，并确保产品的寻购和生产符合道德标准。

此外，一些企业正在使用传感器和物联网 (IoT) 设备来增加一层数字透明度和监控。 GPS 跟踪器和 RFID 标签可以对货运进行实时位置追踪和状态监控，从而提供有价值的供应链信息。设备可用于监控产品在运输和储存过程中的状况，确保产品维持适当的温度和湿度水平；这种可追溯性有助于防止产品在运往最终用户的途中变质并减少浪费。
使用数据

数据分析和基于指标的工具有助于评估供应链运营，并识别缺乏透明度的领域。从各个环节收集的供应链数据有助于深入了解运营效率、潜在风险以及需要改进的领域。 人工智能 (AI)机器学习 (ML) 算法可以分析大量数据，以确定最高效的运输路线，发现潜在的干扰或不一致情况，并深入了解对环境的影响。实时数据可以帮助企业快速适应和应对供应链问题。供应链控制塔可以连接多种数据驱动型信息源，提高端到端的可见性。
培训员工和供应商

一些公司旨在通过训练整个企业及其供应商的员工，让他们了解透明度的重要性以及如何加以实现，从而提高供应链的透明度。培训计划可侧重于道德寻购、遵守法规、尽职调查和供应链管理的最佳实践，并可以整合到供应商管理举措中。一些公司和供应链专业人士会寻求认证计划，这有助于提升透明度工作的信心和权威性。
公开信息

供应链的透明度不仅取决于公司内部的信息，还取决于外部信息。企业使用各种方法帮助消费者和其他利益相关者了解供应链的各个环节。例如，产品标签和包装的设计可以突出显示原产地、材料和制造工艺信息。可以利用企业网站和其他在线资源公开披露供应链信息，包括审计摘要和任何可持续发展或企业责任报告。一些企业会利用社交媒体和其他营销形式来传播供应链中的细节和故事。
实现供应链透明度面临哪些挑战？

实现供应链的完全透明颇具挑战性。现代全球供应链涵盖多个国家或地区和大洲，以及广泛的个人和公司网络，其复杂程度令人生畏。此外，不同国家或地区在劳工、环境措施和产品安全方面有不同的法律和标准。驾驭这些不同的法规并确保各个层面的合规性可能是一项紧张而艰巨的工作。

实现透明度需要付出代价：新技术、培训和实际监控都需要资金投入，有时会令小型企业难以承受。此外还会遇到阻力，因为一些供应商可能出于隐私考虑而不愿共享信息。
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 什么是供应链管理？

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