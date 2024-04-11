整个供应链的透明度有助于企业和消费者负责任地行事，并根据自己的价值观和目标做出决策。

对消费者而言，供应链透明度提供了与其购买和消费决策相关的信息。在 2022 年的一项调查中，超过一半的受访者表示，与 12 个月前相比，环境的可持续发展对他们来说更加重要，近一半的受访者表示，他们会为奉行可持续发展或社会责任理念的品牌产品支付更多费用。随着越来越多的消费者寻求坚持可持续发展实践的品牌，透明度提供了一种展示这一承诺的方式。

对于企业而言，供应链透明度可以带来诸多益处。 当政府实施法规来应对人权问题或环境影响时，透明度有助于确保企业合规，并且可以通过识别瓶颈和低效，以及深入了解潜在的中断或漏洞，减少供应链中断情况。由于透明度对消费者很有价值，因此采用透明度可以带来声誉效益，有助于建立信任和品牌忠诚度。

最后，透明度可以推动更可持续的供应链。 随着越来越多的企业推行环境、社会和治理 (ESG) 举措，透明度有助于实现其目标。