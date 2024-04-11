通过基于区块链的解决方案实现无缝的产品可追溯性、可持续性和法规遵从性，从而提升供应链管理
当今的供应链正变得日益复杂和脆弱，且易受到不可预见的中断、不断上升的成本和法规遵从要求的影响。企业寻求获得整个供应商网络的统一视图，以便轻松跟踪产品来源、库存、运输、供应商和产品可持续性以及采购信息。
借助 IBM Sterling Transparent Supply 解决方案和管理系统，您可以使用分布式共享账本实现不变性，从而以更可信、更高效的方式与供应链合作伙伴进行交易。在速度、准确性和连接性决定最佳供应链的当下，IBM Sterling Transparent Supply 可在企业层面实现特定于产品的可追溯性、透明度、洞察以及许可的数据访问。
认证原材料和产品原产地，确认其来源，向消费者展示质量控制和品牌差异化。
近乎实时地提高整个供应链的产品可追溯性。通过自动补货优化库存控制。
围绕产品可见性开展多方协作，从而加快实现价值。实现可信且可验证的产品追踪、分销和召回。
使用区块链提高行业标准，降低争议解决、产品召回、一致性和文档共享的成本。
通过嵌入式智能和智慧工作流程，缩短实现自动化的时间。
通过使用 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite，Pietro Coricelli 优化了食品质量、可持续采购和供应链透明度。
这个区块链项目将农民和消费者联系起来，通过可追踪性，成功构筑价值共享机制，实现食品行业转型。
借助此基于区块链的平台，Sonoco 可保障救生药物的产品质量和疗效。
借助区块链可跟踪性，对复杂制造流程和全球供应链的挑战。
简化数据采集，大力满足对速度、便利性、问责制等方面的需求。
借助强大的可跟踪性和溯源系统，打击假冒伪劣，遵守不断变化的法规等。
借助软件解决方案满足现代消费者对改善碳足迹的需求。