主页 供应链 Sterling Supply Chain Intelligence Transparent Supply IBM Sterling Transparent Supply

通过基于区块链的解决方案实现无缝的产品可追溯性、可持续性和法规遵从性，从而提升供应链管理

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优化供应链的端到端可追踪性解决方案

当今的供应链正变得日益复杂和脆弱，且易受到不可预见的中断、不断上升的成本和法规遵从要求的影响。企业寻求获得整个供应商网络的统一视图，以便轻松跟踪产品来源、库存、运输、供应商和产品可持续性以及采购信息。

借助 IBM Sterling Transparent Supply 解决方案和管理系统，您可以使用分布式共享账本实现不变性，从而以更可信、更高效的方式与供应链合作伙伴进行交易。在速度、准确性和连接性决定最佳供应链的当下，IBM Sterling Transparent Supply 可在企业层面实现特定于产品的可追溯性、透明度、洞察以及许可的数据访问。

 阅读解决方案简介
优势 质量保证

认证原材料和产品原产地，确认其来源，向消费者展示质量控制和品牌差异化。

 改进预测

近乎实时地提高整个供应链的产品可追溯性。通过自动补货优化库存控制。

 快速响应时间

围绕产品可见性开展多方协作，从而加快实现价值。实现可信且可验证的产品追踪、分销和召回。

 减少摩擦

使用区块链提高行业标准，降低争议解决、产品召回、一致性和文档共享的成本。

 自动化广泛应用

通过嵌入式智能和智慧工作流程，缩短实现自动化的时间。
功能
跟踪

安全地追踪处于供应链上下游的产品的位置和状态。

 深入了解 Trace（跟踪）组件
文档

可靠地上传、管理、编辑和共享任意类型的文档，从而优化信息管理、证明来源并协助确保真实性。

 深入了解 Documents（文档）组件
消费

为最终用户提供产品旅程、可追溯性和成分信息，从而对其决定购买什么、在何处购买以及选择哪些品牌施加影响。
成功案例 Pietro Coricelli

通过使用 IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite，Pietro Coricelli 优化了食品质量、可持续采购和供应链透明度。

 Farmer Connect

这个区块链项目将农民和消费者联系起来，通过可追踪性，成功构筑价值共享机制，实现食品行业转型。

 Sonoco

借助此基于区块链的平台，Sonoco 可保障救生药物的产品质量和疗效。
行业应用程序 制造业物联网

借助区块链可跟踪性，对复杂制造流程和全球供应链的挑战。

 零售业物联网

简化数据采集，大力满足对速度、便利性、问责制等方面的需求。

 制药

借助强大的可跟踪性和溯源系统，打击假冒伪劣，遵守不断变化的法规等。

 消费品行业

借助软件解决方案满足现代消费者对改善碳足迹的需求。

资源

区块链深度指南

了解什么是区块链技术、其工作原理以及如何通过供应链可跟踪性提高面向所有利益相关者的信任度和透明度。

 区块链供应链解决方案

使用区块链解决方案加强企业供应链，更快地解决问题并建立确认与信任。

 供应链可视化软件和解决方案

利用提供实时情报的软件和解决方案，提高交易可见性。

 了解有关区块链的更多信息

通过研究、网络研讨会、电子书、测试用例和交互式工具，探索区块链。
套件中的产品 IBM Sterling Supply Chain Control Tower

通过人工智能驱动的可见性和可操作的工作流程，统筹企业的端到端供应链。

 IBM Food Trust

通过协作网络增强整个食品供应链的可见性和问责制。

 IBM Trust Your Supplier Supplier

借助供应链风险管理软件更好地管理供应商信息。

 IBM MRO Inventory Optimization

更清晰、更准确地了解您的维护、维修和运营库存。
采取后续步骤

在 IBM 合作伙伴的帮助下更快地进行部署。获取它们在利用我方技术来进行实施、定制、集成等方面的专业知识，或与某一专家预约咨询，以便了解您的组织如何从 IBM Sterling Transparent Supply 中受益。

 深入了解 IBM 合作伙伴展示空间