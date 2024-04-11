当今的供应链正变得日益复杂和脆弱，且易受到不可预见的中断、不断上升的成本和法规遵从要求的影响。企业寻求获得整个供应商网络的统一视图，以便轻松跟踪产品来源、库存、运输、供应商和产品可持续性以及采购信息。

借助 IBM Sterling Transparent Supply 解决方案和管理系统，您可以使用分布式共享账本实现不变性，从而以更可信、更高效的方式与供应链合作伙伴进行交易。在速度、准确性和连接性决定最佳供应链的当下，IBM Sterling Transparent Supply 可在企业层面实现特定于产品的可追溯性、透明度、洞察以及许可的数据访问。