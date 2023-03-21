标签
缺失的一环：为什么可见性对于创建弹性供应链至关重要

图示为一个由四个正方形组成的系统，说明了可见性对于弹性供应链的重要性。

自 2020 年的疫情波及全球，消费者感受到广泛供应链问题的影响以来，供应链可视性一直是缺失的一环。但供应链可见性是什么意思呢？供应链通常被定义为从制造商到目的地的运输过程中的零件、组件或产品的可跟踪性，目标是向包括客户在内的所有利益相关者提供可见、可操作且随时可用的数据，以此来改进和加强供应链。

显然，这些破坏性事件已迫使供应链领导者重新审视其网络的弹性，但对许多企业来说，全面的可见性仍然遥不可及。这是为什么？原因可以归结为一个词——障碍

供应链流程中以及公司孤岛、应用程序、供应商和客户之间都存在可见性障碍。这些障碍会妨碍我们了解订单发货时间、发货内容或订单是否有变更等情况。这往往会导致缺货、客户满意度问题和高昂的费用。通常很难找出这些问题的根本原因，也很难防止未来再次发生。根据 Gartner 的报告，60% 的供应链领导者表示，他们的供应链设计注重成本效益，而非弹性。由于弹性的主要驱动因素之一是可见性，因此不难看出这个问题根源何在。

我们来更深入地探讨一流的供应链缺口透明度如何帮企业实现看似遥不可及的清晰视角。

助力企业及时发现供应链问题，以免影响收入

如果缺乏供应链可见性，就无法看到订单下达后的动向。如果没有可见性，企业就无法实时了解整个供应链中发生的所有情况，包括订单状态、流程中每个步骤的日期及时间线的推进、关联文档和潜在例外情况。如果不及时透明地了解所有这些变量，问题必然会出现，最终会让企业遭受利润损失，并导致贸易伙伴不满。我们接触过的一些公司称这种现象为“黑洞”。如果企业无法找到入站或出站文档并向贸易伙伴做出解释，那么问题就来了。

有了可见性，只需输入订单或文档编号，各种相关文档就会以简单易读的格式即刻呈现在您面前。还可以赋能非技术用户，使其能够轻松查看这些文档，了解当前状态，并深入具体项目层面识别重要问题。

有助于提高订单交付的及时性和准确性

供应链的实时可见性意味着能够跟踪订单并详细了解订单内容。这也意味着能够识别订单（尤其是已更改的订单）、发货单和账单之间的差异，而无需手动核对多个系统的数据。通过对网络的清晰了解，您可以看到订单和发货的完成率和交付周期。通过可见性，您可以将账单与采购订单、发货单和收货单核对，以发现数量和价格差异。要主动出击、避免问题演变成代价高昂的麻烦，这是个关键因素。

69% 的消费者表示，“如果购买的商品未在承诺日期后的两天内送达，他们未来就不太可能会在这家零售商处购物。”

如果您总是处于信息盲区，不清除订单是否已更改，无法在客户下单前发现缺货或实时跟踪订单，那么您就需要一款可视化工具。一流的解决方案能让您实现三向和四向文档匹配，这对于获得全面的可见性至关重要。还能帮您将所有订单与验收单、ASN、收货单及相应账单关联起来，确保收到的商品与订购的商品一致后再支付账单。这有助于提高准确性、节省成本并保持记录的准确性。

通过创建例外规则减少退款、罚款和费用

文档中存在更改或差异不足为奇。必须了解某个文档是否处理失败、未按时接收或存在缺失值。如果无法创建例外规则来主动监控文档中的异常情况并接收相关通知，就说明企业缺乏供应链可见性。解决方案应在应用程序中通过电子邮件发送相关通知，以确保完全透明。例外情况本身应支持您查看订单和相关文件。通过主动警报，企业可以推动问题问责制，避免差异并防止差异演变成重大问题。

制造商和分销商每年将总收入的 8％ 用于支付零售商的退款。表面上看这似乎不多，但对于一家年收入 1000 万美元的公司来说，这意味着要支付高达 80 万美元的退款。

通过实现供应链的全面可见性，您可以确保准确无误地按时发货。另一方面，如果您是零售商，肯定不希望在有人下单后无法知道库存情况。有了全面的可见性，您就能看到下单后发生的一切，准确知道货物何时到达仓库。有了这种信心，您就不再需要增加安全库存和过剩库存了。

帮您积极主动地减少中断、降低风险

根据 Business Continuity Institute 的调查，在处理过供应链中断的供应商中，有 72% 因缺乏必要的全面、实时可见性而无法找到快速且简单的解决方案。清晰地了解您的网络状况，有助于您在管理任何类型的中断时保持主动，从而避免延误并节省资金。即时、实时可见性支持主动监控趋势、管理关键事项和跟踪组织内部的中断事件。

提高客户满意度，从而留住业务

无论您是供应商还是零售商，都需要敏捷应对不断变化的客户需求。具备全面的供应链可见性有助于识别趋势，以便与合作伙伴合作提升绩效，确保满足他们的期望。借助全面额可见性，您还可以与客户进行富有成效的沟通，利用现有信息回答问题并纠正不准确的信息，以免客户退款或不按时付款。

越来越多的公司意识到需要改进供应链分析。但很多公司尚未充分利用必要的工具来实现可见性。如果您是其中一员，要知道还有大量好处等着您去发现。Syncrofy 的客户表示，可见性投资能带来以下好处：

  • 客户满意度提高 65%
  • 可避免的罚款和费用减少 50%
  • 搜索文件的时间减少 55%
  • 收入流失减少 30%
  • 能够更清晰地洞察供应链缺口并积极主动地处理订单和发货事项
  • 优先应对挑战和防患于未然的能力得到提升

当您准备提高供应链弹性时，请采取以下步骤来提高可见性：

  1. 寻找一款合适的数据可视化平台，确保该平台与您现有的 ERP/EDI 应用程序兼容。这样就不必为了提升可见性而改变现有的投资。
  2. 寻找开箱即用的的解决方案，确保能够为您的供应链带来全面的可见性和有价值的洞察。使用现代工具并不需要很长的整合时间。
  3. 选择适合组织内所有成员使用的解决方案，尤其要考虑到非技术用户（因此不需要数据科学家或数据库管理员）。
  4. 详细了解如何将供应链可见性投资扩展为一项供应链可见性计划，从而推动财务绩效提升。

利润就是底线。借助供应链可见性，企业将能够识别执行问题、确定其优先级并解决这些问题，以免影响收入。通过采取上述步骤，企业可以克服供应链障碍，找到“缺失的环节”，实现供应链的全面可见性。

 
