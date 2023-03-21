缺失的一环：为什么可见性对于创建弹性供应链至关重要

自 2020 年的疫情波及全球，消费者感受到广泛供应链问题的影响以来，供应链可视性一直是缺失的一环。但供应链可见性是什么意思呢？供应链通常被定义为从制造商到目的地的运输过程中的零件、组件或产品的可跟踪性，目标是向包括客户在内的所有利益相关者提供可见、可操作且随时可用的数据，以此来改进和加强供应链。

显然，这些破坏性事件已迫使供应链领导者重新审视其网络的弹性，但对许多企业来说，全面的可见性仍然遥不可及。这是为什么？原因可以归结为一个词——障碍。

供应链流程中以及公司孤岛、应用程序、供应商和客户之间都存在可见性障碍。这些障碍会妨碍我们了解订单发货时间、发货内容或订单是否有变更等情况。这往往会导致缺货、客户满意度问题和高昂的费用。通常很难找出这些问题的根本原因，也很难防止未来再次发生。根据 Gartner 的报告，60% 的供应链领导者表示，他们的供应链设计注重成本效益，而非弹性。由于弹性的主要驱动因素之一是可见性，因此不难看出这个问题根源何在。

我们来更深入地探讨一流的供应链缺口透明度如何帮企业实现看似遥不可及的清晰视角。