多年来，供应链专业人员一直通过其在降低成本和提高效率的表现来衡量成功与否。“即时 (JIT)”成为了一种艺术形式，而实践大师们则将精确度提高到了新的水平。货物能在需要的时间及时到达，浪费和持有成本则保持在最低限度；此外，由于便捷且节省成本，单一来源策略也开始盛行。

而后，2020 年藉由众多 JIT 策略引发了层层冲击波；而由于其破坏力十分巨大，因而无法被吸收消化，同时供应链生态系统也尚未成型以提供所需的灵活性。随着我们接受不确定性将继续存在这一事实，供应链学科在弹性方面的觉醒也已箭在弦上。此时，已是时候改变对效率的狂热关注，转而兼顾效率和弹性。来自工业界和学术界的供应链专家指出，企业或许能在“即时”与“以防万一”之间取得平衡。来自田纳西大学的供应链管理学教授、同时身为《采购与供应链管理期刊》的联合主编 Wendy Tate 对此有过一个精辟的说法（ibm.com 外部链接）：“消除浪费是好事，但留有库存并不一定就等同于浪费。取出的库存过多反而会增加风险。简而言之，我们需要重新思考 JIT 的含义以及如何权衡。”时至今日，事态已很明显—弹性必须包括能快速适应中断，甚至还能从中获得优势，同时尽可能地保持效率。

Gartner 供应链实践副总裁兼分析师 Geraint John（ibm.com 外部链接）表示：“绝大多数供应链高管都认识到了提高其网络的弹性和敏捷性的必要性。”Gartner 将供应链弹性定义为：通过修改供应链策略、产品和技术来适应结构性变化的能力。同时，它们还将敏捷性定义为：快速、可靠地感知并响应需求或供应的意外变化而不牺牲成本或质量的能力。

IBM 采访的供应链管理者们都高度重视供应链弹性，并在积极探索能够有效化解 JIT 与应对不确定性之间矛盾的方法。在此博文中，我们将探讨以此定义为核心且用于提升供应链弹性的最佳实践。其中包括，通过扩展并增强合作伙伴生态系统和关系来打造供应链框架的弹性，同时保持对效率和满足客户期望的关注度。通过了解您的选项、做出数据驱动型决策并与客户和其他利益相关者保持沟通，您的企业或许就能达到适当的平衡。

供应链弹性为何如此重要？

供应链是全球经济的支柱。随着全球化的深入，供应链的结构也变得愈加复杂，如今已发展成为一个庞大的网络，囊括了世界各地的数百家供应商、服务商以及生产和配送中心。全球供应链的顺畅运作是我们现代生活得以维持的基础，因此在构建企业间网络时，必须以弹性为出发点。即使在充满变数的环境中，企业也能在正确的时间和地点交付正确的产品，甚至在竞争中脱颖而出。

虽然供应链中断的规模和影响各不相同，但从事过供应链管理工作的人都知道，中断是不可避免的。然而，一项研究表明，60% 的供应链领导者表示（ibm.com 外部链接）他们的供应链设计注重成本效益，而非弹性。

为了减少浪费和降低成本，供应链需进行高度精细化的调整；为此，当供应链领导者需快速做出决策以应对供应、需求和物流方面的巨大变化时，可供他们选择的选项是很有限的。他们缺乏数据和强大的合作伙伴生态系统与关系来找到可行的替代方案，从而保持供应链的运转。事实上，世界经济论坛（ibm.com 外部链接）的一项研究发现，仅有 12% 的顶尖全球公司能充分防范未来供应链和运营中出现的中断情况，而其余 88% 的公司则迫切需要采取额外措施来增强其弹性。

现代供应链必须具备快速有效地调整运营的能力，以便应对中断情况，甚至还须提前预防以将事件的影响降至最低。通过访问实时、可信的数据以及强大的合作伙伴生态系统，处于创新前沿的公司正利用中断来改善业务成果—它不仅仅是指收入，而是倾向于成本优化，同时超越客户期望。

如何着手提高供应链弹性



当发生业务中断时，供应链专业人员可能会面临一系列挑战，包括供应压力、物流限制、需求结构的剧烈变化、库存不明、位置和产能限制等。这些问题并不全面，实际情况会更加复杂。

这就是企业优先考虑供应链弹性的原因。在 Gartner 调查的组织中，有 87%（ibm.com 外部链接）表示，他们计划在未来两年内投资于供应链弹性。如果您的组织有类似的计划，以下五点建议能帮助您确保将战略建立在坚实的基础上，从而在追求效率的同时兼顾弹性：

1. 以客户为中心。 供应链领导者汲取的一个主要教训在于：客户越发希望能全面了解从库存到“最后一英里”物流的各条供应链。企业需提供该服务来满足客户期望。Morning Consult 代表 IBM 而对 2,200 名成年消费者进行的一项新调查显示，三分之二的受访者表示他们希望能在线购物时即时获得配送 (67%) 与库存 (65%) 选项；而当某件商品在一两周内无法进行配送时，64% 的受访者则表示会转向其他地方购买该商品。为提供能与消费者领域比肩的数字体验，B2B 公司也面临着意想不到的压力。事实上，超过 70% 的 B2B 买家表示他们正在转向远程采购或数字采购。

2. 先实现数字化，然后才能实现自动化。 生成有关供应链的详尽、实时安全数据的能力已从可有可无变成了必需品。但是，如果您依赖手动表单、传真和电子邮件进行业务交易，则很难实现敏捷性。优先考虑实现基本手动流程的数字化是确保了解精确、实时的数据以及与供应商的顺畅接洽的关键第一步。您将能在问题影响您的客户和公司之前对其进行检测，同时还可提高效率。

3. 打破各自为政的局面。 许多组织的数据分散在组织边界内外的孤立系统中，团队无法在需要的时间和地点获得所需的信息。对整个组织的库存和工作流活动的端到端实时可见性，将使您能够优化供应链性能，满足客户期望，并获得竞争优势。这包括在多个部门和分支机构以及在更广泛的供应商和合作伙伴生态系统中共享信息。您还需要能够处理分散在孤立系统中、来自不同来源和不同格式的大量内部和外部数据。通过将所有相关数据源整合并联系起来，您将能做出更明智的供应链决策，并推动计划的实施。

4. 评估您的采购策略。 如今，各大公司正不断对其采购策略进行多样化，以确定商品和服务的多个供应商，并通过在不同地理位置招募供应商来进一步降低其曝光率。但是，其中更为重要的或许还在于供应商关系的韧性。基于真正协作伙伴关系的供应链生态系统可增强您应对和缓解中断时的创造力和灵活性。当您与贸易伙伴的长期关系建立在信任基础之上时，您便可更有效地满足客户期望，同时平衡成本和风险。

5. 致力于长期奋斗。 实现供应链弹性并非一次性项目，而是一个持续的过程。今日的弹性策略可能并不适用于明天。中断的来源、类型和时长均会发生变化。您的企业处于动态变化之中。客户的期望也会不断上升。其中唯一不变的是您对选项的需求，而这些选项可用于立即打造一个安全网，并随着企业和运营环境的发展对其进行调整。弹性并非一项独立的功能，而是必须内置到供应链内的各个现有职能团队中。

供应链弹性最佳实践

提升供应链弹性需要综合考虑多种因素，具体策略会根据您的组织、行业、客户以及您在业务网络中的角色而有所不同。以下是一些组织为建立更具弹性的供应链而采用的一些最佳实践。

了解您的选择。 您的合作伙伴生态系统的强大，对供应链弹性有着直接的助益。如果您只依赖一家供应商，选择就会很受限。因此，您需要积极拓展合作关系，与更多的合作伙伴建立并保持相互信任、透明的合作关系。区块链等技术可以帮助简化和加速供应商的识别、引入和管理，为互惠互利的关系定下基调。安全且可扩展的信息交换可提升透明度和信任度，帮助您更深入地了解您有哪些选择，最终实现更好的客户服务和业务成果。

您的合作伙伴生态系统的强大，对供应链弹性有着直接的助益。如果您只依赖一家供应商，选择就会很受限。因此，您需要积极拓展合作关系，与更多的合作伙伴建立并保持相互信任、透明的合作关系。区块链等技术可以帮助简化和加速供应商的识别、引入和管理，为互惠互利的关系定下基调。安全且可扩展的信息交换可提升透明度和信任度，帮助您更深入地了解您有哪些选择，最终实现更好的客户服务和业务成果。 制定数据驱动型决策。 当您建立起贯穿整个供应链的端到端可见性基础 - 涵盖供应和需求的每个来源，包括客户、订单和库存的详细信息 - 您就能发现潜在的痛点并制定应急计划。通过将 AI、机器学习和分析等关键技术结合起来，您可以洞察可能导致业务中断的外部事件的影响。通过深入了解企业的日常运行方式，您可以利用一系列方法来应对多层次的挑战。事实上，在 Morning Consult 代表 IBM 进行的调查中，近一半的消费者表示，他们更有可能从采用 AI 等先进技术来帮助减少运输延误的企业购买产品。因此，应当使用 AI 和分析来发掘机遇并做出更好的决策。

当您建立起贯穿整个供应链的端到端可见性基础 - 涵盖供应和需求的每个来源，包括客户、订单和库存的详细信息 - 您就能发现潜在的痛点并制定应急计划。通过将 AI、机器学习和分析等关键技术结合起来，您可以洞察可能导致业务中断的外部事件的影响。通过深入了解企业的日常运行方式，您可以利用一系列方法来应对多层次的挑战。事实上，在 Morning Consult 代表 IBM 进行的调查中，近一半的消费者表示，他们更有可能从采用 AI 等先进技术来帮助减少运输延误的企业购买产品。因此，应当使用 AI 和分析来发掘机遇并做出更好的决策。 管理期望。 无论您如何努力，也无法总能避免中断。供应链弹性的其中一部分就在于制定应急计划，并始终能设定和管理预期。做出决定并与客户沟通后，请保持这些沟通渠道的畅通。只需点击一下，即可获得始终保持最新的库存与订单信息；而即使出现进一步的复杂情况，您也仍可为客户提供价值。表明您会立即采取最佳行动方案来优化结果的决心，这对保护您的品牌大有帮助。

供应链弹性解决方案

供应链紧张情况仍是每个人持续关注的一个问题。因此，实现供应链弹性从未像现在这样重要。IBM 了解在供应链框架、生态系统和关系中实现弹性所需的条件，同时会持续关注效率并满足客户期望。

考虑以下解决方案来帮助您顺利完成任务：

IBM® Supply Chain Intelligence Suite - 基于 AI 的供应链优化和自动化解决方案，通过可操作的洞察分析、更智能的工作流程和智能自动化，帮助加快实现价值的时间、提高供应链敏捷性并改善供应链弹性。IBM® Blockchain Transparent Supply 等解决方案允许您构建自己的区块链生态系统，以提高供应链可视性，与信任的合作伙伴安全地共享数据，并提高效率。IBM® Supply Chain Control Tower 由先进的 AI 赋能，提供编排端到端供应链网络所需的可视化功能，识别和了解外部事件的影响以预测中断，并根据建议采取行动，以减轻上下游的影响。

IBM® Sterling Supply Chain Business Network – 一个值得信赖、可扩展的企业对企业网络，帮助在基于云的单一平台上实现供应链流程和合作伙伴协作的自动化与编排。支持处理任何类型事务的峰值工作量，通过高可用性和人工智能驱动的数据洞察帮助您发现异常，并采取纠正措施避免中断。将客户、合作伙伴和供应商的供应链数据、洞察和行动统一到单一业务网络上。

IBM Sterling Order Management – 通过完整的全渠道订单履行平台来提供最佳客户体验，而该平台可帮助您针对当下进行优化，并为未来做好准备。通过简化技术和实施复杂性来加快转型，从而提供全渠道订单履行功能，例如路边提货、在线购买并在店内提货 (BOPIS) 以及从商店发货 (SFS)。通过管理适合您的客户和企业的业务规则，帮助您的企业实现成果最大化。

无论您处于供应链弹性之旅的哪个阶段，我们都会帮助您探索各种选择，并利用新的方法在效率与弹性之间取得平衡。