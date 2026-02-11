FTFR 与首次联系解决率 (FCR) 密切相关。FTFR 涵盖现场服务访问，而 FCR 则涉及远程支持。它衡量的是联络中心座席在第一次联系（如电话、聊天或电子邮件）中解决客户问题的频率。

拥有集成现场服务和联络中心运营的组织通常会同时追踪这两个指标，以了解端到端的服务有效性。