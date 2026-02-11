资产管理

什么是首次修复率 (FTFR)？

发布日期 2026年2月11日
一名拿着手电筒正在修理东西的女人
By Ivan Belcic , Ian Smalley

首次修复率的定义

首次修复率 (FTFR) 是一项现场服务管理指标，用于衡量在第一次访问期间完成、无需后续访问、补充零件或外部支持的任务百分比。

首次修复率反映了以服务为导向的企业及其技术人员的准备情况和有效性。优化高首次修复率的组织可以提升其声誉、提高客户留存率、提高生产力并保持更高的员工士气。

FTFR 与 FCR

FTFR 与首次联系解决率 (FCR) 密切相关。FTFR 涵盖现场服务访问，而 FCR 则涉及远程支持。它衡量的是联络中心座席在第一次联系（如电话、聊天或电子邮件）中解决客户问题的频率。

拥有集成现场服务和联络中心运营的组织通常会同时追踪这两个指标，以了解端到端的服务有效性。

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为什么首次修复率很重要？

首次修复率 (FTFR) 是一项重要的关键绩效指标 (KPI)，因为它既能提高客户满意度，又能提升运营效率。

提高客户满意度

最佳的客户体验是在初次访问期间快速解决问题。当派遣的技术人员具备合适的零件和技能时，他们更有可能在第一次尝试时就完成工作，从而最大限度地减少客户的停机时间和干扰。

更高的客户满意度直接影响客户留存和客户获取。现有客户更满意，流失的可能性更低。同时，高 FTFR 能提升服务提供商的声誉，因此可以预期客户获取方面也会有类似的提升。

更高的运营效率

从组织方面来看，重复访问会增加运营成本，并占用其他工单的资源——这两者都会对利润产生负面影响。如果技术人员无需后续访问就能解决问题，那么他们及其使用的设备就可以用于其他工作。

由于FTFR同时影响留存率和盈利能力，它成为服务和维护提供商最重要的基准之一。FTFR 是一个运营倍增器，能最大限度减少时间浪费并简化资源分配，使服务提供商能够在更短的时间内以更低的成本完成更多工作。

作为培训质量、零件可用性、排程准确性和文档记录的综合反映，FTFR 充当了服务成熟度的复合指标。

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什么是高首次修复率？

在成熟或范围狭窄的服务环境中，一流服务提供商的首次修复率 (FTFR) 通常高达 89% 至 98%。平均 FTFR 在 80% 左右，意味着每五项工作中就有一项无法在一次现场访问中完成。

Aberdeen Group 一项经常被引用的研究发现，低于 70% 的低 FTFR 会对客户留存、客户满意度、资产正常运行时间和服务级别协议 (SLA) 合规性产生不利影响。

如何计算首次修复率

首次修复率 (FTFR) 是一个简单的计算，需要两个数字：

  1. 特定时期内完成的工作总数。
  2. 这些工作中无需额外访问就完成的数量。

根据这些信息，将首次访问解决的次数除以处理的总工作数。 然后将结果乘以 100，得到 FTFR 的百分比。

（首次访问完成的工作总数 / 总完成工作数）× 100 = FTFR

例如，假设一家现场服务组织在当年第一季度处理了 200 个服务电话。该团队在第一次访问中完成了其中的 160 项工作。FTFR 的计算如下：

(160/200) x 100 = 80

160 除以 200 得到 FTFR 的小数形式 0.8。将该结果乘以 100，得出 FTFR 为 80%——这属于平均水平。该组织现在可以开始努力提高首次修复率，以改善服务、简化运营并击败竞争对手。

准确计算 FTFR 的三个步骤

准确的 FTFR 评估要求组织在三个关键领域达成一致：

  1. 工单如何记录？全面的报告能提供更好的数据。
  2. 如何评估工作完成情况？ 所有人员都应了解工作完成的评估方式。
  3. 如何报告？更好的企业资产管理工具（如计算机化维护管理系统 (CMMS)）可以简化数据收集与整理。

首次修复率低的原因是什么？

首次修复率 (FTFR) 低通常源于以下问题： 

  • 技能差距：技术人员未能接受足够的培训，无法在第一次尝试中完成工作。
  • 沟通不畅： 当调度员和技术人员沟通失败时，会出现混乱。同样，没有工作汇报，服务团队就无法分享可以改进未来工作的反馈。
  • 文档不完善：当培训手册、服务历史日志和工单备注不够详尽时，工作质量和报告都会受到影响。
  • 库存不足：缺乏足够的备件，技术人员将难以在第一次访问中完成工作。
  • 设备过时或复杂：旧设备效率较低。同样，复杂设备需要专门培训才能有效使用。

如何提高 FTFR

当服务提供商运营的各个方面都协同一致，以赋能技术人员快速准确地解决问题时，才有可能实现较高的首次修复率 (FTFR)。

以下行动可以帮助组织提高 FTFR：

  • 投资于更好的培训
  • 促进更清晰的沟通
  • 加强工作规划和准备
  • 更新文档系统
  • 升级库存管理
  • 采用先进的资产管理解决方案

投资于更好的培训

全面、持续的培训计划使技术人员能够在第一次访问时准确诊断并解决问题。

定期培训应涵盖技术人员现场服务体验的各个方面，从新设备到高级诊断和报告工具。

促进更清晰的沟通

现场人员和办公室人员需要清晰的沟通才能获得最佳结果。不准确的信息和沟通延迟可能导致报告不完整、排程不佳和规划不足——所有这些都可能导致同一项工作的重复访问。

实时数字通信平台可以集中通信，使每个人保持同步。同时，鼓励员工定期提供反馈，可以在潜在问题开始造成影响之前就准确地发现它们。

加强工作规划和准备

充分的准备可最大限度降低后续出现复杂情况的风险。例如，若排程不当，技术人员可能在站点关闭前被派往现场，却没有足够时间完成工作。

通过更好的沟通、数据收集和分析，调度员及其他办公室人员可以更有力地支持服务团队在首次尝试中完成工作。

更新文档系统

统一的数据策略帮助组织管理和应用数据，以推动更有效的决策。数字数据管理系统集中数据收集与整理，使所有人员保持信息同步。

在现场服务中，有效利用数据可帮助团队优化排程和准备等流程，从而提高 FTFR。

升级库存管理

实时库存管理解决方案有助于减少技术人员到达现场后却缺乏所需备件的情况。组织可以追踪哪些零件使用最频繁，并及时补货以避免供应缺口。

库存管理是许多高级资产性能管理和现场服务管理平台中的常见组成部分。

采用先进的资产管理解决方案

企业资产管理解决方案可以简化运营，最大限度减少低效环节。组织可以在资产管理平台中应用生成式 AI，分析历史数据并支持预测性维护规划。同时，集成传感器可以在潜在停电发生之前进行检测，以减少停机时间。

对现场服务中的 AI 进行劳动力培训，使团队能够使用集成视频演练、自动化任务优先级排序及其他提升效率的解决方案。

作者

Ivan Belcic

Staff writer

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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