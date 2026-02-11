首次修复率 (FTFR) 是一项现场服务管理指标，用于衡量在第一次访问期间完成、无需后续访问、补充零件或外部支持的任务百分比。
首次修复率反映了以服务为导向的企业及其技术人员的准备情况和有效性。优化高首次修复率的组织可以提升其声誉、提高客户留存率、提高生产力并保持更高的员工士气。
FTFR 与首次联系解决率 (FCR) 密切相关。FTFR 涵盖现场服务访问，而 FCR 则涉及远程支持。它衡量的是联络中心座席在第一次联系（如电话、聊天或电子邮件）中解决客户问题的频率。
拥有集成现场服务和联络中心运营的组织通常会同时追踪这两个指标，以了解端到端的服务有效性。
首次修复率 (FTFR) 是一项重要的关键绩效指标 (KPI)，因为它既能提高客户满意度，又能提升运营效率。
最佳的客户体验是在初次访问期间快速解决问题。当派遣的技术人员具备合适的零件和技能时，他们更有可能在第一次尝试时就完成工作，从而最大限度地减少客户的停机时间和干扰。
更高的客户满意度直接影响客户留存和客户获取。现有客户更满意，流失的可能性更低。同时，高 FTFR 能提升服务提供商的声誉，因此可以预期客户获取方面也会有类似的提升。
从组织方面来看，重复访问会增加运营成本，并占用其他工单的资源——这两者都会对利润产生负面影响。如果技术人员无需后续访问就能解决问题，那么他们及其使用的设备就可以用于其他工作。
由于FTFR同时影响留存率和盈利能力，它成为服务和维护提供商最重要的基准之一。FTFR 是一个运营倍增器，能最大限度减少时间浪费并简化资源分配，使服务提供商能够在更短的时间内以更低的成本完成更多工作。
作为培训质量、零件可用性、排程准确性和文档记录的综合反映，FTFR 充当了服务成熟度的复合指标。
在成熟或范围狭窄的服务环境中，一流服务提供商的首次修复率 (FTFR) 通常高达 89% 至 98%。平均 FTFR 在 80% 左右，意味着每五项工作中就有一项无法在一次现场访问中完成。
Aberdeen Group 一项经常被引用的研究发现，低于 70% 的低 FTFR 会对客户留存、客户满意度、资产正常运行时间和服务级别协议 (SLA) 合规性产生不利影响。
首次修复率 (FTFR) 是一个简单的计算，需要两个数字：
根据这些信息，将首次访问解决的次数除以处理的总工作数。 然后将结果乘以 100，得到 FTFR 的百分比。
（首次访问完成的工作总数 / 总完成工作数）× 100 = FTFR
例如，假设一家现场服务组织在当年第一季度处理了 200 个服务电话。该团队在第一次访问中完成了其中的 160 项工作。FTFR 的计算如下：
(160/200) x 100 = 80
160 除以 200 得到 FTFR 的小数形式 0.8。将该结果乘以 100，得出 FTFR 为 80%——这属于平均水平。该组织现在可以开始努力提高首次修复率，以改善服务、简化运营并击败竞争对手。
准确的 FTFR 评估要求组织在三个关键领域达成一致：
首次修复率 (FTFR) 低通常源于以下问题：
当服务提供商运营的各个方面都协同一致，以赋能技术人员快速准确地解决问题时，才有可能实现较高的首次修复率 (FTFR)。
以下行动可以帮助组织提高 FTFR：
全面、持续的培训计划使技术人员能够在第一次访问时准确诊断并解决问题。
定期培训应涵盖技术人员现场服务体验的各个方面，从新设备到高级诊断和报告工具。
现场人员和办公室人员需要清晰的沟通才能获得最佳结果。不准确的信息和沟通延迟可能导致报告不完整、排程不佳和规划不足——所有这些都可能导致同一项工作的重复访问。
实时数字通信平台可以集中通信，使每个人保持同步。同时，鼓励员工定期提供反馈，可以在潜在问题开始造成影响之前就准确地发现它们。
充分的准备可最大限度降低后续出现复杂情况的风险。例如，若排程不当，技术人员可能在站点关闭前被派往现场，却没有足够时间完成工作。
通过更好的沟通、数据收集和分析，调度员及其他办公室人员可以更有力地支持服务团队在首次尝试中完成工作。
实时库存管理解决方案有助于减少技术人员到达现场后却缺乏所需备件的情况。组织可以追踪哪些零件使用最频繁，并及时补货以避免供应缺口。
库存管理是许多高级资产性能管理和现场服务管理平台中的常见组成部分。
企业资产管理解决方案可以简化运营，最大限度减少低效环节。组织可以在资产管理平台中应用生成式 AI，分析历史数据并支持预测性维护规划。同时，集成传感器可以在潜在停电发生之前进行检测，以减少停机时间。
对现场服务中的 AI 进行劳动力培训，使团队能够使用集成视频演练、自动化任务优先级排序及其他提升效率的解决方案。
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