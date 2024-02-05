标签
Artificial Intelligence Business operations

生成式 AI 优化资产管理的 6 种方式

工程师在计算机实验室与同事讨论，同时测试增强现实头显上的程序

每个资产管理者，无论组织规模如何，都面临着类似的任务：简化维护规划、增强资产或设备的可靠性，以及优化工作流以提高质量和生产力。IBM 商业价值研究院最近的一项研究显示，近一半的受访者表示，他们已经采用新技术来应对挑战。

随着生成式人工智能基础模型与传统 AI 技术的结合，未来我们有望对复杂资产环境实施更精准的管控，这意味着更强大的解决方案即将到来。这些基础模型建立在大语言模型之上，并使用大量的非结构化外部数据进行训练。它们可以生成文本和图像等响应，同时还能解释和处理现有数据。

让我们探索生成式人工智能如何优化企业资产管理运营（包括现场服务、维护和合规）的六种方式。生成式 AI 可以：

行业时事通讯

专家为您带来最新的 AI 趋势

获取有关最重要且最有趣的 AI 新闻的精选洞察分析。订阅我们的每周 Think 时事通讯。请参阅 IBM 隐私声明

谢谢！您已订阅。

您的订阅将以英语提供。您会在每份时事通讯中找到一个取消订阅链接。您可以在此处管理您的订阅或取消订阅。有关更多信息，请参阅我们的 IBM 隐私声明

1. 生成工作指令

现场服务技术员、维护计划员和现场绩效主管构成了您的前线团队。他们需要针对资产故障和维修的工作计划和操作指令。使用混合人工智能或机器学习 (ML) 模型，您可以利用企业数据和已发布数据（包括新收购的资产和站点）对其进行训练。

通过交互式对话，它可以生成可视化分析，并及时将内容传递给您的团队。获得这些知识可将现场服务的正常运行时间提高 10%-30%，并将首次修复率提高 20%，从而节省成本、提升员工生产力并提高客户满意度。

AI 学院

面向企业的生成式 AI 的兴起

了解生成式 AI 的历史兴起及其对企业的意义。
转到视频集

2. 提高工作订单规划的效率

工作订单推动活动，依赖于工作计划和任务计划来授权并提供资源以处理任务。这一过程本身虽然简单明了，但却耗费大量时间，因此工作订单规划经常出现延误也就不足为奇了。

生成式 AI 通过为基础模型提供特定资产或类别所需的所有指令、零件、工具和技能进行训练，从而赋能这些模型，进而生成工作计划。这将增强员工的功能，从而将规划熟练程度提高 10%–20%。此外，生成式 AI 还可以促进自动化，并建议更新维护标准，这可能导致合规性提高 10% 到 25%。

3. 支持可靠性工程

可靠性是任何资产驱动型业务的关键性能指标。遗憾的是，许多站点的资深可靠性工程师正在流失，导致培训后备人员所需的资源捉襟见肘。通过使用 AI/ML 混合模型，生成式 AI 可从历史数据中生成故障和影响分析，使您能够确定连续故障优先级并减少高达 25%-50% 的故障，同时将站点可靠性提高 10%-15%。

4. 分析和应用维护标准

生成式 AI 基础模型可以根据资产类别标准进行训练，包括工作历史、维护计划、工作计划和备件。他们负责识别现有资产并提出符合现行标准的建议。通过提高员工技能，生成式 AI 分析可将资产使用寿命延长 15%-20%，并将正常运行时间增加约 5%-10%。

5. 更新维护质量

当工作订单完成时，它们通常会发出需要继续下一个订单的信号。然而，对完成的工作订单进行智能分析，可以揭示出合规性或维护流程需要改进的领域。生成式 AI 可以推荐更新，以提高计划性维护的有效性，提升幅度为 15%–25%；如果缺少工作计划，它还能基于已完成的工作计划创建新的工作计划，从而提高计划效率 10%–20%。

6. 协助遵守安全和法规

生成式 AI 为行业、现场或资产安全以及监管合规提供实时支持，减少罚款 25%，并提高合规性最高可达 50%。使用发布的安全指南、法规、监管文件、裁定以及内部数据源训练模型，可以显著提高规划师和技术人员在监管备案中的速度、准确性和成功率。

探索生成式 AI

了解更多关于 IBM® Consulting 在生成式 AI 领域所做工作的信息。

作者

Jen Stevenson

IBM

资源

面向 CEO 的生成式 AI 指南

了解 CEOs 如何在生成式 AI 所能创造的价值与其所需的投资和带来的风险之间取得平衡。
将你的生成式 AI 技能提升到新的水平

学习基本概念并通过亲手实验、课程、指导项目、试用等方式培养您的技能。
解锁生成式 AI + ML 的强大功能

了解如何自信地将生成式 AI 和机器学习融入您的业务中。
让 AI 充分发挥作用：利用生成式 AI 提高投资回报率

想要从 AI 投资中获得更好的回报吗？了解如何通过帮助您最优秀的人才构建和提供创新的新解决方案，在关键领域扩展生成式人工智能来推动变革。
2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
深入了解 IBM Granite

IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
如何选择合适的基础模型

了解如何为您的用例选择最合适的 AI 基础模型。
树立信任，从容自信在 AI 新时代蓬勃发展

深入了解强大 AI 战略的 3 个关键要素：创造竞争优势、在整个企业中扩展 AI 以及推进值得信赖的 AI。
相关解决方案
IBM watsonx.ai

使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。

 了解 watsonx.ai
人工智能 (AI) 解决方案

借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。

 深入了解 AI 解决方案
人工智能服务

通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。

 深入了解人工智能服务
采取后续步骤

一站式访问跨越 AI 开发生命周期的功能。利用用户友好型界面、工作流并访问行业标准 API 和 SDK，生成功能强大的 AI 解决方案。

 深入了解 watsonx.ai 预约实时演示