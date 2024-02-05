每个资产管理者，无论组织规模如何，都面临着类似的任务：简化维护规划、增强资产或设备的可靠性，以及优化工作流以提高质量和生产力。IBM 商业价值研究院最近的一项研究显示，近一半的受访者表示，他们已经采用新技术来应对挑战。

随着生成式人工智能基础模型与传统 AI 技术的结合，未来我们有望对复杂资产环境实施更精准的管控，这意味着更强大的解决方案即将到来。这些基础模型建立在大语言模型之上，并使用大量的非结构化外部数据进行训练。它们可以生成文本和图像等响应，同时还能解释和处理现有数据。

让我们探索生成式人工智能如何优化企业资产管理运营（包括现场服务、维护和合规）的六种方式。生成式 AI 可以：