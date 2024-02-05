每个资产管理者，无论组织规模如何，都面临着类似的任务：简化维护规划、增强资产或设备的可靠性，以及优化工作流以提高质量和生产力。IBM 商业价值研究院最近的一项研究显示，近一半的受访者表示，他们已经采用新技术来应对挑战。
随着生成式人工智能基础模型与传统 AI 技术的结合，未来我们有望对复杂资产环境实施更精准的管控，这意味着更强大的解决方案即将到来。这些基础模型建立在大语言模型之上，并使用大量的非结构化外部数据进行训练。它们可以生成文本和图像等响应，同时还能解释和处理现有数据。
让我们探索生成式人工智能如何优化企业资产管理运营（包括现场服务、维护和合规）的六种方式。生成式 AI 可以：
现场服务技术员、维护计划员和现场绩效主管构成了您的前线团队。他们需要针对资产故障和维修的工作计划和操作指令。使用混合人工智能或机器学习 (ML) 模型，您可以利用企业数据和已发布数据（包括新收购的资产和站点）对其进行训练。
通过交互式对话，它可以生成可视化分析，并及时将内容传递给您的团队。获得这些知识可将现场服务的正常运行时间提高 10%-30%，并将首次修复率提高 20%，从而节省成本、提升员工生产力并提高客户满意度。
工作订单推动活动，依赖于工作计划和任务计划来授权并提供资源以处理任务。这一过程本身虽然简单明了，但却耗费大量时间，因此工作订单规划经常出现延误也就不足为奇了。
生成式 AI 通过为基础模型提供特定资产或类别所需的所有指令、零件、工具和技能进行训练，从而赋能这些模型，进而生成工作计划。这将增强员工的功能，从而将规划熟练程度提高 10%–20%。此外，生成式 AI 还可以促进自动化，并建议更新维护标准，这可能导致合规性提高 10% 到 25%。
可靠性是任何资产驱动型业务的关键性能指标。遗憾的是，许多站点的资深可靠性工程师正在流失，导致培训后备人员所需的资源捉襟见肘。通过使用 AI/ML 混合模型，生成式 AI 可从历史数据中生成故障和影响分析，使您能够确定连续故障优先级并减少高达 25%-50% 的故障，同时将站点可靠性提高 10%-15%。
生成式 AI 基础模型可以根据资产类别标准进行训练，包括工作历史、维护计划、工作计划和备件。他们负责识别现有资产并提出符合现行标准的建议。通过提高员工技能，生成式 AI 分析可将资产使用寿命延长 15%-20%，并将正常运行时间增加约 5%-10%。
当工作订单完成时，它们通常会发出需要继续下一个订单的信号。然而，对完成的工作订单进行智能分析，可以揭示出合规性或维护流程需要改进的领域。生成式 AI 可以推荐更新，以提高计划性维护的有效性，提升幅度为 15%–25%；如果缺少工作计划，它还能基于已完成的工作计划创建新的工作计划，从而提高计划效率 10%–20%。
生成式 AI 为行业、现场或资产安全以及监管合规提供实时支持，减少罚款 25%，并提高合规性最高可达 50%。使用发布的安全指南、法规、监管文件、裁定以及内部数据源训练模型，可以显著提高规划师和技术人员在监管备案中的速度、准确性和成功率。
了解更多关于 IBM® Consulting 在生成式 AI 领域所做工作的信息。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的人工智能专业知识和解决方案组合，让人工智能在您的业务中发挥作用。
通过增加 AI 重塑关键工作流程和运营，最大限度提升体验、实时决策和商业价值。