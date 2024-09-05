ERP 集成有助于同步业务功能，使利益相关者能够简化对企业数据的访问。ERP 解决方案消除了可能影响整体业务健康状况并要求员工跨各种应用程序、平台和部门搜索信息的数据孤岛。ERP 集成通过集中数据来提高业务流程的可见性，从而实现更快、更明智的业务决策。



企业资源规划是一种业务管理软件系统，组织利用它来收集、管理和分享企业内的数据。这些系统由业务应用程序组成，也称为集成模块。实施企业资源规划 (ERP) 有助于在通过集成平台管理企业的核心职能，例如财务、供应链管理和采购、人力资源等。

现代 ERP 软件使用预构建的连接器和应用程序编程接口 (API)；API 是使不同系统能够相互通信并促进这些系统之间数据流动的一组协议。ERP 集成战略会考虑企业使用哪些数据来做出决策以及如何使用该数据来优化业务功能。

集成 ERP 解决方案促进了 ERP 软件与其他企业系统和应用程序之间的高效数据流，使相关各方能够更轻松地访问所需的信息。现代企业会收集大型数据集，而 ERP 集成可以帮助团队更好地查看和分析大量数据。借助此能力，团队能够发现系统性低下问题和安全威胁，深入了解增长机会并更快地适应不断变化的业务条件。