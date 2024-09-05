ERP 集成有助于同步业务功能，使利益相关者能够简化对企业数据的访问。ERP 解决方案消除了可能影响整体业务健康状况并要求员工跨各种应用程序、平台和部门搜索信息的数据孤岛。ERP 集成通过集中数据来提高业务流程的可见性，从而实现更快、更明智的业务决策。
企业资源规划是一种业务管理软件系统，组织利用它来收集、管理和分享企业内的数据。这些系统由业务应用程序组成，也称为集成模块。实施企业资源规划 (ERP) 有助于在通过集成平台管理企业的核心职能，例如财务、供应链管理和采购、人力资源等。
现代 ERP 软件使用预构建的连接器和应用程序编程接口 (API)；API 是使不同系统能够相互通信并促进这些系统之间数据流动的一组协议。ERP 集成战略会考虑企业使用哪些数据来做出决策以及如何使用该数据来优化业务功能。
集成 ERP 解决方案促进了 ERP 软件与其他企业系统和应用程序之间的高效数据流，使相关各方能够更轻松地访问所需的信息。现代企业会收集大型数据集，而 ERP 集成可以帮助团队更好地查看和分析大量数据。借助此能力，团队能够发现系统性低下问题和安全威胁，深入了解增长机会并更快地适应不断变化的业务条件。
ERP 供应商提供 ERP 集成服务，包括预构建和可自定义选项。业务需求因各种因素而异，如 IT 资源、企业运行的软件应用程序数量、应用程序是云还是托管在企业内部、可扩展性需求以及预计的业务增长。
ERP 集成方法包括点对点集成、企业服务总线和整合平台即服务 (iPaaS)。
点对点集成可以使两个系统直接链接。IT 团队使用定制代码在两个系统之间建立直接通信，以提供高水平的控制。对于软件集成极少的基本系统来说，点对点集成通常是一种成本较低的选择。
对于涉及许多应用程序的大型集成，IT 部门在这种模式下维护可扩展性会变得困难。点对点连接需要 IT 部门构建和维护代码，这可能既昂贵又耗时。
ESB 是一个集中式软件组件，用于管理不同软件系统的集成。它通常用于本地架构中的复杂集成。
ESB 通过使用在应用程序之间转换信息的连接器来标准化信息。这个中间的转换层称为通信总线。ESB 是在集成旧版系统时的一个强大的工具，但对于云应用程序来说，ESB 并不是最佳的选择。与点对点一样，ESB 需要 IT 部门的技术专长才能集成和维护。
CRM 工具有助于记录和管理与客户或潜在客户互动相关的数据。CRM 系统包括客户数据，如购买历史、联系信息以及与客户支持团队互动的相关信息。这些数据可帮助销售、营销和客户服务团队提高用户留存，创造新的潜在客户并改善体验。
ERP 集成使这些数据在各个团队中可见，从而实现更明智的决策并优化销售和营销计划。
将 ERP 系统与项目管理工具相结合，有助于组织领导者协调不同团队的任务，并在截止日期前完成任务。项目经理利用这些集成来提高计划和产品敏捷迭代的效率，并改进项目规划。将 ERP 系统与项目管理软件相集成，可使项目经理使用一个统一的系统，随时向团队成员通报可能影响其工作流和程序的全业务范围计划的最新情况。
ERP 电子商务集成集中了库存管理、产品数据、采购订单历史记录和客户数据。集中这些数据使组织能够自动执行其电子商务网站上的许多功能，例如确保网站列表与当前库存保持同步。
电子商务集成实现了跨组织的自动化和高效的信息共享。例如，这种集成可通过实现运输信息至订单履行仓库的自动流动来帮助简化订单履行。营销和销售团队可以使用电子商务信息来记录高需求产品和销售模式，并相应地调整策略。电子商务数据可以帮助业务团队决定何时需要逐步淘汰产品或何时调整定价模式。
人力资源 (HR) 部门通常处理许多组织任务，例如招聘和解雇、福利管理、绩效审查和薪资跟踪，以及大量员工数据和文档。ERP 集成通过创建和管理更易于访问和安全存储的员工个人档案来辅助整合这些数据。
与 HR 系统的集成有助于让 HR 团队了解更广泛的业务需求，这些信息在雇用新员工和创建职位列表时非常有价值。ERP 集成还可以帮助团队自动执行许多手动 HR 任务，例如入职或带薪休假 (PTO) 批准，使 HR 团队能够专注于更具战略性的工作。
ERP 集成益处很多，例如可帮助组织：
实时数据的收集、综合和分析有助于团队建立组织知识并更好地理解业务功能。各个部门孤立的或无法访问的数据可能会阻碍组织全面了解其资源和业务需求。这些孤立的数据可能会造成工作流冗余和其他效率低下或问题。
ERP 集成统一了以前不同的数据，使团队能够从他们的数据中获得更大的价值并发现有助于改善组织流程的洞察分析。
将 ERP 应用程序与其他企业应用程序和数据库集成，可以实现数据的集中化，并有助于改善部门之间的内部沟通。它还可以防止员工将时间浪费在搜索数据上。
集中式数据存储库可以更轻松地分发实时数据报告和分析，并创建所有业务部门都可以依赖的单一可信信息源（并知道他们与同事基于相同的信息采取行动）。许多 ERP 系统可以自动创建图表和仪表板，将收集的数据以清晰的方式呈现。
集中式数据存储具有许多实际应用。例如，如果销售、营销和电子商务团队分享对供应链时间线和生产流程的理解，团队可以改进预测并保持一致，以确保在出现供应中断或物品缺货时，有效地调整销售和营销工作。
数据输入非常繁琐，而且容易出现人为错误。ERP 解决方案有助于实现数据输入流程自动化并提高数据准确性。ERP 系统还有助于自动执行发票生成、发票审批、库存更新和其他行业特定流程。
简而言之，ERP 集成有助于组织更准确地了解整个业务。这种增强的可观察性推动了实时数据分析，为领导者提供了做出自信决策所需的全面视图，并帮助团队主动避免未来的问题。
广泛的可观察性和集成系统也有助于企业执行全公司范围的规则、法规和合规标准。
ERP 集成带来了企业范围的益处，但 IT 团队在初始集成过程和整个集成生命周期中可能面临一些挑战。ERP 集成的障碍因企业范围和规模以及所选的集成方法而异。挑战包括：
ERP 系统收集和管理来自不同团队和部门的数据，这意味着数据的格式在不同应用程序之间可能有所不同。点对点和 ESB 整合解决方案尤其需要内部技术专长和 IT 专业人员来帮助管理数据转换。这些整合方法还要求技术人员随着环境变得越来越复杂而扩展和维护环境。
iPaaS 解决方案包括预建的连接器，可帮助集成应用程序并减轻数据转换工作量。尽管 iPaaS 解决方案比其他一些方法提供了更多的标准集成工具和功能（并且更易于扩展），但它们可能也需要技术人员自定义和监控数据流，尤其是在设置期间以及更复杂或更独特的集成中。
复杂的集成通常需要额外的 IT 资源和人员配备。IT 团队确保更新应用程序，并且这些更新不会导致数据流中断。
iPaaS 集成和云应用程序通常支持自动更新、集成和测试，但仍需要定期监督。在实施 ERP 解决方案时监控初始数据迁移有助于组织确保集成数据的完整性并避免业务中断。
ERP 集成解决方案有时包括数据迁移监控工具，或者可以与其他监控软件集成使用。
集成来自各种来源的数据可能会暴露敏感数据或留下安全漏洞。例如，即使数据集成流程将数据统一在同一个集中式系统中，HR 部门存储的数据可能与客户销售数据有不同的安全要求。
无论集成解决方案是内部构建的还是通过第三方供应商购买的，组织都应确保这些解决方案包括数据监控、监管和合规功能。
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