可再生能源转型正在进行中。但各组织的行动是否足够迅速？
为了对抗气候变化，全球正在努力逐步淘汰化石燃料并转向清洁的可再生能源或绿色能源。在 2015 年的联合国气候变化大会上，各国签署了《巴黎协定》，加快了可再生能源转型。自那时起，政策制定者和公众越来越意识到燃烧化石燃料的危害，例如二氧化碳和其他温室气体的排放。
但即便如此，过去九年仍然是有记录以来最温暖的九年（ibm.com 外部链接），持续的全球变暖威胁着人类、动物和生态系统的福祉。由此提出了一个问题：我们该如何减缓变暖？
在本文中，我们将探讨可供企业使用的可再生能源、企业加快自身清洁能源转型的措施，以及如何在此过程中获得利益相关者的支持。
可再生能源可实现零碳排放或较低的碳排放，有助于对抗气候变化和遏制全球升温，还有助于满足全世界不断增长的能源需求。根据国际可再生能源机构 (IRENA) 的数据，2023 年可再生能源容量增长近 14%，即 473 吉瓦 (GW)（ibm.com 外部链接）。但是，可再生能源的获取方式和可用性各不相同，影响着企业有关应该投资于哪些可持续能源的决策。
虽然不同组织的选择不尽相同，但在当今能源转型总发挥核心作用的可再生能源包括：
水力发电依赖于水的流动来推动涡轮机发电。据国际能源署 (IEA) 预测，随着技术的发展，水电到 2030 年仍将是最大的清洁能源提供者（ibm.com 外部链接）。
太阳能发电通过两种方式将阳光转化为电能：太阳能光伏和聚光太阳能热力发电。到 2027 年，太阳能发电量可能会超过煤炭和天然气发电量（ibm.com 外部链接）。
风力发电利用小型到大型涡轮机来发电。如今，许多风电场利用更强的海上风力，有望使海上风电容量翻倍。
其他可再生能源包括地热和生物质能。中国中央政府计划投资（ibm.com 外部链接）生物质能，到 2025 年投资金额达到 1.2 万亿元人民币（1723.2 亿美元）。在非洲，专家估计肯尼亚和埃塞俄比亚可能会利用地热资源发电大约 10,000 兆瓦 (MW)（ibm.com 外部链接）。尽管公共部门和私营部门进行了广泛的研究，但这些能源在能源市场中尚未发挥像水电、太阳能和风能那样重要的作用。
对于寻求可再生能源转型的组织来说，确定可再生能源的可用性只是其中一个环节。他们还必须确定如何采购可再生能源系统并将其整合到自己的产品组合中。值得庆幸的是，他们有多种选择和策略，包括：
可再生能源证书 (REC)：可以从发电厂购买 REC。REC 表明持有者拥有由可再生能源产生并输送到电网的 1 兆瓦时 (MWh) 零碳电力。当英特尔（ibm.com 外部链接）宣布计划到 2025 年在俄亥俄州建造两家计算机芯片工厂时，他们使用 REC 承诺这些设施将在五年内完全使用可再生能源运行。
购电协议 (PPA)：购电协议是能源买家和供应商之间的长期合同，规定了可再生能源资产的价格和数量。Microsot（ibm.com 外部链接）与 Brookfield Asset Management 签署了一项为期五年的协议，通过在公司位于欧洲和北美的设施中增加超过 10.5 吉瓦的太阳能、风能和其他可再生能源，使其可再生能源容量翻一番。
可再生能源资产投资：组织可以在其设施处安装太阳能电池板或风力涡轮机，以促进现场发电。电能储存 (EES) 系统有助于储存多余的电力，确保即使在停电期间也能稳定供应能源。如今，Target（ibm.com 外部链接）拥有全美最大的现场太阳能足迹之一，其中包括纽约州最大的太阳能电池板阵列。该 7.5 兆瓦能源系统将于今年投入运行。
电气化：电气化是指将依赖非电能源的设备、系统或流程转换为电力驱动的设备、系统或流程。电动汽车 (EV) 就是一个典型例子。电气化通常依靠可再生技术来获取电力，从而可以助力脱碳工作。通过扩大可再生电力采购规模，IBM 有望实现到 2025 年使用 75% 可再生电力的当前目标。
与可再生能源采用相关的最紧迫挑战之一是前期成本。但是，对于企业和经济体来说，投资清洁能源项目和可再生能源技术将带来巨大的长期利益。通过提高对这些优势的认识，致力于能源转型的企业领导者能够赢得投资者和其他利益相关者的支持。它们还可以推动经济增长。这些优势包括：
加大气候行动力度可以为清洁能源行业带来更多就业机会。供应链领导者可以投资于能够识别范围 1、2 和 3 排放的人才，或者与能够以合乎道德的方式采购原材料的供应商合作。2022 年，全球能源行业就业人数增加到 1370 万个（ibm.com 外部链接），在过去十年中几乎翻了一番。
公司可以使用平准化能源成本 (LCOE) 等指标来确定不同可再生能源技术和项目的成本效益。固定费率 PPA 针对电力市场波动提供了价格稳定性，而上网电价补贴 (FiT) 则针对能源生产商生产并向电网提供的电力授予高于市价的价格。
在美国，企业部署可再生能源可以换取商业能源投资税收抵免，从而为企业提供补贴。在一些欧洲国家或地区，例如德国，企业可以享受太阳能电池板安装的更低增值税税率（ibm.com 外部链接）。在亚洲，印度对太阳能装置加速税收折旧，为商业和住宅消费者提供了优势。
可再生能源可以通过能源多样化来提供更大的稳定性和弹性。即使电网或发电厂不完全依靠可再生能源运行，通过各种能源生产方式也可以确保电力持续可用。
新一波关注可持续发展的利益相关者正在向组织施加压力，要求其公开环境、社会和治理(ESG) 因素。这种压力鼓励公司采取有助于提高品牌声誉的清洁能源举措。
向可再生能源过渡有助于企业实现各种立法和框架所规定的气候目标。例如，在一些地区，法律要求进行 ESG 报告，而不仅仅是鼓励这样做。此外，一些企业必须遵守《企业可持续发展报告指令》(CSRD) 等法规，该指令鼓励欧盟企业披露其环境和社会影响。
展望未来，有效的能源管理将成为加速向可再生能源过渡的关键。IBM® Environmental Intelligence Suite 等软件解决方案可以帮助企业在其产品组合中采用清洁能源，同时提高能效并降低能耗。借助定制的气候应用程序和数据模型，组织可以顺利实现向净零排放的过渡。
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