可再生能源可实现零碳排放或较低的碳排放，有助于对抗气候变化和遏制全球升温，还有助于满足全世界不断增长的能源需求。根据国际可再生能源机构 (IRENA) 的数据，2023 年可再生能源容量增长近 14%，即 473 吉瓦 (GW)（ibm.com 外部链接）。但是，可再生能源的获取方式和可用性各不相同，影响着企业有关应该投资于哪些可持续能源的决策。

虽然不同组织的选择不尽相同，但在当今能源转型总发挥核心作用的可再生能源包括：

水电

水力发电依赖于水的流动来推动涡轮机发电。据国际能源署 (IEA) 预测，随着技术的发展，水电到 2030 年仍将是最大的清洁能源提供者（ibm.com 外部链接）。

太阳能

太阳能发电通过两种方式将阳光转化为电能：太阳能光伏和聚光太阳能热力发电。到 2027 年，太阳能发电量可能会超过煤炭和天然气发电量（ibm.com 外部链接）。

风力

风力发电利用小型到大型涡轮机来发电。如今，许多风电场利用更强的海上风力，有望使海上风电容量翻倍。

其他可再生能源包括地热和生物质能。中国中央政府计划投资（ibm.com 外部链接）生物质能，到 2025 年投资金额达到 1.2 万亿元人民币（1723.2 亿美元）。在非洲，专家估计肯尼亚和埃塞俄比亚可能会利用地热资源发电大约 10,000 兆瓦 (MW)（ibm.com 外部链接）。尽管公共部门和私营部门进行了广泛的研究，但这些能源在能源市场中尚未发挥像水电、太阳能和风能那样重要的作用。