结合 LCOE 的能源分析可以帮助公司、开发商和投资者评估能源生产项目的竞争力。它还可以比较不同类型技术的发电成本，为政策制定者和分析师提供决策信息。

LCOE 是全球能源转型的重要指标，即从高排放化石燃料能源向可再生能源技术和低碳替代能源转变。随着经济和政治条件的变化，能源转型态势也会发生变化。例如，新的政府补贴能够改善可再生能源项目的融资前景，而不断上涨的燃料成本会降低化石燃料项目的吸引力。在这样的发展中，LCOE 可以帮助决策者确定不同清洁发电技术和项目的成本效益和可行性。

尽管 LCOE 得以广泛使用，但批评者建议谨慎对待 LCOE。由于 LCOE 计算公式不包括特定场地的成本和可靠性等重要因素，因此可能无法全面反映能源项目的价值。1