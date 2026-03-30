发票是指向企业收取的任何费用的付款请求，无论是硬件、软件、公用事业、咨询、运输、库存还是其他服务。
自动发票处理与组织的应付账款 (AP) 系统紧密相连。但是，虽然 AP 自动化传统上处理端到端的付款生命周期，自动发票处理仅处理其中一部分功能，包括发票采集、数据提取和发票审批。
发票处理本身必然产生成本。例如，组织必须为数据存储付费，以维护交易记录。组织必须指派人工团队来验证发票、处理错误、与供应商沟通并审查异常情况。组织还必须在银行转账期间支付交易费用。
尽管发票处理成本不可避免，但对于仅依赖手动处理发票的企业，费用可能成倍增加。单张发票的成本差异或许微不足道，但费用在成百上千笔交易中会迅速累积。
其中一个原因是手动流程会引入人为错误，导致数据录入差异，进而可能造成高昂的滞纳金和耗时的纠正工作。手动发票处理还会因未处理的发票堆积并形成瓶颈，而拖慢工作流。
这些因素促使越来越多的企业采用可扩展、基于云的发票自动化解决方案，利用自动化来帮助减少容易出错的发票处理任务。发票自动化软件通常采用人工智能 (AI) 模型，能够在有限的人工监督下解读和整理发票，从而加快处理时间、提高准确性，并最终实现更高效的应付账款工作流。
在 2024 年的一项研究中，拥有成熟（高度自动化）AP 流程的组织大约需要三天时间完成一张发票，而平均时间为 17 天。这些企业处理每张发票的成本也不到一般公司的四分之一，从而实现了显著的成本节约。
然而，根据 2025 年财务运营与领导力研究所 (IFOL) 的一项调查，近四分之三的组织表示他们尚未实现完全自动化的应付账款系统，而 27% 的组织则完全没有自动化功能（完全依赖手动数据录入）。
组织可能不愿采用自动发票处理，原因包括：将人工智能驱动的会计软件与旧版系统集成的复杂性；合规性、可靠性和安全性顾虑；订阅第三方会计服务的成本；或在实施过程中担心中断关键的应付账款功能和工作流。
自动发票处理与应付账款自动化传统上处理组织发票自动化策略的不同层面。AP 自动化覆盖组织端到端的付款生命周期，包括审批流程、记录保存、ERP 系统集成、供应商沟通以及与处理和履行发票相关的所有其他步骤。（AP 自动化本身可以是组织更广泛的从采购到付款 (P2P) 自动化工作的一部分，该工作旨在现代化和数字化整个采购流程。）
同时，自动发票处理侧重于更广泛的 AP 框架内的部分流程。它简化了发票采集（从发票中提取相关数据）、路由和审批，但传统上不延伸到高级发票管理、工作流优化或最终付款。
然而，如今随着客户日益要求统一解决方案，许多供应商不再区分 AP 流程和自动发票处理。相反，提供商通常将端到端的发票自动化功能捆绑到单一平台中，或提供不同的订阅层级和定价水平，每层具有各自的功能集。高度专业化行业的组织也可能使用模板或自定义代码，在供应商托管的应付账款平台内设计自己的发票处理流程。
自动发票处理软件结合了人工智能驱动和基于规则的系统，帮助简化组织接收、处理和验证发票的方式。步骤可能因组织而异，但典型的工作流通常包含以下关键阶段：
企业通过各种渠道接收发票，包括实体邮箱、应付账款收件箱、供应商门户和电子数据交换 (EDI) 系统。发票自动化解决方案可以自主地标准化和规范化这些发票，为下游处理做好准备，并将其整合，以便可以从集中位置访问。
自动化平台还可以将纸质发票转换为数字单据，使 OCR 系统能够读取。而电子发票则无需转换，因为它们以结构化文件（例如 XML 或 EDIFACT）形式交付，发票处理系统可自动读取。
OCR 技术将嵌入静态图像或 PDF 文件（例如，扫描的收据）中的文本转换为可编辑、机器可读的格式。随后，机器学习 (ML) 引擎智能地解读各明细项，并提取相关数据，如商品描述、购买日期、单价、付款期限及其他详细信息。低置信度字段（模型无法自行解读的数据元素）会被转交人工进一步审查。
验证涉及将提交发票中的详细信息与企业内部记录进行比较，以帮助确保二者一致。此过程可发现重复发票（当组织收到同一产品或服务的两张发票时）、差异（当提交的发票与供应商提供的服务不符时）及其他错误。在验证阶段，自动化系统还通过审查税务 ID、银行详细信息和其他标识符来核实供应商身份，从而加强安全性。
发票匹配是验证过程的重要组成部分。在两方匹配中，组织将发票与其最初收到的采购订单进行匹配。三方匹配则评估收货单 (GRN)——确认特定服务或产品已交付的文件——与采购订单一起，提供额外一层保护。匹配可手动、自动或通过混合方式完成，具体取决于发票处理系统的成熟度水平。
如果发票自动化平台在数据提取或验证阶段识别出特定发票存在问题——或者无法自行解读或分类发票——它会将该发票转交人工进一步审查。最终决策随后会反馈到系统中，以便其机器学习组件能够从过去的错误中学习，并随着时间的推移变得更快、更准确。
在付清发票款项之前，通常需要获得批准——通常由购买产品或服务的团队经理批准。自动化平台可根据预定义的特征（如部门、地理区域、支出类型或发票金额）自动将发票路由给经理，从而加速审批工作流。平台还可以向经理发送通知和提醒，或在付款截止日期临近前升级发票审批请求。
由于提供商越来越多地将端到端 AP 自动化功能捆绑到单一集成平台中，值得探讨一些额外步骤，这些步骤虽未包含在所有自动发票处理软件中，但仍是大多数应付账款工作流不可或缺的一部分。
审批通过后，付款会通过银行应用程序编程接口 (API) 或安全支付文件自动安排，通常与组织的 ERP 或会计系统协调进行。AP 平台确定使用哪种付款方式（通过 ACH、第三方支付平台、纸质支票或其他方式）、何时发送付款，以及是否将该付款与类似付款合并处理以提高效率并限制交易费用。AP 系统还可以自动发送汇款通知，即通知供应商发票已付清的文件。
许多发票处理平台具备强大的管理和分析工具，帮助财务团队在发票生命周期的每个阶段进行追踪、排查错误，并从集中位置优化发票处理工作流。日志机制生成一致的审计追踪，这对维持财务法规合规至关重要。组织还可以通过检查错误率和周期时间等指标来监控系统性能。
|手动发票处理
|自动化发票处理
|发票采集
|财务团队手动收集和整理分散在不同格式和环境中的发票
|发票被自主收集并标准化
|数据提取
|团队手动转录发票数据
|OCR 和 ML 可快速从数字发票中提取数据
|验证
|团队手工核对发票
|发票处理系统自主比较数据值和发票详细信息
|审批路由
|团队根据具体情况手动确定应接收发票的经理
|基于规则的系统自动将发票路由到合适的经理
|会计与 ERP 集成
|团队每次处理新发票时手动将发票数据发送到相关系统；存在潜在的同步问题
|发票自动化系统与 ERP 和会计系统完全集成
|付款处理
|团队手动输入付款详情以执行付款
|自动化平台在有限人工监督下安排、发起和优化付款
|可扩展性
|处理更大数量的发票需要更多人员和更多时间
|团队可快速扩展处理能力以适应波动的发票量
|可见性
|团队可能难以对分散在不相连服务中的发票保持监控
|发票状态可实时更新，并通过统一监控平台查看
自动发票处理旨在解决手动处理工作流中可能出现的低效和不准确问题。显著优势包括：
由于发票能够高效地从采集流转至付款，组织可以利用提前付款折扣，即鼓励组织提前支付发票以换取折扣。同时，自动发票处理可以减少或避免逾期付款，因为发票丢失、错放或延误的可能性降低。
发票在其生命周期中遇到的瓶颈减少，团队可以无缝扩展资源以适应波动的发票量。由于每张发票从采集到最终付款都易于识别和追踪，组织可以快速解决差异和错误。
凭借对自动化工作流的全面、实时可见性以及更少的延误，组织可以与供应商建立更紧密的关系。自动化报告和文档机制降低了付款纠纷的风险，促进更迅速的沟通并提高透明度。
尽管仍需要人工监督并处理异常，但财务团队不再需要自行完成繁琐、重复的任务。他们可以将更多时间投入到更高级别的财务管理和优化职责上，以更好地满足业务需求。
自动化通过基于规则的路由和通知，有助于降低人为错误的风险。团队还可以通过分析和监控工具全面了解发票工作流，从而提升可见性。AP 平台还与组织的总账集成，帮助团队维护准确、最新的现金流视图。
虽然自动发票处理系统有助于简化工作流，但也可能带来新的运营挑战，并暴露执行差距，尤其在初始实施阶段。常见的障碍包括：
由于自动发票处理涉及多个服务和架构层，组织在连接现代发票服务与旧版系统时可能难以克服不一致问题。未同步的发票状态可能导致现金流、预算和系统性能的展示不准确。许多组织借助 API 来促进不同服务之间的数据交换，以帮助克服集成复杂性。
尽管有了现代创新，自动发票处理解决方案仍然需要一定程度的人工监督，才能准确高效地运行。但过多的异常情况可能会让团队不堪重负，迫使他们暂时重新采用手动工作流。
为解决这一问题，一些平台可以按类型和严重程度对异常进行分类，从而提高错误响应的速度和敏捷性。组织还可以设计稳健的异常处理管道，以便团队能够在错误影响系统整体性能之前作出响应。
组织需要为合规目的保存详细的发票记录，并且出于安全顾虑，必须隐藏敏感的发票数据。一些团队可能认为将这些关键职责移交给自主处理平台风险太大，因此可能更愿意自行管理发票流。
尽管自动发票处理能帮助组织长期节省资金，但高昂的前期集成成本可能会让一些企业暂缓发票自动化。对于规模较小的组织尤其如此，它们可能认为自动化系统对其相对简单的工作流而言过于复杂。