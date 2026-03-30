发票是指向企业收取的任何费用的付款请求，无论是硬件、软件、公用事业、咨询、运输、库存还是其他服务。

自动发票处理与组织的应付账款 (AP) 系统紧密相连。但是，虽然 AP 自动化传统上处理端到端的付款生命周期，自动发票处理仅处理其中一部分功能，包括发票采集、数据提取和发票审批。

发票处理本身必然产生成本。例如，组织必须为数据存储付费，以维护交易记录。组织必须指派人工团队来验证发票、处理错误、与供应商沟通并审查异常情况。组织还必须在银行转账期间支付交易费用。

尽管发票处理成本不可避免，但对于仅依赖手动处理发票的企业，费用可能成倍增加。单张发票的成本差异或许微不足道，但费用在成百上千笔交易中会迅速累积。

其中一个原因是手动流程会引入人为错误，导致数据录入差异，进而可能造成高昂的滞纳金和耗时的纠正工作。手动发票处理还会因未处理的发票堆积并形成瓶颈，而拖慢工作流。

这些因素促使越来越多的企业采用可扩展、基于云的发票自动化解决方案，利用自动化来帮助减少容易出错的发票处理任务。发票自动化软件通常采用人工智能 (AI) 模型，能够在有限的人工监督下解读和整理发票，从而加快处理时间、提高准确性，并最终实现更高效的应付账款工作流。

在 2024 年的一项研究中，拥有成熟（高度自动化）AP 流程的组织大约需要三天时间完成一张发票，而平均时间为 17 天。这些企业处理每张发票的成本也不到一般公司的四分之一，从而实现了显著的成本节约。

然而，根据 2025 年财务运营与领导力研究所 (IFOL) 的一项调查，近四分之三的组织表示他们尚未实现完全自动化的应付账款系统，而 27% 的组织则完全没有自动化功能（完全依赖手动数据录入）。

组织可能不愿采用自动发票处理，原因包括：将人工智能驱动的会计软件与旧版系统集成的复杂性；合规性、可靠性和安全性顾虑；订阅第三方会计服务的成本；或在实施过程中担心中断关键的应付账款功能和工作流。