CFO 在生成式 AI 时代的角色

CFO 无需成为技术专家。话虽如此，但 CFO 确需了解如何衡量生成式 AI 在整个组织中创造的商业价值，同时还需使用技术来增强自身的技巧和能力。此新技术可帮助 CFO 更好、更快、更智能地完成工作，同时还能提高生产力并开辟新的收入来源。

IBM 商业价值研究院最近发布的《面向 CEO 的财务生成式 AI 指南》报告发现—“成功取决于财务部门将数据转化为可操作洞察分析的速度。”生成式 AI 不仅开启了其他收入来源的大门，还为财务员工解锁了价值。此 IBM 报告发现，AI 采用者平均会将 40% 的财务职能 FTE 再部署归功于 AI。

通过借助生成式 AI 增强我们的日常生活并创建一个数字版本的自己，可让 AI 从根本上成为我们的助手。成为 AI 的消费者可享受若干优点，但成为价值创造者所享受的优点则要大得多。生成式 AI 智能体或助理可采集和汇总内外部来源的结构化与非结构化数据、对其进行解析，并为财务信息生成洞察分析和模式，从而驱动业务价值的提升，并有可能确定尚未开发的收入来源。此功能可节省大量时间，而财务专业人员以前则需耗费很多时间埋头于电子表格。

根据 IBM 商业价值研究院的报告，已采用 AI 的组织已帮助将销售预测错误量减少了 57%，将无法收回的余额减少了 43%，并将每月结算周期时间缩短了 33%。通过采用这些技术，CFO 可为内外部利益相关者提高效率并改善体验。