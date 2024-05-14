CFO 在生成式 AI 时代的角色

标签
CFO 是投资资本的守护者，并负责协调一场运动，而该运动会利用技术和创新来推动企业发展、加速收入流并推动实现有意义的成果。

在当前的商业环境中，CFO 面临瞬息万变的法规、繁琐的报告标准、环境、社会和治理要求以及通货膨胀压力，而这些都使得他们需在不太理想的条件下进行决策；然而，对增长和利润扩张的需求仍然存在。由于 CEO 需寻找提高生产力的方法，CFO 便成长为新的技术与创新顾问。虽然存在不利因素，但我们也可借助技术让 CFO 充分发挥其合作伙伴的作用，同时提高生产力、成本削减、准确性、控制力和商业价值。

通过引入了生成式 AI 的财务管理新方法，此先进技术可帮助 CFO 为组织做出更明智的数据驱动型决策，而这些决策可能会产生重大的财务影响。IBM 商业价值研究院针对 AI 时代的决策所开展的 CEO 研究发现，CEO 的首要任务是技术现代化和生产力，而三大挑战则是技术现代化、可持续发展和安全性。CFO 的角色比以往任何时候都更为重要—此角色需解锁价值，并对一项他们仍在努力完全理解的技术进行扩展和提供资金。

解锁价值

CFO 无需成为技术专家。话虽如此，但 CFO 确需了解如何衡量生成式 AI 在整个组织中创造的商业价值，同时还需使用技术来增强自身的技巧和能力。此新技术可帮助 CFO 更好、更快、更智能地完成工作，同时还能提高生产力并开辟新的收入来源。

IBM 商业价值研究院最近发布的《面向 CEO 的财务生成式 AI 指南》报告发现—“成功取决于财务部门将数据转化为可操作洞察分析的速度。”生成式 AI 不仅开启了其他收入来源的大门，还为财务员工解锁了价值。此 IBM 报告发现，AI 采用者平均会将 40% 的财务职能 FTE 再部署归功于 AI。

通过借助生成式 AI 增强我们的日常生活并创建一个数字版本的自己，可让 AI 从根本上成为我们的助手。成为 AI 的消费者可享受若干优点，但成为价值创造者所享受的优点则要大得多。生成式 AI 智能体或助理可采集和汇总内外部来源的结构化与非结构化数据、对其进行解析，并为财务信息生成洞察分析和模式，从而驱动业务价值的提升，并有可能确定尚未开发的收入来源。此功能可节省大量时间，而财务专业人员以前则需耗费很多时间埋头于电子表格。

根据 IBM 商业价值研究院的报告，已采用 AI 的组织已帮助将销售预测错误量减少了 57%，将无法收回的余额减少了 43%，并将每月结算周期时间缩短了 33%。通过采用这些技术，CFO 可为内外部利益相关者提高效率并改善体验。

新的运营模式、技能与能力

生成式 AI 正在改变我们开展业务的方式。CFO 办公室需适应这些新的工作方式。人类与数字员工队伍的结合除可为财务组织提供所需的新技能和能力之外，还创造了一种新的运营模式。CFO 无需成为数据科学家，但他们确应了解采用此技术如何能推动实现业务价值。

虽然仍需具备财务职能技能，但也需要一套新技能来优化数字服务的采用和使用。通过虚拟助理来增强员工队伍从而释放产能，财务专业人员可将时间集中于技能更高的能力上。用户无需在 Excel 电子表格上花费大量时间，而是将一些时间花在构建 AI 工具上；这些工具有助于获得洞察分析并提供更好的规划和预测。

好消息是：教授金融专业人士如何利用技术来创造价值可能比教授数据科学家这些金融技能更为容易。财务人员应成为价值创造者和体验设计师，从而提高其分析与技术技能，以便能培训他们的助手并为其编写提示，从而对数字服务进行微调、调整和改进。此外，作为 CEO 的合作伙伴，高级财务主管需要具备更高的沟通与讲故事技能。

治理和控制

信任对金融业领导者至关重要，因而 CFO 必须能信任做出关键业务决策以及财务与环境、社会和治理报告所需的数据。生成式 AI 一类的技术可能会引发对数据准确性的怀疑或不信任，尤其是对依赖手动流程的组织而言。数据治理对于确保不出现偏见或幻觉、形成对数据的更高信任以及为 CFO 提供支持其报告所需的保证均至关重要。IBM 商业价值研究院报告中的调查结果表明，在整个财务组织中建立治理结构可“[……]弥合治理差距并制定道德指导，从而支持以合乎道德的方式采用生成式 AI。”

无论任务为何，采用生成式 AI 的组织都应清楚：通过正确的治理，CFO 和员工均可腾出时间进行创新，而不是对即将到来的变革感到抗拒。

生成式 AI 入门

必须记住的是，很多组织仍处于早期采用阶段，还有些则在犹豫是否要投入其中。但研究表明，组织在 AI 之旅中走得越远，提供的价值就越多。

如果您的组织正在寻求深入了解生成式 AI，则可考虑从一项劳动密集型任务开始，例如识别并减少财务报告中的错误。从混合云环境开始是一个不错的起点。虽然大多数组织会做出转变，但云基础设施确可能会变得昂贵；但对于企业级生成式 AI，这些成本可能会更为高昂。正如报告指出的那样，FinOps 或针对云端投资的财务管理“[......]应在生成式 AI 投资决策中发挥重要作用。”

虽然实施新技术看似会让人不知所措，但没有制定战略或避免采用则可能会使组织面临失去竞争业务优势的风险。CFO 是 CEO 确保生成式 AI 的快速、成功采用所需的转型伙伴。

 

作者

Monica Proothi

Global Finance Transformation Leader

IBM Consulting

