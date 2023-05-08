了解数字工作者以及他们如何能帮助您的员工实现更快更好的结果。

在过去，"数字工作者"一词描述的是具备数字技能的人类员工，但近些年，市场已将其定义为一类软件机器人，经过训练可以与他们的人类同事合作执行特定任务或流程。 更具体地说，Forrester 对数字工作者自动化做出以下定义：它是"[智能自动化] IA 构建块（如对话式智能）和 [机器人流程自动化] RPA（与人类员工一起工作）的组合。 他们理解人类意图、响应问题、并代表人类执行操作，将控制力和许可权留给人类，为人类带来增强的体验。"

IBM Automation 对数字工作者的观点与之相似，定义为基于软件的劳动力，可以借助丰富的技能，独立执行复杂的端到端流程中有意义的任务。 他们利用人工智能功能，例如机器学习、计算机视觉和自然语言处理等，在给定的工作流中执行一连串任务。 例如，数字应付账款工作者能够自主执行三个传统职位的工作 - 客户服务代表、收款代理人和现金申请人或争议解决者，以完成从订单到现金 (OTC) 流程。 由于数字工作者可增加其人类员工的带宽，因此他们广泛运用于数字转型工作，使公司能够将员工重新分配到更具战略意义的任务。