采购到付款 (P2P) 自动化

采购到付款 (P2P) 自动化是指整个采购流程的数字化转型，包括从申购商品和服务到处理发票和付款。
采购到付款流程涉及多个动态环节，随着业务增长，人工处理每个步骤会愈发复杂。面对激增的采购申请、发票和供应商交互需求，出错或单据遗失的风险也随之升高。采购到付款软件解决方案及自动化技术将这些环节整合为流畅的统一系统，衔接采购与应付账款部门，使整个流程更易管理且高效。
人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和 Robotic Process Automation (RPA) 等先进技术可减少错误与流程瓶颈，提升整体生产效率。实施采购到付款自动化的企业能够简化供应商管理、优化采购流程，并提高对财务交易的了解。供应链自动化使供应商管理更便捷，并通过优化数据提升决策质量。
P2P 自动化的一个关键优势在于它能够简化流程、在采购活动中实现一致性和合规性。三方匹配（比较采购订单、发票和收据）等内置检查有助于防止差异和欺诈。
例如，近期研究表明，仅有约三分之一的企业在采购 (33%) 和应付账款 (35%) 等领域应用自动化工具。然而，全面优化应付账款自动化的企业相比未转型企业，其重复支付或错误付款情况减少了 33%。1
自动化审批工作流有助于确保采购符合公司政策。采用光学字符识别 (OCR) 技术的数字发票处理等功能可以减少耗时的手动数据输入需求，从而加快付款流程并通过更好的通知改善供应商关系。
自动化系统可实时分析支出模式，生成洞察分析数据，帮助企业发现节省成本的机会。将 P2P 自动化与企业资源规划（ERP 系统）及财务工具集成，可以确保采购活动与更广泛的业务需求保持一致。
随着企业追求更高的运营敏捷性，实现采购到付款周期自动化已成为有效管理长期现金流和运营的重要举措。
对于寻求有效扩展和更好地控制运营的组织来说，自动化 P2P 流程至关重要。通过用自动化工作流取代手动任务，数字化采购可以构建更精简、互联的工作流，以支持速度和准确性，从而帮助组织迁移到更现代化的系统。
这一转型需要选择支持多种定制模块的采购解决方案，以满足企业个性化需求。IBM 的业务覆盖 170 多个国家或地区，与超 1.3 万家供应商合作，通过应用人工智能、自动化和区块链技术实现了自身采购业务的变革。这一转型将采购团队引入供应商的速度提升了 10 倍，定价分析仅需 10 分钟，而之前需要 2 天。2
尽管如此，首席采购官 (CPO) 可能需要更多说服力。他们作为谨慎的决策者而闻名，但实际上，他们认为生成式 AI 不重要的可能性比其他高管高 60%，这主要是由于他们对投资回报率持怀疑态度。但是，除非他们开始使用，否则他们不会看到任何投资回报率。CEO 可以指导 CPO 寻找最具影响力的机会。例如，59% 的 CPO 认为将生成式 AI 应用于预测性支出和寻购分析非常重要。3
在动态商业环境中，快速响应市场变化的能力至关重要。P2P 自动化通过连接采购与应付账款职能打破数据孤岛，确保采购团队及利益相关方在正确时间获取准确信息。这可以加速决策、提升效率并增强财务目标与战略目标的一致性。
此外，自动化 P2P 周期对降低人为错误、欺诈和违规风险至关重要。自动化系统执行标准化流程并保留详细审计追踪，确保采购全流程透明可追溯。这既能保护企业财务资产，又能提升市场声誉。
最重要的是，自动化有助于降低风险。依赖人工流程容易引发人为错误和欺诈行为。借助 P2P 自动化，企业可以执行统一政策、维护完整审计追踪，确保采购流程的每个步骤都透明可追溯。
采购到付款 (P2P) 流程自动化涉及技术整合，以简化和加强采购和付款的每个阶段。这种转型可以减少人工干预，最大限度地减少错误并有助于确保遵守组织政策。自动执行 P2P 流程的示例包括：
流程始于部门识别物资或服务需求时。自动化系统允许员工提交数字采购申请单（详细说明所需物品及规格），取代手动填写和提交采购申请的方式。这种数字化方法实现了需求标准化并支持实时追踪。
提交申购后，自动化工作流将其发送给相应的经理进行审批。这些工作流可以根据部门、预算或项目类型等因素进行定制，从而帮助确保审批流程更为快捷。
自动化通过分析定价、可靠性和质量等标准来协助评估潜在供应商。选定供应商后，供应商可以使用自助服务门户输入和更新相关信息，这有助于简化入驻流程和保持准确的记录。许多系统还支持合同管理，帮助确保在整个合作关系存续期间跟踪、更新和遵守协议。
申购获得批准后，采购到付款或采购订单自动化系统可以立即生成包含准确详细信息的采购订单 (PO)，并以电子方式将其发送给供应商。这就消除了手动创建 PO 的错误风险，并加快了订购流程。
交付时，自动化系统将收到的商品或服务与相应的 PO 进行匹配。此步骤验证订单是否完整并符合指定要求。
供应商以电子方式提交发票。AP 自动化在发票处理中运用光学字符识别 (OCR) 技术扫描并提取关键信息，在审批前将发票与采购订单 (PO) 及交货单进行匹配。这种三方匹配验证步骤可以确保仅对已订购并接收的商品或服务付款，从而减少纠纷和潜在欺诈。
成功匹配和批准后，企业可以使用自动化软件按时安排和处理供应商付款，并帮助确保付款满足商定的条款。可以通过各种数字方式进行付款，从而降低产生滞纳金的风险并加强与供应商的关系。自动化还可以提高对即将到期的财务义务的可见性，从而改善现金流管理。
自动化 P2P 系统在整个采购过程中收集和分析数据，提供关于支出模式、供应商绩效和流程效率的洞察分析。这些分析结果能优化决策，并支持采购流程的持续改进。
P2P 自动化中使用的关键技术包括：
人工智能和机器学习：AI 在采购中的应用和 ML 算法分析采购数据，以预测趋势、优化采购决策并识别可能预示欺诈或合规问题的异常情况。生成式 AI 通过发现市场数据中的模式、揭示聚集采购或显著降低可能被忽视的成本的机会，支持战略寻购和谈判。3这些技术使系统能够从历史数据中学习，从而随着时间推移改善决策。
基于云的平台：现代采购到付款解决方案通常使用基于云的平台将财务和采购工作流集成到统一的系统中。这些 P2P 自动化解决方案提供可扩展性、实时数据访问以及改善跨部门和与外部合作伙伴的协作。例如，SAP Ariba 涵盖了寻购到付款 (S2P) 流程的全过程，包括战略寻购、供应链管理、供应商管理、采购、营运资本优化、发票管理和支出可见性。
Robotic Process Automation：RPA 可以自动处理数据录入、采购订单创建和发票处理等重复性任务。通过模拟人类操作，RPA 减少人工干预、降低错误率并加速交易处理。
光学字符识别：OCR 技术将扫描发票和收货单等各类文档转换为机器可读文本。这有助于实现数据自动提取与录入，从而加快发票处理速度并减少人工操作。
电子数据交换 (EDI)：EDI 支持企业间以标准化格式自动传输业务文档。在 P2P 流程中，EDI 实现与供应商的无缝通信，自动处理采购订单和发票等交易，提升处理速度与准确性。
实现 P2P 流程自动化的主要优点包括：
提高效率和生产力：数据录入和发票处理等任务的自动化有助于减少手动工作。这让采购部门和财务团队有更多时间专注于宏观目标和战略。
提高准确性，减少错误：自动化最大限度地减少数据处理中的人为干预。手动输入越少，出错的可能性就越小。自动化有助于保持财务数据清晰可靠，这有助于确保准确的财务报告和增强决策流程。
加强合规和预防欺诈：实现 P2P 流程数字化有助于确保遵守内部政策和外部法规。自动化系统可执行标准化程序并保存清晰的记录，从而降低欺诈风险。
成本节约：通过自动化精简采购活动，既能降低人工处理产生的运营成本，又可以减少低效导致的高成本错误。提升合规性并预防欺诈，避免罚款或损失。
优化供应商关系：按时支付款项并保持高效沟通能建立信任，这不仅能改进应付账款流程，还可能获得更优惠条款、付款折扣及深化合作。
增强支出可视性与控制 ：自动化 P2P 系统提供支出模式与采购活动的实时透明视图。这可以帮助企业有效监控预算、识别降本机会并制定明智的财务决策。
使用 IBM® watsonx Orchestrate 自动执行手动采购任务并加快候选人搜索速度。
通过与供应商和行业合作伙伴合作，实现从寻购到付款的价值最大化。
利用 IBM 的采购咨询和外包服务实现采购运营转型。
1“Modernize purchase-to-pay: Boost performance with automation, analytics, and AI”，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2024 年 10 月 16 日修改。
2“Procurement transformation: Why excellence matters”，Derek Bush，IBM 全球采购咨询负责人，2024 年 1 月。
3 《增强您的购买力：面向 CEO 的生成式 AI/采购指南》，IBM 商业价值研究院 (IBV)，2024 年 6 月。