面向咨询的 AI 工具

在咨询领域越来越多地使用 AI 已加速催生另一种趋势：基于资产的咨询。咨询公司不再仅仅依赖人类专业知识和手动流程，而是越来越多地开发并使用由科技提供支持的工具、产品以及经 AI 训练的模型来支持其服务。这些解决方案可应用于各种用例和业务需求。

基于资产的咨询的魅力在于其可扩展性和长期价值。通过开发可重复使用的工具和平台，企业可将其专业知识转化为打包产品，从而降低人工顾问需为每次咨询手动重复执行类似任务的必要。

此方法可催生创新的定价模型，并有助于公司同时为更多客户提供服务。其中包括可能无力负担传统咨询服务的小型企业和初创公司。此外，客户可继续使用人工智能驱动式工具和资产来生成洞察信息，并改善从内容创建到运营和整体业务效率的所有环节。

基于资产的模式还有助于公司满足客户对 AI 驱动式服务日益增长的需求，因为客户会越来越多地寻求在数字化转型、数据科学、AI 采用和AI 伦理等领域获得支持。

基于资产的咨询代表着咨询行业在提供服务方式方面的重大变化。通过集成 AI 驱动式工具，企业可提供速度更快、更具可扩展的 AI 解决方案，从而减少人工工作并提高其洞察信息的准确性。这些资产有助于解决特定的业务问题、缩短项目时间和降低成本；此外，即使在咨询活动结束后，客户仍可继续获得有价值的洞察信息。