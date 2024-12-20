AI 加速器与 GPU 有何区别？

但是，AI 加速器一词越来越多地用于描述更专业的 AI 芯片，例如 神经处理单元 (NPU) 或张量处理单元 (TPU)。虽然通用 GPU（最初是为渲染图像和图形而设计的）在用作 AI 加速器时非常有效，但其他类型的专用 AI 硬件可能会提供类似或更好的计算能力，同时提供更高能效、更大吞吐量以及其他针对 AI 工作负载的有价值的优化。

标准中央处理单元 (CPU) 在线性框架下运行，一次响应一个请求，往往难以满足高性能数据处理的需求。GPU 的设计则有所不同，能够轻松满足此类需求。

GPU 配有多个逻辑内核，可将复杂的问题分解为可以同时解决的更小的问题，这种方法称为并行处理。CUDA API 最初由 Nvidia 于 2006 年开发，发掘了 GPU 令人印象深刻的并行处理能力。这样，程序员将能够在数千个用例中使用 Nvidia GPU 进行通用处理，例如，数据中心优化、机器人、智能手机制造、加密货币挖掘等。

事实证明，GPU 出色的并行处理功能对于训练大语言模型 (LLM)或神经网络等 AI 任务也极为有用。然而，随着需求的增加，耗电量也随之增加。此外，众所周知，高性能 GPU 既耗电又昂贵。