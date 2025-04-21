这些新技术正迅速改变采购实践，成为该领域最重要的趋势之一。自动化与 AI 技术的进步有望提升决策质量与效率，进而重塑采购战略。通过在流程中应用 AI 技术，采购团队可以做出数据驱动的决策，例如预测需求波动或识别最可靠的供应商。机器学习 (ML) 算法能优化供应商选择、合同谈判甚至欺诈检测。
基于这些能力构建的生成式 AI (gen AI) 更进一步，支持创建定制化采购解决方案。例如，生成式 AI 工具持续学习企业特定需求与目标后。它可以起草合同、设计供应链模型并生成高度契合需求的采购策略。此外，生成式 AI 可以利用预测性分析进行需求预测，帮助缓解供应链中断风险。这种定制化水平能简化工作流，使采购人员从事务性工作转向战略性角色。
传统上，企业采用多种方式管理采购流程，例如使用电子表格、电话沟通或电子邮件交互。新型数字化采购技术帮助企业统筹采购管理中的动态环节，使团队更敏捷高效，从而创造降本空间与更高价值。许多企业选择将采购职能数字化转型作为企业资源规划 (ERP) 系统全面部署的一部分。这种集成化方案可协助企业追踪采购数据，并实现与财务、人力资源及供应商关系管理等其他业务职能的透明协同。
通过取代人工流程，数字化采购工具可以减少人为错误并消除可能引发高成本与业务中断的采购瓶颈。实时数据分析使企业能追踪支出模式、监控供应商绩效并助力维护良好的供应商关系。此外，采购流程数字化通过创建清晰的自动化审计追踪有助于合规，最大限度降低违规风险。部分采购业务还引入区块链技术，进一步简化合同管理并提升透明度。
企业日益认识到协作相较于传统交易型互动的重要性。除关注成本节约外，企业正通过与供应商建立长期合作伙伴关系推动共同增长、创新与构建弹性供应链。强化合作关系可实现更有效沟通，从而提升透明度、信任与目标一致性。双方通过协作可做出明智决策、降低风险甚至开发新产品或服务。
此外，加强供应商关系也有助于提高供应链弹性。在发生自然灾害或地缘政治动荡等组织无法控制的混乱局面时，强大的伙伴关系可以带来更加灵活敏捷的应对措施。这些关系还可以提供更好的条件、更快的交付速度以及在短缺期间优先提供服务。采购的未来有赖于组织与供应商保持牢固的关系，并将其视为关键贡献者。
如果人类工作者知道如何使用工具，采购技术就会发挥作用。随着采购变得更具战略性，组织正在对其团队进行投资，以确保他们具备有效管理现代采购挑战所需的技能。Gartner 的一项调查发现，只有 14% 的采购领导者相信他们的人才团队有能力满足该职能的未来需求。
要确保团队能够使用这些技术，从使用 AI 进行数据分析到管理数字化采购平台，提升技能至关重要。通过掌握运行这些工具的知识，采购专业人员能够为实现组织目标做出更具战略性的贡献，并减少对事务性任务的关注。
另一方面，可持续发展、道德采购与风险管理日益受到重视，要求采购团队及时掌握不断变化的法规与最佳实践。投资技能提升也有助于人才留任与发展，培养适应力强且能推动创新的团队。
各行各业的大多数组织都认识到整合环境、社会和治理 (ESG) 采购实践的必要性。来自消费者、政府和利益相关者的压力越来越大，企业需要优先考虑环境和社会责任。可持续采购是指以最大限度地减少环境影响以及促进道德实践和举措的方式采购商品和服务。当今的消费者希望获得透明度和符合道德标准的产品。
政府和监管机构也发挥着重要作用，实施更严格的环境法规可以推动公司采用更加可持续的实践，例如减少排放。符合可持续发展标准的供应商正变得越来越有吸引力，而不符合这些标准的供应商则可能面临处罚或失去商业机会，最终影响他们的盈利能力。
随着采购软件中 AI 与自动化日益普及，供应商关系中的人际互动与信任变得比以往更为关键。采购不再局限于议价或获取物资，而是通过长期互利关系创造价值。关注人际关系，企业能改善与供应商及其他利益相关方的沟通与透明度。
这种深度合作往往能促成更优问题解决、更快市场响应以及更贴合双方需求的定制化解决方案。紧密联系使采购团队能更深入了解供应商能力、价值观与挑战。尽管技术正重塑采购领域，但员工显然从中受益——有更多时间专注强化关系与内部团队建设。
全球供应链高度复杂，并且面临着无人能控制的中断频率增加的问题。这突出表明，公司需要减少对单一供应商或地区的依赖。通过实现采购战略多样化，企业可以将风险分散到广泛的供应商、行业和地理位置。这种分配方式可以减少任何一个方面中断可能造成的影响，即使发生意外事件，企业也能维持运营。
通过供应商多元化，企业可以开拓新市场并获取更广泛的商品与服务。多元化供应商库也意味着需要加强供应链管理并探索创新技术。预测性分析等技术可以管理支出分析、合同管理与战略寻购等业务职能。最后，多元化供应商库有助于企业合规及实现可持续发展目标，因其可以选择价值观契合的供应商。
采购负责人须主动关注采购趋势。这不仅是被动接受新技术。更需要整体推进业务现代化。对多数采购团队而言，起点是评估企业现状并确定实现目标所需的变革。优质数据是关键领域之一。麦肯锡近期调查显示 ，受访首席采购官 (CPO) 大多缺乏获取内外部“优质数据”的平台。CPO 还认为团队存在能力限制与分析技能不足问题。对此，CPO 可以采取以下措施：
满足这些组织就绪标准后，下一步就是投资员工的培训和技能提升。没有人类工作者的掌舵，就不可能实现采购优化。与需要引进可能与其价值观和目标不一致的新员工的组织相比，拥有准备充分、技能娴熟的员工的组织更具竞争优势。实现方式：
最后，企业可以通过实施趋势性采购策略为成功奠定基础。采购负责人可以投资的领域包括市场调研分析、数字化采购方案及 AI 驱动工具。企业与 CPO 还需要认识到新兴趋势可能带来的挑战并做好应对准备。
采购领域正经历激动人心的变革，需要思想开放的领导者与员工。
最新的采购趋势主要围绕技术，而不是企业应用程序。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的调查结果，这些智能工作流可以帮助在五个主要领域实现采购职能转型。1
曾经以实体为主的采购产品与服务格局必须向全面数字化与生态系统支撑转型。企业需要以速度而非成本为视角重新思考采购成本。例如，亚太地区通过标准化与自动化端到端采购流程，最终节省 2000 万美元运营成本。
采购团队处于品牌和声誉风险的最前沿。由于采购贯穿整个价值链，因此他们可以在组织的可持续性和包容性实践中发挥关键作用。其中一个示例是，技术驱动的可靠采购数据平台 RCS Global 使用区块链平台帮助买家确保制造电动汽车 (EV) 电池的原材料以负责任的方式进行生产。
采购团队需要依托供应商与合作伙伴网络开启创新通道，并共同分享目标与战略。采购团队的协作努力与分析、AI 及自动化等技术结合能释放未开发价值。已有 33% 的首席供应链官表示过去三年开始与新兴国家供应商合作。
创新型采购团队正采用敏捷运营模式，推动跨职能团队关注全业务组合的用户成果。例如，某供应商遍布 21 国的全球化工企业发现发票人工干预影响 S2P 绩效。该公司运用分析技术挖掘六个流程领域的新洞察分析。最终优化营运资本并实现 5000 万美元现金流。
采购团队将持续平衡机器智能与人类能力。新技术能将采购人员从重复性手工任务中解放，转而专注未来机会的优化。然而，实现智能自动化与智能工作流需要技能提升与针对性培训计划。例如，采购负责人可以为员工创建培训教程，详细指导如何启用智能工作流。
使用 IBM® watsonx Orchestrate 自动执行手动采购任务并加快候选人搜索速度。
通过与供应商和行业合作伙伴合作，实现从寻购到付款的价值最大化。
利用 IBM 的采购咨询和外包服务实现采购运营转型。