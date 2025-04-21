企业的采购团队必须使用不断发展的战略、技术和实践来优化商品和服务的寻购和采购。之所以出现这些采购趋势，是因为存在更广泛的业务转变、技术进步以及对提高效率和可持续发展的需求。

新冠疫情和地缘政治纷争等外部影响为采购运营带来了新的挑战，进一步扰乱了组织的供应链。然而，这些挑战也为重塑采购流程的新型创新技术带来了机遇，例如人工智能 (AI) 和整个采购生命周期的自动化。

此外，企业还需要紧跟新兴趋势，并确保采购业务尽可能高效运转。采购负责人及利益相关方需要具备前瞻思维，以客户为中心管理业务。同时兼顾盈利能力、降低运营成本及改善供应商关系等因素。