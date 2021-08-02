什么是供应商管理？

Business operations
2021 年 8 月 2 日

什么是供应商管理？

供应商管理是流程的集合，使公司能够辨识、审查、吸纳合适的业务供应商并与之交易及合作。

当今的供应链构成了一个由供应商和贸易伙伴组成的庞大而复杂的生态系统，每个供应商和贸易伙伴在向市场提供商品和服务时都会增加价值。全球企业往往依赖几万甚至数十万个供应商。公司实施供应商关系管理流程来管理大量的合作伙伴关系。

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为什么供应商管理很重要？

对于从事产品交付业务的公司而言，为满足客户对按时全额交付的优质产品的期望，成功取决于获得、保留供应商并与供应商有效合作的能力。公司价值的最多 50% 可能取决于其供应商关系 (PDF) 的实力。

但随着供应链已成为网络的全球网络，供应商管理流程变得越来越复杂、耗时且成本高昂。对人工、书面流程的严重依赖，以及数字事件和表格填写的重复录入，降低了执行速度，引入人为错误，限制了敏捷性，令这些挑战更加严峻。

动荡的时代极大地加重了这些困难。最近发生的事件凸显了公司与其合作伙伴和供应商之间持续关系的至关重要性。这些关系对于保持供应链的敏捷性和弹性至关重要。

为了应对这些挑战，供应链领导者加大了对供应商管理流程数字化和现代化的承诺。众多好处包括增强的供应商验证、改进的吸纳流程和更强大的生命周期跟踪。结果：更有效的供应链关系管理。

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有效供应商管理的好处

提高供应链敏捷性

能够快速辨识、审查、吸纳和管理新供应商，从而更快地响应意外的市场事件、新业务需求和新兴的战略联盟。
实现成本节约

通过实现无摩擦的供应商连接和协作，将效率和生产力提升到新的水平，并降低成本。
降低供应链风险

通过消除交易盲点和实现多方可见性来最大限度地减少供应商纠纷，即使在危机时期也能降低风险。

有效供应商管理的关键特征

供应商协作

企业采购员与一个或多个供应商之间执行数字交易和人员互动，因为他们共同努力为最终客户提供用于生产成品的原材料、零件或用品。

供应商吸纳

供应商关系管理流程涉及发现和验证供应商、与这些供应商交流、提供与相关企业系统的连接以及实现 B2B 交易。

供应商关系管理

采购和供应链活动的重点是与供应商建立互惠互利的关系。这些活动包括管理与第三方公司的互动，并为各种类型的供应商关系制定战略（例如，“彼此独立的正常关系”）。

供应商生命周期管理

大多数供应商管理活动，包括选择和雇用供应商、吸纳这些供应商、管理和执行合同、管理付款、处理终止等。

供应商信息管理

基于与企业供应商的广泛沟通，收集、维护和应用与企业供应商相关的数据的过程。

供应商管理的未来会怎样？

供应商管理的未来是通过多企业供应链业务网络、与战略供应商的直接联系以及针对复杂供应链流程的专用区块链提供的完全数字化体验。

供应商管理将继续以数字化、信任、透明度和智能化为基础，提高数据质量，确保信息即时性并优化流程。它将：

  •  进一步扩展，让更多参与者参与 B2B 交易流程，使承运人能够积极参与解决交付中断问题，使认证机构和其他合作伙伴能够更快地验证供应商的财务和法律状况。
  • 提供政府机构接受的广泛可信的数据，以减少审计，简化 B2B 和 B2G 采购，并确保遵守贸易和海关法规。现在，从解决争议和完成重复文书工作节省下的时间将可以有更具战略性的用途。
  • 随着 AI 不断自我学习并利用更多数据逐渐积累知识，它会变得更加智能。组织可以磨练针对每个独特的供应链和供应商关系提出建议和最佳行动的能力。然后，企业就可以自信地应用 AI 来扩展人的能力，并自动启动恢复流程，以减轻对业务和客户的影响。
  • 通过与生态系统成员共同开发新功能创造新价值。这些功能不仅可以带来战略和运营绩效优势，还可以商业化。
  • 更深入地了解上游供应商，找出优化供应链运营的方法，并在变化时进行管理。如今，据估计 40% 的供应链中断发生在 2 至 10 级供应商之间。然而，大多数供应链专业人员主要只与 1 级供应商合作。