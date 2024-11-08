长期以来，采购团队需要处理大量数据，这些数据来源于组织内外，包括支出模式、市场洞察分析、供应商信息、外部法规以及内部规范等等。这使得采购工作流特别容易出现人为错误。另一方面，采购任务的数字化转型已经成熟。

早期的采购自动化实践增强或取代了手工数据录入，如将信息输入电子表格。采购部门还可以使用机器人流程自动化 (RPA)，将发票生成和审批等一系列以前由人工完成的采购任务自动化。在这一级别的自动化中，合同管理或价格谈判等流程可以通过单独的软件和工具来增强。

近年来，随着机器学习 (ML) 和 AI 变得日益强大，领先的组织已开始采用结合了自动化和 AI 的先进采购科技，构建真正智能化、集中式工作流程。新冠疫情期间及之后，供应链面临严峻挑战，叠加通货膨胀等不利因素，推动了采购自动化流程的日益普及。

IBM 商业价值研究院 (IBV) 在 2022 年进行了一项针对 1500 名企业高管（包括首席供应链官和首席运营官）的调查。结果显示，此前两年间，引入新型自动化技术的企业数量急剧增加。同时，越来越多的组织开始利用 AI 来帮助监控和跟踪运营绩效。

过去，采购部门的各项工作可能彼此独立，如同一个个“信息孤岛”。而现在，他们能够越来越多地在一个集中的系统中，对整个采购流程进行端到端的管理，从而实现高级数据分析，并实时掌握支出模式和供应商动态。这些整合的采购流程，在关键技术的支持下，不仅减少了工作中的阻碍和摩擦，也为采购人员及其合作伙伴带来了更好的体验。