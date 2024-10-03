如何制定成功的采购策略

为制定有效的采购战略，需要完成以下关键步骤：

1. 进行现状分析 (CSA)

评估当前采购策略框架（如果有）的效率和有效性，并确定它是否能满足当前和未来的需求。进行支出分析；确定优势、劣势和机会。从直接成本（如货物和服务成本）到间接成本（如管理费用和间接费用），对采购成本的组成部分进行评估和分类。审查与特定供应商相关的成本、成本变量和趋势以及采购流程的总成本，以清楚地了解支出内容和支出位置。

2. 确定组织需求

企业总是希望提高利润，但具体如何提高呢？了解组织的需求 - 无论是增加销售额、管理现金流、缩短时间周期、改进预测、质量管理还是可持续性 - 以及它们如何与整体业务策略和长期计划保持一致。与这些需求相结合的采购策略可确保采购流程直接促进组织的盈利能力和成功。

3. 让利益相关者参与进来

确定内部部门、供应商和所有可能受该计划影响的人员并与之协作。有些人可能不同意拟议的变更。收集不同见解，了解需求并管理期望。利益相关者的参与是确保策略得到周密规划并在整个组织内得到支持的关键。

4. 确定业务目标

为采购职能部门定义具体、可衡量、可实现、相关且有时限 (SMART) 的目标。这些目标应直接助力总体业务目标，并为采购战略提供清晰明确的框架。例如，如果业务目标是节省成本，那么相应的采购目标可能是在一定程度上缩减成本。其他目标可能包括风险管理和缓解、供应商关系管理以及可持续发展。

5. 定义采购政策

建立并商定与组织目标一致的明确采购政策、程序和运营模式。现在是审查当前流程并进行调整以适应新方法的好时机。应明确规定供应商选择标准、合同管理和合规举措等任务。传达这些变化带来的机会，并解释它们对利益相关者的好处。保持灵活性。政策是采购团队的指导方针，确保一致性和遵守道德标准。

6. 集成新工具

深入了解支持新策略成功的工具和技术。采购不再是模拟过程，越来越多的采购在网上进行（电子采购）。采购到付款 (P2P) 软件将采购实践与应付账款联系起来，并可以简化供应管理、采购订单和开票等步骤。其他采购软件包括支出分析工具和供应商关系管理 (SRM) 软件。这些解决方案可以提高准确性和生产力，跟踪购买情况，并提供数据可见性，为决策提供信息，并降低风险，减少低效情况和耗时的延迟。

7. 制定策略

根据前几个步骤中收集的见解，制定全面的采购策略。这涉及创建策略声明，概述采购方法，包括供应商管理、风险缓解和成本优化。该策略应足够灵活以适应不断变化的市场条件和组织需求。

8. 定义成功

建立关键绩效指标 (KPI)，用于衡量采购策略的成功与否。这些指标应与定义的业务目标保持一致并为评估绩效提供可量化的基准。常见的成功标准包括减少错误、利用节省机会以及改进供应商绩效评级、工作流程、采购周期时间和合规性。

9. 实施策略

分阶段和协调一致地执行采购策略，部署确定的政策、程序和技术。提供必要的培训确保采购成功。

10. 衡量并优化战略

根据既定的成功指标，定期衡量策略绩效。确定它是否正在促进变革并提高组织的整体绩效。利用数据和见解来分析结果，找出需要改进的领域并相应地改进采购策略。持续监控和调整以确保策略能够应对不断变化的市场动态、不断变化的业务目标以及新出现的机遇或挑战。