出版日期：2024 年 7 月 12 日
撰稿人：Matthew Finio、Amanda Downie
采购到付款 (P2P) 是组织用于获取商品和服务的端到端流程。它包括申请、寻源、采购订单、接收、发票和付款，并有助于确保高效的采购运营和政策合规性。
有效的采购管理对于组织获取重要资源、保持成本控制和与供应商建立良好的关系至关重要。采购到付款是一个综合业务流程，包括采购商品和服务的整个生命周期，从最初申请到最终向供应商付款。该流程集成采购、财务和应付账款系统等各种功能，旨在创建无缝工作流程，提高运营效率和准确性。虽然通常缩写为 P2P，但采购到付款不应与点对点网络技术混淆，后者也称为 P2P。采购到付款流程有时也称为采购到付款。
P2P 是一个流程，而不是一项技术。它可以是一个自动化流程，使用企业资源规划 (ERP) 和其他软件解决方案来简化和整合各个阶段。P2P 中的自动化通过减少手动任务、最大限度地减少错误、确保遵守政策并提供采购活动的实时可见性来提高效率。虽然许多组织实施自动化 P2P 系统来优化运营，但自动化程度因使用的具体工具和实践而异。通过仔细管理采购到付款周期的每个阶段，组织可以确定优化机会。最终，这种监督通过支持战略决策并促进可持续的供应链运营，有助于提升企业的整体健康状况和竞争力。
P2P 流程首先要就组织内对商品或服务的需求进行确定。该需求通过采购申请正式确定，并经过相关利益相关者的批准流程。获得批准后，开始寻源，包括选择合适的供应商并获得报价或投标。向选定供应商发出采购订单 (PO)。
交付时，接收部门验证订单和收到的商品是否与采购订单匹配。供应商为已交付的商品或服务提交发票，该发票与采购订单和接收报告相匹配。经核实后，发票获准付款，并向供应商付款，完成交易。
P2P 的整个流程旨在简化采购活动、减少错误并确保符合组织政策。通过自动化和整合采购的各个阶段，组织可以提高效率、降低成本并更好地控制采购活动。
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采购到付款至关重要，因为它提供一种结构化和集成式方法来管理采购和财务流程。该流程使组织能够有效地获取必要的商品和服务，同时严格控制支出。这种结构化方法有助于防止未经授权的支出、降低财务差异风险，并有助于确保所有采购均为必要且符合组织的预算和政策。通过集中采购数据，公司可以分析支出模式，与供应商协商改进条款，并确定节省成本的机会。
此外，P2P 还可以对创建采购订单、匹配发票和处理付款等各种步骤实现自动化和标准化，从而消除运营效率低下的问题。这种自动化能够加快采购周期并最大限度地减少人为错误，从而使交易更加准确和可靠。通过管理良好的 P2P 流程实现的及时、准确的付款可改善供应商关系，确保提升服务水平和有效的供应链管理。在这些流程中，关键绩效指标 (KPI) 衡量效率、准确性和绩效。总体而言，P2P 支持改善财务管理和报告，可以实时了解财务承诺，并有助于做出更明智的决策。
各组织根据成本、可用性、可持续性和其他具体需求等各种因素来定制采购流程。每个组织都会根据其业务目标制定独特的采购战略。采购到付款流程的常见步骤包括：
发票经过核实和批准后，即开始处理付款。组织根据商定的条款向供应商付款。最后一步完成交易，结束采购周期。
P2P 简化并增强组织内的采购和财务流程。这种全面的方法有助于确保从申请到付款的每一步都得到有效管理和集成，从而带来多种益处：
高级预测建模：P2P 系统使用数据分析、流程挖掘和其他数字工具来识别潜在问题和机会。先进的平台可以在实施之前对变更进行建模，确保不会出现不可预见的后果，从而进一步提高流程效率。
改善财务管理和报告：通过将采购与财务系统集成，组织可以实时了解财务承诺和负债。这种集成支持准确的财务预测和预算编制以及更明智的决策。实施良好的 P2P 流程还提供全面的审计跟踪，从而更容易跟踪交易和确保问责制。
节约成本：P2P 流程使组织能够采用更具成本效益的程序，从而提高利润。公司可以与首选供应商建立牢固的关系，协商更优惠的价格并改善订单管理、供应商管理、库存管理和支出管理。自动化和软件解决方案可以节省时间、增强预测并防止因突发生产需求而引发的昂贵的现货购买。
提高运营效率：流程自动化和标准化可减少完成创建采购订单、匹配发票和处理付款等任务所需的时间和工作。这种效率不仅能够加快采购周期并最大限度地减少人为错误，从而使交易更加准确和可靠。自动化工作流程可以确保遵守公司政策和监管要求，从而降低不合规的风险。
提高可见性：P2P 解决方案提供整个采购周期的完整可见性和内部控制，让组织全面了解现金流和财务承诺。通过捕获所有交易的记录，这些系统可以更轻松地跟踪活动和识别优化机会。
提高效率：集中采购、供应链和应付账款流程，最大限度地减少人为错误和孤立操作。P2P 系统有助于简化工作流程、加快发票处理速度并确定需要持续改进的领域
提高速度：电子采购解决方案是电子系统，可以实现采购流程自动化，使公司能够实现耗时的手动流程的现代化。通过简化的采购流程，组织可以快速响应供应链中断。因此可以节省时间和资源，并加快新供应商的审批速度。
强大的欺诈预防功能：强劲的 P2P 系统包括严格的发票匹配和多个审查点，从而防止欺诈和偏袒。这些步骤可以加强合同管理和供应商管理，确保将合同授予合格的供应商，并按商定的价格进行采购，从而降低不道德行为的风险。
加强供应商关系：P2P 系统确保及时准确地付款并提供发票状态的可见性，从而加强与供应商的关系。这种可靠性有助于保持高质量和及时交付产品，并增加供应商在关键时期超越预期的可能性。
增强采购和支出控制：P2P 有助于组织保持对采购活动和支出的控制。通过采用结构化流程，公司可以确保所有采购均为必要、已获得批准且在预算范围内。这种监督有助于防止未经授权的支出，并降低财务差异的风险。通过集中采购数据，组织还可以分析支出模式，与供应商协商改进条款，并确定节省成本的机会。
采购到付款最初演变为基于纸张的手动流程，在过去几十年中逐渐引入自动化。鉴于众多组织中 P2P 流程的复杂性，一些采购到付款软件供应商提供他们所述的完整解决方案来实现每个步骤自动化并进行集成，这也就不足为奇了。
采购到付款解决方案采用各种软件和平台来管理 P2P 流程，每种软件和平台均具有独特的功能来简化采购和财务运营。SAP 和 Oracle ERP 等 ERP 系统将采购与其他业务流程整合在一起，而 Coupa 和 SAP Ariba 等专用采购软件侧重于采购活动的自动化。Tipalti 和 AvidXchange 等应付账款自动化解决方案提供电子发票等服务，以简化发票和付款流程。Procurify 等电子采购平台为整个 P2P 周期提供基于云的解决方案。Spendesk 等支出管理软件有助于控制和优化组织支出。这些平台通常由多个模块组成，其中包括供应商关系管理、发票管理和采购模块，能够进一步增强供应商协作和发票处理，确保准确及时地付款。
选择采购到付款 (P2P) 解决方案时，组织应完全确定所需的关键特性和功能，例如自动化功能、与现有 ERP 和财务系统集成以及实时可见性和分析支持。选择为整个 P2P 周期提供综合模块的解决方案非常重要，可确保从申请到付款的无缝工作流程。组织还应考虑平台的用户友好性、可扩展性和定制选项，以确保它能够适应不断变化的业务需求。评估提供商的跟踪记录、客户支持和培训资源对于成功实施和持续运营非常重要。此外，评估初始设置、许可和维护费用等总拥有成本将有助于确定解决方案的成本效益和潜在的投资回报。
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