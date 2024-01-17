SAP Ariba 是一款功能强大的云端寻购和采购管理软件，使企业能够通过简化采购到付款 (P2P) 流程来提高效率并控制成本。
SAP Ariba 是德国 SAP 公司提供的最先进的采购套件。SAP Ariba 涵盖了从寻购到付款的所有流程，包括战略寻购、供应商管理、采购、营运资本优化、发票管理和支出可见性。买家和供应商可以利用该软件在单一平台上开展业务，组织和统一其供应链战略。借助 SAP Ariba，组织可以：
SAP Ariba 尤其适用于拥有复杂采购系统的大中型企业，可以用作独立平台，作为公司核心 SAP S/4HANA 软件的一部分，也可以与其他一系列定制的 SAP ERP 模块配合使用，例如 SAP Fieldglass1（用于服务和外部员工）和 SAP Concur2（用于费用和差旅管理）。
通过实时监控信息，SAP Ariba 可以帮助企业做出更明智的决策，制定出明确的路线图，从而提高盈利能力。该软件还可用于满足组织的可持续发展标准，并支持各企业执行与其环境影响或道德商业惯例相关的供应商准则。SAP Ariba 网络是一个基于云的全球平台，可实现数百万家企业和供应商之间的互联互通，促进智能供应商发现并支持定制化预算和合规性基准。
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这款基于云的软件最初由 Ariba 公司于 1996 年开发，用作互联网采购的企业对企业 (B2B) 平台。2005 年，作为最早推出首次公开发行 (IPO) 的 B2B 平台之一，Ariba 被称为“企业对企业互联网繁荣的典范”。3
专注于企业资源规划 (ERP 软件的德国跨国公司 SAP 于 2012 年以总价 43 亿美元收购了 Ariba。4自 2015 年以来，SAP 已在移动设备上提供精选的 Ariba 功能，近年来，该公司在机器学习和人工智能 (AI) 等技术上投入了大量资金，以提升其软件的功能。据 SAP 的数据显示，截至 2022 年，Ariba 每年在 540 万个组织之间促成了超过 3.75 万亿美元的商品和服务交易。5
SAP Ariba 将大量供应链解决方案和业务流程整合到一套云端工具中，帮助组织提高敏捷性。
SAP Ariba 提供用于引入、评估和管理整个供应链关系的工具，可将多个工作流程整合到一个统一的平台中。其先进的合规监控功能有助于监控和执行与支出、合同签订和监管标准相关的内部政策和程序。与其他云端 SAP 产品一样，SAP Ariba 依靠强大的 HANA 数据库生成强大的报告和分析工具，提供对支出模式和供应商绩效等关键指标的洞察分析。SAP Ariba 的关键功能包括：
SAP Ariba 专注于减少管理供应链和启动采购流程所需的手动工作。利用自动化，该软件可以：
虽然 SAP Ariba 可以单独使用，但它旨在与 SAP 企业资源规划 (ERP) 产品无缝整合，从而在企业整个运营过程中实现数据共享。企业可以凭借 SAP Ariba 和 SAP S/4HANA 业务解决方案套件，立即将信息从采购到付款系统传达给财务或销售等部门，从而提高整体效率并减少潜在的干扰。
SAP Ariba 借助单一平台完成整个采购到付款流程，提供了一致的用户体验。利用该软件，组织可以生成需求建议书 (RFP)、寻找供应商、签署合同、广播投标、完成采购流程、发送或支付发票以及与供应商就中断或其他需求进行沟通。该软件可自动完成其中的部分流程，从而减少了出现财务差异的可能性，并创建了详细的数据跟踪以供内部和外部审计
SAP Ariba 针对供应商生命周期和绩效提供多种解决方案，包括自动化供应商引入和供应商绩效管理工具，从而降低供应商风险。供应商可以利用 SAP Ariba，通过 Ariba Network 自行报告数据，而买家则可以获取风险监控和品牌声誉风险报告。借助这些功能，企业可以鼓励员工从首选供应商处购买产品，并在不同类别、部门或地点自定义供应商设置。
SAP Ariba Network 是一个全球供应商网络，包括超过 500 万买家和供应商。该协作网络将个人、企业和供应链系统连接到统一的数字交易平台中。SAP 业务网络可为各贸易伙伴提供准确的最新信息，从而提高透明度。买家可以在该网络中发现和比较供应商，完成采购订单，上传和阅读相关文件，并实时交流供需波动情况。
SAP Ariba 解决方案专注于维持高效、透明和合规的 P2P 流程，适用于各种业务案例。该平台的常见用途包括：
SAP Ariba 解决方案包括一套广泛的流程、控件和工作流程，以避免委托代理问题。这也被称为“代理问题”，是一种特定的利益冲突，当采购代理代表公司行事并感受到达成交易的压力时就会发生。
企业使用 SAP Ariba 进行合同管理和许可协议组织，将合同数据统一到集中存储库中。企业可以借助自动化工作流程功能，简化合同审查流程。
企业使用 Ariba 以电子方式管理发票和付款，自动匹配发票与采购订单和收据，以确保准确性和一致性。他们还可以实时跟踪付款情况，从而实现有效的现金流管理并节约成本。
SAP Ariba 可促进先进的支出管理，使企业能够分析支出模式，并在 P2P 流程的每个环节中识别节约成本的机会。该平台支持预算编制和审批工作流程，以确保支出符合更广泛的财务目标。
SAP Ariba 可促进先进的支出管理，使企业能够分析支出模式，并在 P2P 流程的每个环节中识别节约成本的机会。该平台支持预算编制和审批工作流程，以确保支出符合更广泛的财务目标。
Ariba 云端网络是由数百万新供应商组成的全球系统，使企业能够快速发现新供应商，或利用 SAP 的买方与供应商智能匹配流程。6
SAP Ariba 促进了买家与供应商之间的协作。这意味着企业和个别贸易伙伴可以实时共享预测和订单，从而提高可见性，并根据更多数据进行供应链规划。
借助 SAP 采购解决方案，企业可以为供应商和经销商设立具体标准，确保供应商遵守其可持续发展承诺以及环境、社会和治理目标。
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1 什么是 Fieldglass？（ibm.com 外部链接），SAP
2 Concur（ibm.com 外部链接）
3 A Software Strategy Helps the Little Guy Buy Smarter（软件策略可以帮助小型企业进行更明智的采购）（ibm.com 外部链接），《纽约时报》，2005 年 11 月 14 日
4 Ariba's Next Big Challenge: Managing Hypergrowt（Ariba 的下一个重大挑战：管理超高速增长）（ibm.com 外部链接），《福布斯》杂志，1999 年 8 月 3 日
5 SAP Closes Gap Between Sustainabiltiy and Profitability with Solutions for Africa（SAP 为非洲提供解决方案，缩小可持续发展与盈利之间的差距）（ibm.com 外部链接），SAP News，2022 年 6 月 9 日
6 SAP Business Network Discovery（ibm.com 外部链接），SAP