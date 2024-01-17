SAP Ariba 是德国 SAP 公司提供的最先进的采购套件。SAP Ariba 涵盖了从寻购到付款的所有流程，包括战略寻购、供应商管理、采购、营运资本优化、发票管理和支出可见性。买家和供应商可以利用该软件在单一平台上开展业务，组织和统一其供应链战略。借助 SAP Ariba，组织可以：

详细地直观呈现工作流程，从而减少低效现象

更有效地管理供应商关系

利用自动化简化日常任务，例如开具发票或应付帐款流程

SAP Ariba 尤其适用于拥有复杂采购系统的大中型企业，可以用作独立平台，作为公司核心 SAP S/4HANA 软件的一部分，也可以与其他一系列定制的 SAP ERP 模块配合使用，例如 SAP Fieldglass1（用于服务和外部员工）和 SAP Concur2（用于费用和差旅管理）。

通过实时监控信息，SAP Ariba 可以帮助企业做出更明智的决策，制定出明确的路线图，从而提高盈利能力。该软件还可用于满足组织的可持续发展标准，并支持各企业执行与其环境影响或道德商业惯例相关的供应商准则。SAP Ariba 网络是一个基于云的全球平台，可实现数百万家企业和供应商之间的互联互通，促进智能供应商发现并支持定制化预算和合规性基准。