气候变化所带来的威胁及其不利影响的迹象可通过生物多样性丧失、粮食与饮用水短缺以及自然灾害频发而显露端倪。为此，某些组织正致力于减少温室气体 (GHG) 排放或消除供应链中的浪费。

此外，大众越来越期望公司能采用更具可持续性的商业实践，并通过可持续发展报告来展示其进展。利益相关者更为重视将 ESG 和企业社会责任 (CSR) 举措付诸行动，而这便是企业可持续发展报告指令 (CSRD) 等立法能获得通过的原因所在。CSRD 要求欧盟 (EU) 境内的公司通过 ESG 报告机制来报告其业务活动以及 ESG 举措对环境和可持续发展所造成的影响。

此外，很多组织也在考虑遵守“联合国可持续发展目标 (SDG)”对其运营有何影响。可持续发展目标共有 17 个，但采购专业人士可能会关注目标 12，因为该目标坚持要求“确保实现可持续发展的消费与生产模式”。为实现目标 12，现已制定 11 个具体目标。而其中之一的目标 12.7 则明确指出要实现“根据国家政策和优先事项，促进可持续发展的公共采购实践”。1

从决策到采购，再到面向未来的职能改造，采购的各个方面均可进行深入审查，从而确保组织制定出可行的可持续采购策略。设定以下目标时，上述要求会给供应链和采购专业人员带来压力：例如，通过减少排放来降低公司的碳足迹，持续监控是否存在雇用童工等人权侵犯行为，以及采取更具可持续性的采购实践。