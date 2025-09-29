出版日期：2023 年 12 月 19 日
撰稿人：Tom Krantz、Alexandra Jonker
可持续采购是指将环境、社会和治理 (ESG) 标准整合到组织的采购流程中。它鼓励企业获得所需的产品和服务，同时考虑可持续发展、利益相关者期望和监管要求。
可持续发展的三个维度分别为环境、社会和经济。
环境可持续发展侧重于应对气候变化等环境问题。例如，公司可能会选择通过摆脱化石燃料等有限资源并采用可再生能源来减少对环境造成的影响。
社会可持续发展的定义尚未明确，尽管有人认为它体现了所有人类活动，以及可持续发展的所有领域均会回归到某一社会组成元素。社会可持续发展会优先考虑人权，并认识到全体公民的福祉决定着一个社会的长治久安、高效运行和生生不息。
经济可持续发展侧重于企业的可持续发展（即盈利）。尽管企业会通过采用可持续采购等更具环境与社会意识的做法，在将可持续发展融入其业务方面取得富有意义的进展，但有时这又似乎会与环境可持续发展相互矛盾。
气候变化所带来的威胁及其不利影响的迹象可通过生物多样性丧失、粮食与饮用水短缺以及自然灾害频发而显露端倪。为此，某些组织正致力于减少温室气体 (GHG) 排放或消除供应链中的浪费。
此外，大众越来越期望公司能采用更具可持续性的商业实践，并通过可持续发展报告来展示其进展。利益相关者更为重视将 ESG 和企业社会责任 (CSR) 举措付诸行动，而这便是企业可持续发展报告指令 (CSRD) 等立法能获得通过的原因所在。CSRD 要求欧盟 (EU) 境内的公司通过 ESG 报告机制来报告其业务活动以及 ESG 举措对环境和可持续发展所造成的影响。
此外，很多组织也在考虑遵守“联合国可持续发展目标 (SDG)”对其运营有何影响。可持续发展目标共有 17 个，但采购专业人士可能会关注目标 12，因为该目标坚持要求“确保实现可持续发展的消费与生产模式”。为实现目标 12，现已制定 11 个具体目标。而其中之一的目标 12.7 则明确指出要实现“根据国家政策和优先事项，促进可持续发展的公共采购实践”。1
从决策到采购，再到面向未来的职能改造，采购的各个方面均可进行深入审查，从而确保组织制定出可行的可持续采购策略。设定以下目标时，上述要求会给供应链和采购专业人员带来压力：例如，通过减少排放来降低公司的碳足迹，持续监控是否存在雇用童工等人权侵犯行为，以及采取更具可持续性的采购实践。
根据组织具体所在地，可持续采购可能会通过各种法律和法规来强制执行。
例如，EU 要求各大公司实施可持续采购实践，而美国则鼓励但不强制私营部门披露信息。在制定可持续采购策略时，组织可考虑以下采购政策、要求和标准：
现已引入多项国际标准，例如 ISO 20400:2017。2 此文件提供了在公司采购流程中实施可持续实践的相关指导，并有助于为其可持续供应链管理策略提供信息。
EU 的公共采购指令规定公共采购流程必须考虑 ESG 标准。3 在美国，联邦采购监管 (FAR) 委员会提出了一项新提案“可持续产品和服务采购规则”，从而指导联邦买家如何购买可持续产品和服务。4
通常，公司被鼓励（或要求）披露其可持续发展绩效并证明其对可持续采购做出的承诺。全球报告倡议 (GRI) 为广大组织提供了一个用于构建其 ESG 和可持续发展报告机制的框架。
各行各业均有针对性的法规，而这些法规旨在提高采购的可持续性。可持续发展会计准则委员会 (SASB) 等组织可提供行业特定标准，从而帮助广大公司向利益相关者披露可持续发展信息。
可持续采购的部分显著优点包括：
通过采用可持续采购政策，无论是在全球范围内将企业社会责任 (CSR) 纳入采购流程，还是在本地范围内仅使用回收材料，均可让公司迈上实现可持续发展目标的道路。更为重要的是，它可通过提高公司声誉和 ESG 分数来提升品牌价值，而这两者均可实现竞争优势。
做出可持续更高的采购决策有助于改善采购运营，并带来短期及长期成本降低等好处。例如，优先考虑可持续采购的公司可能会通过与当地中小型企业开展合作享受更优的原材料价格。从长远来看，它们可能会发现供应链本地化有助于减少温室气体排放。
实现高效供应链管理的关键在于掌握正确的数据，而可持续采购也是如此。有了正确指标，无论是跟踪能源消耗还是范围 3 排放量，采购专业人员均可调整其风险管理策略来审核供应商、预测趋势以及应对供应链中出现的潜在中断情况。
可持续采购会优先考虑价值链中每个人的福祉。从环境角度来看，这意味着抑制浪费并减少用水。从社会角度来看，它意味着为整个供应链中的每个人创造更好的工作条件。从治理角度来看，则意味着遵守既定的法规和要求。
企业将可持续发展纳入其采购流程的方法如下：
公司可检查其采购基础设施和 ESG 举措，以掌握两者的基准。ISO 20400:17 提供了一个战略评估框架，以便公司设定基线并确定可持续采购的后续步骤。
鉴于现有框架和标准（例如，CSRD、GRI、SASB 等）的数量，有几个指标有助于组织跟踪其可持续采购举措。这些举措的范围涵盖从环境（减少以立方米为单位的废物）到社会（志愿服务时段内的社区参与）再到治理（遵守联合国全球行为准则）的各个层面。
我们鼓励广大组织与合作伙伴商讨可持续发展目标和 ESG 指标。广大公司可向彭博社、标准普尔道琼斯指数等第三方公司索取此信息。
通过可持续采购，组织可使用回收或可再生材料、执行节水措施、部署可再生能源管理措施等，以期在运营效率与可持续性之间实现平衡。
