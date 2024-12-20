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但尽管它有诸多优点，但也可能成为仇恨语言和有害内容的污水池。这个污水池又流入了更大的互联网数据海洋，海洋中的数据被用来训练当今的许多基础模型，例如大型语言模型 (LLM) 及其自然语言处理 (NLP) 功能。

这种攻击性语言的渗透威胁着这些人工智能 (AI) 模型的完整性和可用性。这是为什么？因为如果 LLM 在包含人类仇恨行为的数据集上进行训练，那么它们就可能产生有害的结果。更重要的是，这些有害内容还会在微调、通过检索增强生成 (RAG) 进行优化或当 LLM 与用户交互时进入 AI 模型。

过滤和删除攻击性内容对于确保 AI 模型的安全性、包容性和无偏倚至关重要，可以为用户提供积极体验。其中一种解决方案是由模型驱动的系统化仇恨、辱骂和亵渎内容 (HAP) 过滤，即 HAP 过滤。